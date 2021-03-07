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Заря - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 марта 2021, 17:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
7'
ФК Львов
Львов
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Заря
59%
Ничья
24%
ФК Львов
18%
П1: 1.33 Х: 4.80 П2: 11.50
П1: 1.29 Х: 5.25 П2: 11.00
П1: 1.33 Х: 4.80 П2: 11.50
П1: 1.27 Х: 5.30 П2: 11.50
П1: 1.29 Х: 5.30 П2: 11.50
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
4
Побед
8
Игр
0
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
22.05.2019 - 17:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Заря 2 - 1 Завершен Динамо В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львов 3 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
11.12.2020 - 19:00 Олимпик 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Заря
59%
Ничья
24%
ФК Львов
18%
П1: 1.33 Х: 4.80 П2: 11.50
П1: 1.29 Х: 5.25 П2: 11.00
П1: 1.33 Х: 4.80 П2: 11.50
П1: 1.27 Х: 5.30 П2: 11.50
П1: 1.29 Х: 5.30 П2: 11.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 17
    Yevheniiovych, Yemets Vladyslav
    Защитник
  • 5
    Агрон Руфати
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 9
    Донатас Казлаускас
    Полузащитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Бессмертный, Анатолий
Трансляция
7'
Иванисеня не дал Алваро набрать ход в левом фланге атаки, убрав соперника вместе с мячом за пределы поля.
5'
Заря старается выйти из-под прессинга соперников, но Львов настойчиво прессингует.
2'
Опасный момент
Шина убежал в правый фланг чужой штрафной, но пробил в сторону от дальней штанги низом!
1'
Львов начал с подачи штрафного правого фланга, но неточный пас испортил момент.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ильющенков, Лобай, Чиряк, Сабино, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас.
ПФК Львов: Костик — Грисьо, Романчук, Михоуби, Грисьо — Алваро, Довгий, Брикнер, Шина — Эрнест, Ныч.
Запасные: Мацапура, Цвек, Руфати, Лунев, Шахаб, Емец, Кабаев, Громов, Назарина.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Хомченовский — Кочергин — Аллахьяр, Гладкий.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и ПФК Львов.
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Анонс матча Заря - ФК Львов 07.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Заря в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Львов можно посмотреть 07.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Верес - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Динамо - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Заря - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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