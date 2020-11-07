Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Боруссия Дортмунд без побед над Бавария Мюнхен в последних 4 играх.

В домашних матчах Бавария Мюнхен не проигрывает Боруссия Дортмунд в последних 4 встречах.

Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 8-3-0

Роберт Левандовски лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 28 голами. Эрлинг Халанд забил 17 раз за Боруссия Дортмунд

Боруссия Дортмунд не проигрывает в последних 5 играх.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 29 домашних матчах.

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Боруссия Дортмунд не пропускает в 3 матчах подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Бавария Мюнхен иБоруссия Дортмунд, когда Бавария Мюнхен играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 64% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 33% матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 64% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 33%.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.

Команда Боруссия Дортмунд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Боруссия Дортмунд (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 4, команда Боруссия Дортмунд выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).

Бавария Мюнхен забивает 2.2 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 1.2 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Бавария Мюнхен забивает 3.25 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд - 3.4.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд - 1.4.

В прошлом сезоне Бавария Мюнхен выиграл обе игры против Боруссия Дортмунд (4-0 дома и 1-0 на выезде)

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 32 матчах.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 58 матчах.

За последние 33 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 21 раз, 8 сыграла в ничью и 4 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 82-31 в пользу команды Бавария Мюнхен.

Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 11 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Боруссия Дортмунд не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 74 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 35 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Дортмунд выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 136-84 в пользу команды Бавария Мюнхен

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 76-90?