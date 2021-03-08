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Рух - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 марта 2021, 14:00 - Стадион имени Богдана Маркевича . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 2
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54'
Десна
Чернигов
Ход матча
12' Филипп Будковский 21' Евгений Чепурненко 36' Даниил Кондраков 39' Gliha Erik
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Рух
31%
Ничья
27%
Десна
42%
П1: 4.04 Х: 3.40 П2: 1.82
П1: 3.75 Х: 3.40 П2: 1.90
П1: 4.04 Х: 3.40 П2: 1.82
П1: 3.96 Х: 3.50 П2: 1.94
П1: 4.10 Х: 3.55 П2: 1.91
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Десна
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:30 Рух 5 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух П
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
25.01.2021 - 15:00 Десна 0 - 1 Завершен Партизан П
Кубок Украины 2020/2021
16.12.2020 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Заря П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Рух
31%
Ничья
27%
Десна
42%
П1: 4.04 Х: 3.40 П2: 1.82
П1: 3.75 Х: 3.40 П2: 1.90
П1: 4.04 Х: 3.40 П2: 1.82
П1: 3.96 Х: 3.50 П2: 1.94
П1: 4.10 Х: 3.55 П2: 1.91
Главные события
Gliha Erik
39'
Даниил Кондраков
36'
ГООЛ! Евгений Чепурненко
21'
12'
Филипп Будковский
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 12
    Gliha Erik
    39
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
    36
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 22
    Рагнар Сигурдссон
    Защитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 76
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
    21
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
    12
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
Запасные игроки
  • 97
    Kukharevych, Mykola
    Нападающий
  • 94
    Myronovych, Carbine Yaroslav
    Нападающий
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • Degtyarev, Maxim
    Нападающий
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
Тренеры
  • Fedik, Ivan
  • Александр Рябокон
Статистика матча
2
ЖК
1
2
Удары в створ
4
1
Удары мимо
5
1
Угловые
4
49%
Владение мячом
51%
Блокировано ударов
2
8
Штрафные
6
Офсайды
1
1
Сейвы
2
6
Фолы
7
Трансляция
50'
"Рух" інтенсивніше розпочав другий тайм, але без акцентованого завершення на вістрі атаки.
46'
Замена
Одразу подвійна заміна від господарів після перерви. Замість Сігурдссона і Борячука вийшли відповідно Гагун і Сич.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Свисток
Перерва у матчі!
43'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Тотовицький відрізав кількох суперників передачею і вивів Картушова віч-на-віч з Мисиком. Єгор влучив низом у лівий кут воріт. 0:2 у Львові!
42'
Борячук (Рух) намагався вивести Кондракова на побачення з гокліпером суперників розрізною передачею, але Паст був першим на м'ячі.
40'
Желтая карточка
Ерік Ґліга (Рух) отримує попередження за грубий підкат на половині поля суперників. Навіть не сперечається.
39'
Роман Мисак (Рух) забрав м'яч до рук після удару Євгена Чепурненка з-за меж штрафного майданчика.
36'
Желтая карточка
Данііл Кондраков "нагороджений" арбітром за суперечки з арбітром. Львів'яни вимагали пенальті.
35'
Андрій Борячук (Рух) ледь не зрізав м'яч у власні ворота після подачі від кутового прапорця. Мисак на місці.
34'
Юхим Конопля (Десна) підібрав м'яч поблизу лінії штрафного майданчика суперників, увірвався до карної зони і пробив у дальній кут. Гравці "Руха" заблокували удар.
33'
Инфо
1:6 за ударами на даний момент.
32'
Валерій Федорчук (Рух) вибив на кутовий скидання від Пилипа Будківського.
30'
Опасный момент
Який момент втрачають гості! Юхим Конопля (Десна) віддав передачу уздовж лінії воріт суперника, але Пилип Будківський влучив у стійку, перебуваючи перед порожніми воротами, щоправда під кутом.
27'
Валерій Федорчук (Рух) відпасував Андрію Борячуку, але нападник ледь влучив по м'ячу. Євген Паст забрав круглий снаряд до рук.
22'
"Рух" одразу ж міг відповісти, але Паст записав сейв до свого активу.
21'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Невдалий дебют для ісландця Сігурдссона. Захисник забарився у штрафному майданчику і віддав неточну передачу, яку перехопив Тотовицький. Андрій одразу віддав пас на Чепурненка, котрий вразив порожні ворота.
21'
Євген Чепурненко (Десна) з-за меж штарфного майданчика пробив трохи вище воріт. Мисак все контролював.
15'
Опасный момент
Пилипу Будківському (Десна) вдалося завдати удару головою по воротах "Руху", але він влучив прямо в Романа Мисака, котрий взяв м'яч до рук.
13'
Перший удар по воротах у матчі. Андрій Тотовицький (Десна) головою пробив повз ворота.
12'
Желтая карточка
Пилип Будківський (Десна) ззаду врізався в ногу Романа Карасюка в центрі поля і отримав жовту картку.
11'
"Рух" вперше дійшов до штрафного майданчика суперників. Гітченко контролював ситуацію і головою виніс м'яч.
6'
І знову Білий (Рух) зірвав плани чернігівців. Захисник грудьми скинув м'яч Мисаку після подачі з правого флангу.
5'
Максим Білий (Рух) головою виніс подачу від гравця гостей.
3'
Фолить "Десна" в центрі поля. Поки без гостроти від обох сторін.
Свисток
Матч розпочався!
"Рух": 21.Мисак Роман, 25.Білий Максим, 6.Зец Давід, 22.Сіґурдссон, 12.Ґліга Ерік, 91.Карасюк Роман, 18.Мартинюк Ярослав(К), 5.Федорчук Валерій, 76.Бойчук Ігор, 19.Кондраков Данііл, 45.Борячук Андрій
"Десна": 44.Паст Євген, 4.Тамм Йоонас, 7.Огіря Владислав (К), 10.Тотовицький Андрій, 12.Картушов Єгор, 14.Чепурненко Євгеній, 17.Гітченко Андрій, 22.Мостовий Андрій, 25.Гуцуляк Олексій, 26.Конопля Юхим, 28.Будківський Пилип.
Вітаємо всіх любителів УПЛ! UA-Футбол проведе для вас трансляцію матчу 17-го туру Чемпіонату України між "Рухом" (Львів) та "Десною" (Чернігів).
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Анонс матча Рух - Десна 08.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 08.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Десна и Рух в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Десна можно посмотреть 08.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Колос - 27.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Ингулец - 26.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Рух - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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