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ФК Мариуполь - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 марта 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
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25'
Ворскла
Полтава
Ход матча
21' Кейн, Ибрахим
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
37%
Ничья
37%
Ворскла
26%
П1: 4.24 Х: 3.70 П2: 1.84
П1: 3.60 Х: 3.20 П2: 1.95
П1: 4.24 Х: 3.70 П2: 1.84
П1: 4.08 Х: 3.24 П2: 2.01
П1: 3.80 Х: 3.10 П2: 2.14
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
6
Побед
23
Игр
11
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 15:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Пролетер Нови-Сад Н
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Зета В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 14:30 Ворскла 5 - 0 Завершен Дрита В
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Новости команд
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
37%
Ничья
37%
Ворскла
26%
П1: 4.24 Х: 3.70 П2: 1.84
П1: 3.60 Х: 3.20 П2: 1.95
П1: 4.24 Х: 3.70 П2: 1.84
П1: 4.08 Х: 3.24 П2: 2.01
П1: 3.80 Х: 3.10 П2: 2.14
Главные события
21'
Кейн, Ибрахим
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 6
    Максим Чех
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 20
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 99
    Даниил Сикан
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 8
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 52
    Semiyet, Daniil
    Защитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 9
    de Nooijer, Bradley
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 99
    Дмитрий Щербак
    Полузащитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
Удары мимо
1
Блокировано ударов
3
Штрафные
3
3
Фолы
Угловые
1
ЖК
1
Трансляция
21'
Желтая карточка
Желтая для Кане за грубую накладку против Кащука в левом фланге обороны.
20'
Офсайд
В офсайд поймали Сикана почти у центра поля.
18'
Кирюханцев открывался под заброс в правый фланг чужой штрафной, но Яворский заблокировал его продвижение.
16'
Чеснакова вывели за пределы поля под руки, после столкновения с Сиканом в левом фланге атаки.
14'
Тилль со штрафного пробил прямиком в стенку.
12'
Очеретько сбил Пердуту в полукруге своей штрафной.
11'
Кирюханцев остановил продвижение Кане в левом фланге без фола.
8'
Опасный момент
Сикан блокировал вынос мяча от Ризныка за пределы штрафной, но отскок пришелся явно не в сторону ворот.
6'
Опасный момент
Наброс с правого фланга от Кулача в центр штрафной завершался ударом головой от Пуцлина, который пришелся в спину сопернику!
4'
Опасная игра от Скляра в борьбе на левом фланге против Танковского.
2'
В позиционной борьбе начали команды. Мариуполь в контроле.
1'
Стасюк уже успел сфолить в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Сапай, Де Ноойер, Челядин, Луизао, Ребенок, Щербак, Семилет, Цитаишвили.
Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр — Степанюк, Кане — Кулач.
Запасные: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Петерман, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков.
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Быков, Сагуткин, Стасюк — Чех — Кащук, Мишнев, Танковский, Очеретько — Сикан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют Мариуполь и полтавская Ворскла.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Ворскла 06.03.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 06.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла можно посмотреть 06.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 27.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 27.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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