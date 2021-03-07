Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 11-2-1

Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 8-6-0

Илкай Гюндоган лучший бомбардир Манчестер Сити ФК с 11 голами. Бруно Фернандес забил 15 раз за Манчестер Юнайтед

Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити ФК с 10 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (10 передач)

Жоао Кансело получил больше всего желтых карточек (4) в Манчестер Сити ФК. Харри Магуайр получил 7 в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 28 играх.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 10 играх.

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 17 домашних матчах.

Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Манчестер Сити ФК выиграл 9 домашних матчей подряд.

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 21 матчей.

Манчестер Юнайтед не пропускает в 3 матчах подряд.

Манчестер Юнайтед не забивает в последних 3 матчах.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити ФК иМанчестер Юнайтед, когда Манчестер Сити ФК играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 58% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 35% матчей.

Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 35%.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 2 гол(а).

Манчестер Сити ФК забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).

Манчестер Сити ФК забивает 2.67 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.8.

У команды Манчестер Юнайтед серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.

Манчестер Сити ФК выиграл последние 15 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 27% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Манчестер Сити ФК (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Манчестер Сити ФК играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 14 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 34-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити ФК не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 56 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 19 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-74 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 61-75?