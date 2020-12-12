  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Атлетико - Реал Смотреть онлайн
В тренде

Атлетико - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 07 марта 2021, 17:15 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
30%
Ничья
40%
Реал
30%
П1: 2.48 Х: 3.22 П2: 2.80
П1: 2.70 Х: 3.10 П2: 2.75
П1: 2.48 Х: 3.22 П2: 2.80
П1: 2.66 Х: 3.22 П2: 2.85
П1: 2.75 Х: 3.15 П2: 2.80
Интересные факты
  • Атлетико Мадрид без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 9-2-1
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 8-4-1
  • Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 16 голами. Карим Бензема забил 12 раз за Реал Мадрид
  • Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (10) в Атлетико Мадрид. Каземиро получил 8 в Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иРеал Мадрид, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 2. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.81 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 2.6.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 1.2.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • За последние 31 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 5 раз, 9 сыграла в ничью и 17 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 52-28 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Атлетико Мадрид дома) и 1-0 (Реал Мадрид дома).
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 69 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 35 раз. Разница забитых и пропущенных голов 115-68 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 26% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Атлетико
8
Побед
33
Игр
13
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетико
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
28.09.2019 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Вильярреал 0 - 2 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 17:15 Атлетико 0 - 2 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2020/2021
17.02.2021 - 20:00 Леванте 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 15:00 Гранада 1 - 2 Завершен Атлетико В
Показать больше
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.02.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.02.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
Показать больше
Новости команд
Альваро Мората: Большие победы с Атлетико будут для меня важнее всего, что я выиграл в прошлом 14.07.2019 в 16:19 Альваро Мората: Большие победы с Атлетико будут для меня важнее всего, что я выиграл в прошлом Испанец поделился тем, что для него значит переход в мадридский клуб
Табличка с фамилией Гризманна около стадиона Ванда Метрополитано была испорчена 13.07.2019 в 22:43 Табличка с фамилией Гризманна около стадиона Ванда Метрополитано была испорчена Фанаты "матрасников" негодуют
Реал отказался подписывать Погба 13.08.2019 в 17:58 Реал отказался подписывать Погба Игрок останется в МЮ
Зидан не включил Бэйла и Хамеса в заявку на матч с Ред Булл 07.08.2019 в 15:22 Зидан не включил Бэйла и Хамеса в заявку на матч с Ред Булл Похоже тренер не рассчитывает на игроков в этом сезоне
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
30%
Ничья
40%
Реал
30%
П1: 2.48 Х: 3.22 П2: 2.80
П1: 2.70 Х: 3.10 П2: 2.75
П1: 2.48 Х: 3.22 П2: 2.80
П1: 2.66 Х: 3.22 П2: 2.85
П1: 2.75 Х: 3.15 П2: 2.80
Трансляция
"Атлетико", стартовый состав: Ян Облак - Эрмосо, Фелипе, Савич - Карраско, Коке, Льоренте, Триппье - Корреа, Лемар - Суарес.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Васкес, Варан, Фернандес, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Родриго, Бензема, Асенсио.
Добрый день, дорогие друзья. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Ла Лиги: "Атлетико" - "Реал". Начало поединка - 17:15.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Уэска Уэска 3 Сельта Сельта 4 Завершен 15:00 - Сегодня Хатайспор Хатайспор 1 Кайсериспор Кайсериспор 3 Завершен 15:00 - Сегодня Genclerbirligi SK Genclerbirligi SK 0 Истанбул ББ Истанбул ББ 1 Завершен 14:30 - Сегодня Мускрон Мускрон 1 Стандард Стандард 0 Завершен 14:00 - Сегодня Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 0 Ньюкасл Ньюкасл 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Атлетико" - Реал 07.03.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 07.03.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Реал можно посмотреть 07.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Вильярреал - 28.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Реал Сосьедад - 01.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен