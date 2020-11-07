  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бавария - Боруссия Смотреть онлайн
В тренде

Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 06 марта 2021, 19:30 - Альянц Арена
Главный судья: Фриц, Марко
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
2 - 2
Обновить
перерыв
Боруссия
Дортмунд
Ход матча
2' Халанд, Эрлинг 10' Халанд, Эрлинг 26' Роберт Левандовски 28' Роберт Левандовски 30' Томас Менье 44' Роберт Левандовски
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
40%
Ничья
30%
Боруссия
30%
П1: 2.53 Х: 4.17 П2: 2.53
П1: 1.55 Х: 4.50 П2: 5.00
П1: 2.53 Х: 4.17 П2: 2.53
П1: 2.52 Х: 3.89 П2: 2.65
П1: 2.45 Х: 3.75 П2: 2.60
Интересные факты
  • Боруссия Дортмунд без побед над Бавария Мюнхен в последних 4 играх.
  • В домашних матчах Бавария Мюнхен не проигрывает Боруссия Дортмунд в последних 4 встречах.
  • Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 8-3-0
  • Роберт Левандовски лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 28 голами. Эрлинг Халанд забил 17 раз за Боруссия Дортмунд
  • Боруссия Дортмунд не проигрывает в последних 5 играх.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 29 домашних матчах.
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Боруссия Дортмунд не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Бавария Мюнхен иБоруссия Дортмунд, когда Бавария Мюнхен играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 64% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 33% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 64% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 33%.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.
  • Команда Боруссия Дортмунд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Боруссия Дортмунд (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 4, команда Боруссия Дортмунд выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).
  • Бавария Мюнхен забивает 2.2 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 1.2 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Бавария Мюнхен забивает 3.25 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд - 3.4.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд - 1.4.
  • В прошлом сезоне Бавария Мюнхен выиграл обе игры против Боруссия Дортмунд (4-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 32 матчах.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 58 матчах.
  • За последние 33 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 21 раз, 8 сыграла в ничью и 4 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 82-31 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 11 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 74 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 35 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Дортмунд выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 136-84 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 22% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Бавария
18
Побед
34
Игр
10
Побед
Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.11.2020 - 19:30 Боруссия 2 - 3 Завершен Бавария
Суперкубок Германии 2021
30.09.2020 - 21:30 Бавария 3 - 2 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 19:30 Боруссия 0 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
09.11.2019 - 19:30 Бавария 4 - 0 Завершен Боруссия
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
27.02.2021 - 16:30 Бавария 5 - 1 Завершен Кёльн В
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Лацио 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.02.2021 - 16:30 Айнтрахт 2 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2020/2021
15.02.2021 - 21:30 Бавария 3 - 3 Завершен Арминия Н
Клубный чемпионат мира 2020/2021
11.02.2021 - 20:00 Бавария 1 - 0 Завершен УАНЛ Тигрес В
Показать больше
Последние матчи - Боруссия
Кубок Германии 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Боруссия 0 - 0 Завершен Боруссия Н
Кубок Германии 2020/2021
02.03.2021 - 21:45 Боруссия 0 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
27.02.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 0 Завершен Арминия В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Шальке 0 - 4 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Боруссия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
40%
Ничья
30%
Боруссия
30%
П1: 2.53 Х: 4.17 П2: 2.53
П1: 1.55 Х: 4.50 П2: 5.00
П1: 2.53 Х: 4.17 П2: 2.53
П1: 2.52 Х: 3.89 П2: 2.65
П1: 2.45 Х: 3.75 П2: 2.60
Главные события
ГООЛ! Роберт Левандовски
44'
30'
Томас Менье
Роберт Левандовски
28'
ГООЛ! Роберт Левандовски
26'
10'
Халанд, Эрлинг ГООЛ!
2'
Халанд, Эрлинг ГООЛ!
Составы команд
1
Мануэль Нойер
19
Дэвис, Альфонсо
27
Давид Алаба
17
Жером Боатенг
4
Никлас Зюле
18
Леон Горецка
6
Киммих, Йосуа
29
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
10
Лерой Сане
9
Роберт Левандовски
35
Марвин Хитц
24
Томас Менье
15
Матс Хуммельс
5
Дан-Аксель Загаду
14
Нико Шульц
23
Эмре Джан
6
Делай, Томас
11
Марко Ройс
8
Махмуд Дауд
10
Торган Азар
9
Халанд, Эрлинг
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    44 28 26
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 10
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
    10 2
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 6
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
    30
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 5
    Дан-Аксель Загаду
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
Запасные игроки
  • 39
    Рон-Торбен Хофманн
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 7
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 28
    Данташ, Тиагу Филипе Оливейра
    Полузащитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 2
    Морей, Матьё
    Защитник
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 20
    Reinier
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Эдин Терцис
Статистика матча
4
Удары в створ
2
7
Штрафные
7
7
Фолы
5
9
Удары мимо
1
ЖК
1
Офсайды
2
Сейвы
1
63%
Владение мячом
37%
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв
45+1'
Уголовой
Не лучшим образом разыграли корнер мюнхенцы
45'
Инфо
2 мин. добавлено
44'
Гоооол!!!
Роберт Левандовски ("Бавария") забивает гол с пенальти, в левый угол он пробил, голкипер не угадал - 2:2.
44'
Да, пенальти назначает судья и Левандовски пробивать будет
43'
Опасный момент
Спорный момент в штрафной гостей, арбитр смотрит ВАР-повтор, похоже был фол и есть повод назначить пенальти
42'
Офсайд
Азар залез в офсайд и упустил возможность развить опасную контр атаку Боруссии
40'
Опасный момент
Левандовски в штрафной принял удобную передачу и сильно пробил, могло выйти очень опасно, вот только Роберт поспешил и запустил мяч мимо цели
38'
Бавария снова наращивает темп
36'
Томас Мюллер попробовал взять игру на себя, пойти на обострение, но ничего опасного, защитник успевает его накрыть
33'
Опасный момент
Левандовски пробил очень опасно, один из защитников в последний момент успел заблокировать мяч
32'
Много фолов у нас в эти минуты, и нарушения достаточно грубые
30'
Желтая карточка
Томас Менье ("Боруссия") тоже сыграл слишком грубо
28'
Желтая карточка
Роберт Левандовски ("Бавария") наказан за грубость
27'
Гоооол!!!
Роберт Левандовски ("Бавария") все же забивает, не удержали его защитники на дальней штанге, прошел пас Зане. Сокращают мюнхенцы преимущество от гостей - 1:2
26'
Офсайд
Ройс во вне игры после перспективной атаки
25'
Хозяева меняет темп наступлений на позиционный, но в любой момент может взорваться и обрушиться на Боруссию
22'
Существенное давление на гостей осуществляет сейчас Бавария
21'
Удар от Горетцка заблокировал защитник
20'
Теперь Левандовски пробил головой, снова неточно, отметим хороший пас Зюле
18'
Опасный момент
Неожиданный выпад! Зане пробивал головой после очередного навеса, выше перекладины летит мяч
17'
Бавария контролирует мяч, больше в центре поля, Боруссия выстроила свои оборонные редуты
14'
Роберт Левандовски пробил головой из пределов штрафной, неплохо, хотя Марвин Хитц без особых проблем забирает мяч
12'
Гости продолжают атаковать, мюнхенцы выглядят очень неубедительно
10'
Гоооол!!!
Что-то невероятное! Обрезка защитников. Затем Эрлинг Холанд отзывается на пас из пределов штрафной от Азара и переправляет мяч мимо Нойера. "Боруссия" ведет уже в два мяча.
9'
Левандовски впервые коснулся мяча, ничего опасного, удар не получился, как голкипер перехватил его
7'
Лерой Зане активен на первых минутах, уже в нескольких атаках поучаствовал он
4'
Хорошая комбинация хозяев, неплохой навес, но его забирает на выходе Хитц
2'
Гоооол!!!
Эрлинг Холанд ("Боруссия") первым же ударом открывает счет в игре. Помог ему и рикошет от защитника, впрочем, удар у норвежца получился великолепный - 0:1.
Свисток
Матч начался
Бавария: 1. Нойер, 4. Зюле, 17. Боатенг, 27. Алаба, 10. Сане Л., 18. Горецка, 19. Дэйвис, 29. Коман К., 32. Киммих, 25. Мюллер, 9. Левандовски
Боруссия Д: 35. Хитц, 5. Загаду, 15. Хуммельс, 24. Менье, 23. Джан Э., 6. Дилейни, 8. Дауд, 10. Азар Т., 14. Шульц Н., 11. Ройс, 9. Холанд
Здравствуйте, дорогие друзья, вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Бундеслиги Бавария - Боруссия Дортмунд.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Бешикташ Бешикташ 2 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 Завершен 17:55 - Сегодня Бешикташ Бешикташ 2 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 0 Завершен 17:30 - Сегодня Валансьен Валансьен 0 Метц Метц 4 Завершен 17:30 - Сегодня Портимоненсе Портимоненсе 3 Тондела Тондела 0 Завершен 17:30 - Сегодня Фейеноорд Фейеноорд 6 Венло Венло 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Бавария" - "Боруссия" 06.03.2021, Чемпионат Германии

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 06.03.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой "Боруссия" (Дортмунд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - "Боруссия" можно посмотреть 06.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Кёльн - 27.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Боруссия - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Германии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Бавария" - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Германии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен