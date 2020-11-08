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Ювентус - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 марта 2021, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 2
Обновить
23'
Лацио
Рим
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
38%
Ничья
38%
Лацио
23%
П1: 1.82 Х: 3.84 П2: 4.51
П1: 1.85 Х: 3.75 П2: 4.20
П1: 1.82 Х: 3.84 П2: 4.51
П1: 3.56 Х: 3.85 П2: 2.04
П1: 3.80 Х: 3.70 П2: 1.92
Интересные факты
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Домашняя статистика Ювентус в сезоне 9-2-1
  • Криштиану Роналду лучший бомбардир Ювентус с 20 голами. Чиро Иммобиле забил 14 раз за Лацио
  • Альваро Мората отдал больше всего передач в Ювентус с 7 передачами. Сергей Милинкович-Савич лучший распасовщик Лацио (8 передач)
  • Ювентус не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 40% матчей, Лацио выигрывает в 32% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Лацио выигрывает в 32%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Ювентус забивает 1.4 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.8 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивает 2.23 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Лацио - 3.2.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Лацио - 1.
  • За последние 29 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 15 раз, 8 сыграла в ничью и 6 победы команды Лацио. Разница голов 53-31 в пользу команды Ювентус.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Ювентус дома) и 3-1 (Лацио дома).
  • Ювентус не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Лацио не забивает в 2 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 66 встреч, команда Ювентус выиграла 34 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-72 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лацио забил 26% голов между минутами 46-60?
  • В Серия А, Ювентус одержала 6 домашних побед подряд.
Личные встречи
Ювентус
18
Побед
26
Игр
4
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 13:30 Лацио 0 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 13:15 Лацио 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021
20.07.2020 - 22:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Лацио
Суперкубок Италии 2021
22.12.2019 - 18:45 Ювентус 1 - 3 Завершен Лацио
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
02.03.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
27.02.2021 - 21:45 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
22.02.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Кротоне В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Порту 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен Ювентус П
Показать больше
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
27.02.2021 - 19:00 Болонья 2 - 0 Завершен Лацио П
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Лацио 1 - 4 Завершен Бавария П
Чемпионат Италии 2020/2021
20.02.2021 - 16:00 Лацио 1 - 0 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2020/2021
07.02.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Кальяри В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
38%
Ничья
38%
Лацио
23%
П1: 1.82 Х: 3.84 П2: 4.51
П1: 1.85 Х: 3.75 П2: 4.20
П1: 1.82 Х: 3.84 П2: 4.51
П1: 3.56 Х: 3.85 П2: 2.04
П1: 3.80 Х: 3.70 П2: 1.92
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
28
Демираль, Мерих
13
Данило
16
Хуан Куадрадо
33
Федерико Бернардески
8
Арон Рэмзи
25
Адриен Рабио
22
Федерико Кьеза
9
Альваро Мората
44
Деян Кулусевски
25
Пепе Рейна
96
Мохамед Фарес
14
Уэсли Худт
33
Франческо Ачерби
77
Адам Марусич
21
Сергей Милинкович-Савич
6
Лукас Лейва
10
Луис Альберто
19
Сенад Лулич
11
Хоакин Корреа
17
Чиро Иммобиле
Стартовый состав
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 8
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 11
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 19
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 96
    Мохамед Фарес
    Нападающий
  • 14
    Уэсли Худт
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
Запасные игроки
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
  • 58
    Аке, Марли
    Полузащитник
  • 51
    Пеетерс, Доуда
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 59
    De Marino, Davide
    Защитник
  • 37
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 20
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 7
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 92
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 18
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 37
    Матео Мусаккио
    Защитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 1
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 81
    Pereira, Gabriel
    Вратарь
  • 45
    Shehu, Florent
    Нападающий
Тренеры
  • Андреа Пирло
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
Удары мимо
3
Блокировано ударов
1
1
Штрафные
3
3
Фолы
1
Удары в створ
2
Live Zone
Трансляция
17'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Юве".
14'
Гоооол!!!
Грубейший привоз от Кулусевски! Корреа завладел мячом! Корреа обыграл один в один Демирала и пробил мимо Щесны! 0:1!
12'
Через короткий пас "Лацио" вышел в атаку! Мяч дошел до Иммобиле, но тут же потеря.
9'
Опасный момент
Классный удар от Сергея со штрафного! Рядом с дальней "девяткой"!
7'
Фол против Корреа на подходе к штрафной. Стандарт для гостей.
4'
Опасный момент
Фарес обокрал Куадрадо и неплохо пробил! Над перекладиной мяч летит.
2'
Кьеза пытался обострить на левом фланге, но потерял мяч и упал на газон.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Давиде Масса.
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Куадрадо, Данило, Демирал, Алекс Сандро — Кьеза, Рабио, Рэмси, Бернардески — Кулусевски, Мората. Запасные: Буффон, Пинсольо, Бонуччи, Драгузин, де Марино, Артур, Маккенни, ди Пардо, Фаджиоли, Питерс, Аке, Роналду.
"Лацио", стартовый состав: Рейна — Марушич, Худт, Ачерби — Лулич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Иммобиле. Запасные: Стракоша, Патрик, Перейра, Пароло, Эскаланте, Кайседо, Катальди, Мусаккьо, Шеху, Акпа Акпро, Мурики.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура: "Ювентус" - "Лацио". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча "Ювентус" - Лацио 06.03.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 06.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Лацио и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Лацио можно посмотреть 06.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Специя - 02.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Болонья - 27.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Болонья.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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