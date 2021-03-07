Заря - ФК Львов онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Львов (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Заря в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Верес - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Динамо - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
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