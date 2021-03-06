ФК Мариуполь - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - Ворскла 06.03.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 06.03.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 27.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 27.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

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