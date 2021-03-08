Челси - Эвертон онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 08.03.2021
Время начала матча: 20:00
История противостояний между Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Челси в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Ливерпуль" - 04.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 04.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.
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