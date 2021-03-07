Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 06.01.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вулверхэмптон - 02.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Кристал Пэлас - 03.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
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