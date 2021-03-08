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Челси - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 марта 2021, 20:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
19'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Эвертон
31%
П1: 1.58 Х: 4.01 П2: 6.70
П1: 1.60 Х: 3.90 П2: 6.00
П1: 1.58 Х: 4.01 П2: 6.70
П1: 1.61 Х: 4.08 П2: 6.01
П1: 1.65 Х: 3.85 П2: 5.90
Интересные факты
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Эвертон в последних 10 встречах.
  • Тэмми Абрахам лучший бомбардир Челси с 6 голами. Доминик Калверт-Левин забил 13 раз за Эвертон
  • Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Люка Динь лучший распасовщик Эвертон (6 передач)
  • Н`Голо Канте получил больше всего желтых карточек (6) в Челси. Абдулай Дукуре получил 6 в Эвертон.
  • Челси не проигрывает в последних 11 играх.
  • Челси не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Эвертон не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Эвертон имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Эвертон не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Челси не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иЭвертон, когда Челси играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Челси и Эвертон 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Эвертон выигрывает в 43% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Эвертон выигрывает в 43%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Эвертон выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).
  • Челси забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.2 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 2.09 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Эвертон - 2.2.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Эвертон - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Эвертон выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 32 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 19 раз, 12 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 64-24 в пользу команды Челси.
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Челси была в 1994
  • Игры прошлого года: 4-0 (Челси дома) и 3-1 (Эвертон дома).
  • Челси не забивает в 4 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 1 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 66 встреч, команда Челси выиграла 30 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-68 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Эвертон забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Челси забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
10
Побед
20
Игр
7
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 15:45 Челси 4 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 14:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
17.03.2019 - 18:15 Эвертон 2 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 14:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
15.02.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 20:00 Вест Бромвич Альбион 0 - 1 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Ливерпуль 0 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.02.2021 - 21:00 Эвертон 0 - 2 Завершен Фулхэм П
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Эвертон
31%
П1: 1.58 Х: 4.01 П2: 6.70
П1: 1.60 Х: 3.90 П2: 6.00
П1: 1.58 Х: 4.01 П2: 6.70
П1: 1.61 Х: 4.08 П2: 6.01
П1: 1.65 Х: 3.85 П2: 5.90
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
4
Андреас Кристенсен
15
Курт Зума
28
Сесар Аспиликуэта
3
Маркос Алонсо
8
Жоржиньо
17
Матео Ковачич
24
Джеймс Моррисон
29
Хавертц, Кай
20
Каллум Хадсон-Одои
11
Тимо Вернер
1
Джордан Пикфорд
22
Бен Годфри
4
Мейсон Холгейт
5
Майкл Кин
12
Люка Динь
21
Андре Гомиш
5
Аллан
17
Ивоби, Алекс
10
Гильфи Сигурдссон
7
Ришарлисон
9
Калверт-Левин, Доминик
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 10
    Гильфи Сигурдссон
    Вратарь
  • 7
    Ришарлисон
  • 21
    Андре Гомиш
  • 5
    Аллан
    Полузащитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 12
    Люка Динь
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 62
    Onyango, Tyler
    Полузащитник
  • 26
    Дейвис, Том
    Полузащитник
  • 34
    Нейтан Бродхед
    Нападающий
  • 20
    Бернард
    Нападающий
  • 18
    Nkounkou, Niels
    Защитник
  • 48
    John, Kyle
    Защитник
  • 53
    Tyrer, Harry
    Вратарь
  • 31
    Виржиния, Жоау
    Вратарь
  • 11
    Джошуа Кинг
    Нападающий
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
3
Удары мимо
2
Угловые
Live Zone
Трансляция
17'
Желтая карточка
Холгейт получил желтую за фол против Вернера.
14'
Первая атака Эвертона закончилась фолом Сигурдссона.
13'
Инфо
Владение мячом - 87%/13% в пользу "Челси".
8'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов нет.
11'
"Эвертон" в обороне. Гости не могут пройти центр поля.
5'
Опасный момент
Вернер пробил после розыгрыша углового! Мяч летит на трибуны.
3'
"Челси" владеет мячом и пытается создать атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
"Эвертон", стартовый состав: Пикфорд - Холгейт, Кин, Годфри, Динь - Аллан, Гомес - Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон - Калверт-Льюин.
"Челси", стартовый состав: Менди - Зума, Кристенсен, Аспиликуэта - Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс - Хаверц, Хадсон-Одои - Вернер.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: "Челси" - "Эвертон". Начало поединка - 20:00.
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Анонс матча Челси - Эвертон 08.03.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 08.03.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Челси в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Эвертон можно посмотреть 08.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Ливерпуль" - 04.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Эвертон был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 04.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча Челси - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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