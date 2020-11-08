Интер - Аталанта онлайн трансляция матча

В домашних матчах Интер не проигрывает Аталанта в последних 6 встречах.

Домашняя статистика Интер в сезоне 10-1-1

Выездная статистика Аталанта в сезоне 7-4-1

Ромелу Лукаку лучший бомбардир Интер с 18 голами. Луис Муриэль забил 15 раз за Аталанта

Ашраф Хакими получил больше всего желтых карточек (5) в Интер. Кристиан Ромеро получил 7 в Аталанта.

Интер не проигрывает в последних 6 играх.

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.

Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Интер иАталанта, когда Интер играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Интер и Аталанта 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Интер выигрывает первый тайм в 42% матчей, Аталанта выигрывает в 41% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Аталанта выигрывает в 41%.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Аталанта выиграла 1, 3 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Интер забивает 1 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.2 гола против команды Интер (в среднем).

Интер забивает 2.63 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Аталанта - 2.2.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Аталанта - 0.8.

Аталанта выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Интер выиграл последние 6 матчи в Серия А.

За последние 22 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 15 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Аталанта. Разница голов 45-18 в пользу команды Интер.

Последняя гостевая победа Аталанта над Интер была в 2014

Игры прошлого года: 1-1 (Интер дома) и 0-2 (Аталанта дома).

Интер не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Интер выиграла 23 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-47 в пользу команды Интер

Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Аталанта забил 22% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Интер забил 27% голов между минутами 61-75?