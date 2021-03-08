СК Днепр-1 - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 08.03.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Jovichevich, Igor и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2020/2021 и закончился ничьей.
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