Ювентус - Лацио онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 06.03.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Лацио (Рим):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Лацио и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Специя - 02.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Болонья - 27.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Болонья.
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