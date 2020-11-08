Ювентус - Лацио онлайн трансляция матча

Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Домашняя статистика Ювентус в сезоне 9-2-1

Криштиану Роналду лучший бомбардир Ювентус с 20 голами. Чиро Иммобиле забил 14 раз за Лацио

Альваро Мората отдал больше всего передач в Ювентус с 7 передачами. Сергей Милинкович-Савич лучший распасовщик Лацио (8 передач)

Ювентус не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Ювентус выигрывает первый тайм в 40% матчей, Лацио выигрывает в 32% матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Лацио выигрывает в 32%.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Ювентус забивает 1.4 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.8 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус забивает 2.23 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Лацио - 3.2.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Лацио - 1.

За последние 29 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 15 раз, 8 сыграла в ничью и 6 победы команды Лацио. Разница голов 53-31 в пользу команды Ювентус.

Игры прошлого года: 2-1 (Ювентус дома) и 3-1 (Лацио дома).

Ювентус не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Лацио не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 66 встреч, команда Ювентус выиграла 34 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-72 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Ювентус забил 31% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Лацио забил 26% голов между минутами 46-60?