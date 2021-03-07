Заря - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - ФК Львов 07.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 07.03.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Заря в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команды Заря был сыгран против Верес - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Динамо - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

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