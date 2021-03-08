Рух - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - Десна 08.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 08.03.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Десна и Рух в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Колос - 27.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший матч команды Десна был сыгран против Ингулец - 26.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

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