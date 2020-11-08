Интер - Аталанта онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 08.03.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Интер (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Интер в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Парма - 04.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Кротоне - 03.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
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