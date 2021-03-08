Челси - Эвертон онлайн трансляция матча

В домашних матчах Челси не проигрывает Эвертон в последних 10 встречах.

Тэмми Абрахам лучший бомбардир Челси с 6 голами. Доминик Калверт-Левин забил 13 раз за Эвертон

Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 5 передачами. Люка Динь лучший распасовщик Эвертон (6 передач)

Н`Голо Канте получил больше всего желтых карточек (6) в Челси. Абдулай Дукуре получил 6 в Эвертон.

Челси не проигрывает в последних 11 играх.

Челси не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Эвертон не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Эвертон имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Эвертон не пропускает в 3 матчах подряд.

Челси не пропускает в 3 матчах подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Челси иЭвертон, когда Челси играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Челси и Эвертон 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Эвертон выигрывает в 43% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Эвертон выигрывает в 43%.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Эвертон выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.

В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).

Челси забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.2 гола против команды Челси (в среднем).

Челси забивает 2.09 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Эвертон - 2.2.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Эвертон - 0.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Эвертон выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

За последние 32 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 19 раз, 12 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 64-24 в пользу команды Челси.

Последняя гостевая победа Эвертон над Челси была в 1994

Игры прошлого года: 4-0 (Челси дома) и 3-1 (Эвертон дома).

Челси не забивает в 4 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 1 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 66 встреч, команда Челси выиграла 30 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-68 в пользу команды Челси

Вы знали, что Эвертон забил 23% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Челси забил 29% голов между минутами 76-90?