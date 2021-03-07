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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 07 марта 2021, 18:30 - Этихад
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 1
Обновить
27'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
22%
Манчестер Юнайтед
33%
П1: 1.59 Х: 4.20 П2: 4.88
П1: 1.50 Х: 4.33 П2: 6.50
П1: 1.59 Х: 4.20 П2: 4.88
П1: 1.52 Х: 4.34 П2: 6.70
П1: 1.51 Х: 4.30 П2: 7.10
Интересные факты
  • Домашняя статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 11-2-1
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 8-6-0
  • Илкай Гюндоган лучший бомбардир Манчестер Сити ФК с 11 голами. Бруно Фернандес забил 15 раз за Манчестер Юнайтед
  • Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити ФК с 10 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (10 передач)
  • Жоао Кансело получил больше всего желтых карточек (4) в Манчестер Сити ФК. Харри Магуайр получил 7 в Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 28 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 10 играх.
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 17 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Манчестер Сити ФК выиграл 9 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 21 матчей.
  • Манчестер Юнайтед не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в последних 3 матчах.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити ФК иМанчестер Юнайтед, когда Манчестер Сити ФК играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 58% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 35% матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 35%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Сити ФК забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.67 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.8.
  • У команды Манчестер Юнайтед серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.
  • Манчестер Сити ФК выиграл последние 15 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 27% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Манчестер Сити ФК (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 14 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 34-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 56 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 19 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-74 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 61-75?
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити ФК одержала 8 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
11
Побед
23
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги Англия 2020/2021
06.01.2021 - 21:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
02.03.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
27.02.2021 - 14:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Боруссия 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
03.03.2021 - 22:15 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 21:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Ньюкасл В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Реал Сосьедад 0 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
22%
Манчестер Юнайтед
33%
П1: 1.59 Х: 4.20 П2: 4.88
П1: 1.50 Х: 4.33 П2: 6.50
П1: 1.59 Х: 4.20 П2: 4.88
П1: 1.52 Х: 4.34 П2: 6.70
П1: 1.51 Х: 4.30 П2: 7.10
Составы команд
31
Эдерсон
11
Александр Зинченко
5
Джон Стоунз
3
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
17
Де Брeйне, Кевин
16
Родри
8
Илкай Гюндоган
7
Рахим Стерлинг
9
Жезус, Габриэль
26
Махрез, Рияд
26
Дин Хендерсон
29
Уан-Биссака, Аарон
2
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
21
Даниэль Джеймс
18
Бруно Фернандес
10
Рэшфорд, Маркус
9
Антони Марсьяль
Стартовый состав
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 74
    Shoretire, Shola
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
2
Удары в створ
3
5
Штрафные
1
Офсайды
1
2
Сейвы
2
1
Фолы
4
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
Трансляция
25'
Опасный момент
Зинченко пушечно выстрелил из-за пределов штрафной, Хендерсон выручил свою команду.
23'
Опасный момент
Стерлинг протянул мяч с левого фланга, вошел в штраную соперника, упал, намекая не пенальти, но рефери его не назначил.
22'
Зинченко с левого фланга навесил во вратарскую соперника, гости отбились.
21'
Нарушение в центре против Мареза со стороны Шоу, штрафной.
19'
Гюндоган пробивает из-за пределов вратарской, мяч полетел выше рамки Хендерсона.
18'
Жезус с линии штрафной пробивает, Линделёф блокирует выстрел. Отметим отличный пас от Канселу.
16'
Опасный момент
Удар из дальней дистанции от Рашфорда, со второй попытки мяч забирает Эдерсон.
14'
Пас на правый фланг в ход Де Брюйне, но не принял он мяч, аут для красных.
12'
И еще один мелкий фол в центре поля против Стоунса, много грязной игры наблюдаем в сегодняшнем матче.
11'
Линделёф сфолил против Жезуса в центре поля, стандарт.
9'
Опасный момент
Гюндоган пробивает с линии вратарской Юнайтед, мяч в руках у Хендерсона.
8'
Дальний навес со стандарта в штрафную Сити, защитники вынесли мяч.
7'
Канселу фолит против Рашфорда в центре поля, штрафной.
6'
Отвели игру хоязева от своей вратарской, держат мяч под контролем в центре поля.
4'
Опасный момент
Люк Шоу пробивает в центра штрафной соперника, мяч в руках у голкипера, повезло, что удар пришелся по центру.
2'
Гоооол!!!
Фернандеш пробивает в правый угол от Эдерсона, вратать дотянулся, но не сумел парировать.
2'
Опасный момент
Жезус фолит в своей штрафной против Марсиаля, пенальти, вот это начало ...
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, уважаемые друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 27 тура английской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 07.03.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 06.01.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 07.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вулверхэмптон - 02.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Кристал Пэлас - 03.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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