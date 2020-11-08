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Интер - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 08 марта 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
Обновить
9'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
31%
Ничья
38%
Аталанта
31%
П1: 2.01 Х: 3.68 П2: 3.32
П1: 2.05 Х: 3.60 П2: 3.50
П1: 2.01 Х: 3.68 П2: 3.32
П1: 2.14 Х: 3.54 П2: 3.46
П1: 2.14 Х: 3.60 П2: 3.45
Интересные факты
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Аталанта в последних 6 встречах.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 10-1-1
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 7-4-1
  • Ромелу Лукаку лучший бомбардир Интер с 18 голами. Луис Муриэль забил 15 раз за Аталанта
  • Ашраф Хакими получил больше всего желтых карточек (5) в Интер. Кристиан Ромеро получил 7 в Аталанта.
  • Интер не проигрывает в последних 6 играх.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.
  • Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Интер иАталанта, когда Интер играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Интер и Аталанта 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Интер выигрывает первый тайм в 42% матчей, Аталанта выигрывает в 41% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Аталанта выигрывает в 41%.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Аталанта выиграла 1, 3 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Интер забивает 1 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.2 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер забивает 2.63 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Аталанта - 2.2.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Аталанта - 0.8.
  • Аталанта выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Интер выиграл последние 6 матчи в Серия А.
  • За последние 22 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 15 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Аталанта. Разница голов 45-18 в пользу команды Интер.
  • Последняя гостевая победа Аталанта над Интер была в 2014
  • Игры прошлого года: 1-1 (Интер дома) и 0-2 (Аталанта дома).
  • Интер не забивает в 0 из их 12 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Интер выиграла 23 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-47 в пользу команды Интер
  • Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Аталанта забил 22% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Интер забил 27% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Интер одержала 9 домашних побед подряд.
Личные встречи
Интер
6
Побед
19
Игр
5
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 16:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 15:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 21:30 Интер 1 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
04.03.2021 - 21:45 Парма 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 16:00 Интер 3 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 16:00 Милан 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Лацио В
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Интер Н
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 1 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 13:30 Сампдория 0 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 18:45 Аталанта 4 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 16:00 Кальяри 0 - 1 Завершен Аталанта В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
31%
Ничья
38%
Аталанта
31%
П1: 2.01 Х: 3.68 П2: 3.32
П1: 2.05 Х: 3.60 П2: 3.50
П1: 2.01 Х: 3.68 П2: 3.32
П1: 2.14 Х: 3.54 П2: 3.46
П1: 2.14 Х: 3.60 П2: 3.45
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
22
Артуро Видаль
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
2
Ашраф Хакими
10
Лаутаро Мартинес
9
Ромелу Лукаку
57
Спортиелло, Марко
17
Ромеро,Кристиан
19
Джимшити, Берат
2
Толои, Рафаэль
3
Мехле, Йоаким
11
Фреулер, Ремо
32
Маттео Пессина
15
Мартен де Роон
8
Робин Госенс
18
Руслан Малиновский
91
Запата, Дуван
Стартовый состав
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 3
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 41
    Ghislandi, Davide
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
Тренеры
  • Конте, Антонио
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Угловые
1
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
3'
Уголовой
Прострільна подача від Малиновського від кутового прапорця винесли гравці "Інтера".
3'
Шкріняр (Інтер) випереджає Сапату поблизу карної зони господарів і вибиває м'яч на кутовий.
1'
Уголовой
"Інтер" одразу пішов у наступ, заробивши кутовий. Стандарт до небезпеки не призвів.
Свисток
Матч розпочався!
"Інтер": Хандановіч - Шкріняр, де Врей, Бастоні - Хакімі, Барелла, Брозович, Відаль, Перішич - Лукаку, Мартінес.
"Аталанта": Спортьєлло - Ромеро, Дьїмсіті, Толой - Мехле, Фройлер, де Рон, Госенс - Малиновський, Пессіна - Сапата.
Запасні: Раду, Весіно, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Дарміан, Еріксен, Коларов, Пінамонті, Ранокк'я, Санчес, Сенсі, Янг.
Запасні: Голліні, Россі, Ілічич, Кальдара, Гісланді, Коваленко, Ламмерс, Міранчук, Муріель, Паломіно, Пашалич, Руджері.
Добрий вечір всім любителям Серії А! UA-Футбол проведе текстову онлайн-трансляцію матчу чемпіонату Італії між "Інтером" та "Аталантою".
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Анонс матча Интер - "Аталанта" 08.03.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 08.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Интер (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Интер в предыдущем футбольном матче 08.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - "Аталанта" можно посмотреть 08.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Парма - 04.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Кротоне - 03.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Интер - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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