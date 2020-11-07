Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 06.03.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой "Боруссия" (Дортмунд):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 07.11.2020 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Кёльн - 27.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".
Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Боруссия - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Германии 2020/2021 и закончился ничьей.
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