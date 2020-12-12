Атлетико - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 17:15
История противостояний между клубами "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Вильярреал - 28.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Реал Сосьедад - 01.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
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