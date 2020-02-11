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Динамо - БАТЭ онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 08 февраля 2021, 10:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
БАТЭ
Борисов
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
БАТЭ
27%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
БАТЭ
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.02.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен БАТЭ
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен "Шкендия" В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:15 Динамо 2 - 2 Завершен ЦСКА 1948 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
01.02.2021 - 16:15 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
30.01.2021 - 16:15 Динамо 1 - 2 Завершен Лудогорец П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
24.01.2021 - 15:30 Динамо 0 - 0 Завершен Иордания Н
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Последние матчи - БАТЭ
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 20:00 ЦСКА София 0 - 0 Завершен БАТЭ Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 19:45 ЦСКА София 2 - 0 Завершен БАТЭ П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.02.2020 - 10:00 БАТЭ 2 - 1 Завершен Актобе В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.02.2020 - 15:00 БАТЭ 1 - 3 Завершен Жетысу П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.02.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен БАТЭ Н
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
БАТЭ
27%
Трансляция
Инфо
Динамо (старт): Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, де Пена, Беседин.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию заключительного товарищеского матча Динамо на сборах в Турции. Соперником киевлян будет вице-чемпион Беларуси, БАТЭ.
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Последние матчи
Завершен 22:45 - Вчера Брага Брага 2 Порту Порту 2 Завершен 22:00 - Вчера Марсель Марсель 0 "Пари Сен-Жермен" 2 Завершен 22:00 - Вчера Бетис Бетис 2 "Барселона" 3 Завершен 21:45 - Вчера Лацио Лацио 1 Кальяри Кальяри 0 Завершен 21:45 - Вчера Гент Гент 2 Эйпен Эйпен 2

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Анонс матча Динамо - БАТЭ 08.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой БАТЭ (Борисов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 08.02.2021
Время начала матча: 10:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой БАТЭ (Борисов):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и БАТЭ в предыдущем футбольном матче 11.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - БАТЭ можно посмотреть 08.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - БАТЭ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против "Шкендия" - 06.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: БАТЭ (Борисов)
Год основания БАТЭ (Борисов): 1973
Страна: Беларусь
Тренер: Александр Ермакович

Предыдущий матч команды БАТЭ был сыгран против ЦСКА София - 17.09.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - БАТЭ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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