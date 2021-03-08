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СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 марта 2021, 14:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
54'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
19' Сергей Логинов 31' Игнатенко, Данило
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
45%
Ничья
25%
ФК Александрия
30%
П1: 2.85 Х: 3.40 П2: 2.48
П1: 2.25 Х: 3.30 П2: 3.00
П1: 2.85 Х: 3.40 П2: 2.48
П1: 2.45 Х: 3.24 П2: 3.00
П1: 2.44 Х: 3.25 П2: 3.00
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
7
Игр
4
Побед
ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - СК Днепр-1
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Будучность Подгорица Н
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Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Лодзь Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
45%
Ничья
25%
ФК Александрия
30%
П1: 2.85 Х: 3.40 П2: 2.48
П1: 2.25 Х: 3.30 П2: 3.00
П1: 2.85 Х: 3.40 П2: 2.48
П1: 2.45 Х: 3.24 П2: 3.00
П1: 2.44 Х: 3.25 П2: 3.00
Главные события
Игнатенко, Данило
31'
Сергей Логинов
19'
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
    31
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
    19
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
Запасные игроки
  • 99
    Billiat Khama
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 8
    Иван Калюжный
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
Тренеры
  • Jovichevich, Igor
  • Володимир Шаран
Статистика матча
1
Удары в створ
1
1
Угловые
2
ЖК
46%
Владение мячом
54%
1
Удары мимо
1
Трансляция
49'
Довбик прорвался через все поля, после подачи штрафного от соперников в правом фланге, но пробил из правого фланга чужой штрафной в сторону от ближней штанги.
47'
Шастал открывался за спину Дугласу под заброс в левый фланг чужой штрафной, но защитник сумел перехватить мяч.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Юрчук получил удар в затылок от партнера по команде, оказавшись на газоне в ходе успешно перехвате подачи с правого фланга на дальнем выходе из ворот.
45'
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
44'
Толчок в спину от Дугласа против Ситало в центре поля.
42'
Бондаренко остановил проход Тейлора правым флангом.
40'
Сам же Франсиско и пробил со стандарта. В стенку.
39'
Ди Франко был сбит недалеко от чужой штрафной!
37'
Днепр-1 атакует широким фронтом.
35'
Шастал пошел толкаться с Юрчуком в центре штрафной в борьбе за отскок. Сфолил.
31'
Желтая карточка
Игнатенко явно не футбольным приемом отправил на газон Банаду в верховой борьбе.
33'
Вантух сбил Назаренко в левом фланге обороны.
29'
Перехвачена попытка Довбика перевести мяч в левый фланг чужой штрафной передачей на Назаренко.
26'
Навес с левого фланга от Назаренко пришелся в корпус ближайшему сопернику.
24'
Столкновение Дубинчака и Пашаева в левом фланге атаки Днепра-1 завершилось перепалкой игрока хозяев со скамейкой соперников.
21'
Днепр-1 вынужден играть под жестким прессингом со стороны соперников.
19'
Желтая карточка
Желтую получил капитан Днепра-1 Логинов по итогу этого эпизода.
17'
Ситало и Логинов сошлись в верховой борьбе у центра поля, после чего защитник днепрян совершил фол.
15'
Третьяков подключался под заброс в левый фланг атаки, но Тейлор не пустил его к мячу.
13'
Уголовой
Панькив удачно сыграл на выходе из ворот при подаче углового с правого фланга.
10'
Днепряне стараются отбросить соперников за центр поля.
7'
Жесткий стык между Шасталом и Дугласом в левом фланге атаки Александрии. Оба игрока на газоне.
5'
Ситало даже не успел набрать ход в своем рывке по левому флангу под слишком сильный пас от Шастала от центральной линии.
3'
Неспешно контролируют мяч в центре поля гости. Никто никуда не спешит.
1'
Подача Третьякова с правого фланга пришлась на голову Дугласу.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Билык, Бабогло, Стецьков, Калюжный, Мирошниченко, Дрышлюк, Глоба, Новиков, Устименко.
Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник, Дубра, Бондаренко, Вантух — Шастал, Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало.
Запасные: Сарнавский, Адамюк, Сваток, Цуриков, Батагов, Когут, Билл, Булеца, Хобленко.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Ди Франко — Довбик.
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и Александрия.
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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Александрия 08.03.2021, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 08.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Jovichevich, Igor и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Александрия можно посмотреть 08.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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