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Эвертон - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 февраля 2021, 22:15 - Гудисон Парк
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
1 - 1
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41'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
18' Йерри Мина Вышел: Коулмен, Шимус 18' Коулмен, Шимус 29' Абдулайе Дукуре
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
27%
Ничья
27%
"Манчестер Сити"
45%
П1: 5.9000 Х: 4.3000 П2: 1.4950
П1: 10.0000 Х: 5.5000 П2: 1.2850
П1: 5.9000 Х: 4.3000 П2: 1.4950
П1: 9.7000 Х: 6.0000 П2: 1.2960
П1: 10.5000 Х: 5.6000 П2: 1.3100
Интересные факты
  • Эвертон без побед над Манчестер Сити ФК в последних 5 играх.
  • Выездная статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 7-3-1
  • Доминик Калверт-Левин лучший бомбардир Эвертон с 13 голами. Илкай Гюндоган забил 11 раз за Манчестер Сити ФК
  • Люка Динь отдал больше всего передач в Эвертон с 6 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити ФК (9 передач)
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 23 играх.
  • Манчестер Сити ФК не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 9 матчей на выезде
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 16 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иМанчестер Сити ФК, когда Эвертон играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 39% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 0, команда Манчестер Сити ФК выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 1 гол(а).
  • Эвертон забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 2.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Эвертон забивает 1.71 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Манчестер Сити ФК - 3.4.
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Манчестер Сити ФК - 1.4.
  • Манчестер Сити ФК выиграл последние 11 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Эвертон (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 33-24 в пользу команды Эвертон.
  • Эвертон не забивает в 4 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Эвертон выиграла 18 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-53 в пользу команды Манчестер Сити ФК
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 30% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
4
Побед
19
Игр
9
Побед
"Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 19:15 "Манчестер Сити" 2 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2019 - 19:30 Эвертон 0 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2018
06.02.2019 - 21:30 Эвертон 0 - 2 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2018
15.12.2018 - 14:30 "Манчестер Сити" 3 - 1 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
14.02.2021 - 21:00 Эвертон 0 - 2 Завершен Фулхэм П
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 22:15 Эвертон 5 - 4 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 3 - 3 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 21:30 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 14:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Ньюкасл П
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен "Тоттенхэм" В
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 19:30 Суонси 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 20:00 "Бернли" 0 - 2 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 17:00 "Манчестер Сити" 1 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
27%
Ничья
27%
"Манчестер Сити"
45%
П1: 5.9000 Х: 4.3000 П2: 1.4950
П1: 10.0000 Х: 5.5000 П2: 1.2850
П1: 5.9000 Х: 4.3000 П2: 1.4950
П1: 9.7000 Х: 6.0000 П2: 1.2960
П1: 10.5000 Х: 5.6000 П2: 1.3100
Главные события
Абдулайе Дукуре
29'
Йерри Мина
Вышел: Коулмен, Шимус
18'
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
4
Мейсон Холгейт
5
Майкл Кин
13
Йерри Мина
12
Люка Динь
16
Абдулайе Дукуре
26
Дейвис, Том
22
Бен Годфри
17
Ивоби, Алекс
10
Гильфи Сигурдссон
7
Ришарлисон
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
14
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
47
Филип Фоден
26
Махрез, Рияд
9
Жезус, Габриэль
7
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 7
    Ришарлисон
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 10
    Гильфи Сигурдссон
    Вратарь
  • 12
    Люка Динь
    Защитник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
    29
  • 26
    Дейвис, Том
    Полузащитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
    18
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 21
    Андре Гомиш
  • 19
    Хамес Родригес
    Полузащитник
  • 62
    Onyango, Tyler
    Полузащитник
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 20
    Бернард
    Нападающий
  • 18
    Nkounkou, Niels
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
    18
  • 33
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 11
    Джошуа Кинг
    Нападающий
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
39%
Владение мячом
61%
Удары в створ
3
Удары мимо
5
Угловые
7
Блокировано ударов
2
1
Штрафные
3
2
Сейвы
3
Фолы
1
1
ЖК
Трансляция
41'
Еймерік Ляпорт "зняв" навісну передачу від Люка Діня (Евертон) з лівого флангу.
37'
ГОООООООООООЛ! Шеймус Коулмен отримав передачу у штрафному майданчику і м'яко навісив на голову Дукуре. Абдулає не дістався до м'яча, але Люка Дінь зумів пробити і влучив у праву стійку, від якої круглий снаряд потрапив у коліно Річарлісону, а від бразильця у ворота. 1:1 на "Гудісоні"!
36'
Філ Фоден (Ман Сіті) зумів лише чатиною голови зачепити навісну передачу від Жуана Канселу.
35'
Алекс Івобі (Евертон) зробив неточний навіс до штрафного майданчика суперників, і м'яч перелетів усіх.
32'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООЛ! Філ Фоден опинився сам на підбиранні поблизу лінії штрафного майданчика і виршив одразу пробити з неробочої правої. М'яч рикошетом від Шеймуса Коулмена потрапив до сітки воріт. Джордан Пікфорд був безсилий.
32'
Майкл Кін (Евертон) дотягнувся до м'яча, перервівши небезпечну пердачу від Ріяда Мареза на кутовий.
29'
Желтая карточка
Дукуре (Евертон) грубо зустрів Габріеля Жезуса у центрі поля і отримав жовту картку.
27'
Удар Габріеля Жезуса (Ман Сіті) з лінії штрафного майданчика заблоковано.
21'
Філ Фоден виконав дуже неточну передачу поблизу штрафного майданчика "Евертона". Джордан Пікфорд забрав м'яч до рук.
19'
Замена
Вимушена заміна від Карло Анчелотті. Замсіть травмованого Єрі Міни з'явився Шеймус Коулмен.
18'
Опасный момент
Ледь не використали "більшість" підопічні Пепа Гвардіоли. Том Девіс помилився у центрі поля і це дало можливість вийти Габріелю Жезусу (Ман Сіті) на ударну позицію. Бразилець з меж штрафного майданчика носком лівої ноги пробив над поперечиною.
17'
Гру продовжено, але без колумбійського захисника. "Евертон" поки у меншості.
15'
Єрі Міна (Евертон) знаходиться на газоні і потребує лікарської допомоги.
13'
"Ман Сіті" контролює м'яч у центрі поля.
10'
Уголовой
Гості подали вже п'ятий кутовий у матчі, який не призвів до небезпеки.
10'
Габріель Жезус (Ман Сіті) на правому фланзі обіграв Люка Діня і увірвався до штрафного майданчика "ірисок", де його зупинив Єрі Міна.
8'
Дукуре (Евертон) не зумів у штрафному майданчику правильно розпорядитися подачею від одноклубника.
7'
Бернанрду Сілва (Ман Сіті) пробив у площину з-за меж штрафного майданчика. Нічого небезпесного.
4'
Алекс Івобі (Евертон) намагався прорватися по правому флангу, проте був зупинений Жуаном Канселу та Філом Фоденом.
3'
Уголовой
Подача від кутового прапорця призвела до удару від Габріеля Жезуса (Ман Сіті), який був заблокований.
2'
Джордан Пікфорд (Евертон) парирував дальній удар Жуана Канселу, котрий пробив у лівий від себе кут воріт.
"Ман Сіті": Едерсон - Вокер, Діаш, Лапорт, Канселу - Б. Сілва, Родрі, Фоден - Марез, Г. Жезус, Стерлінг. Запасні: Стеффен, Агуеро, Гарсія, Де Брюйне, Зінченко, Менді, Стоунс, Торрес, Фернандіньо.
"Евертон": Пікфор - Міна, Кін, Холгейт - Годфрі, Девіс, Дукуре, Дінь - Сігурдссон, Івобі - Річарлісон. Запасні: Ольсен, Нкунку, Оньяго, Бернард, Гомеш, Делф, Кінг, Коулмен, Х. Родрігес.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд!
Вітаємо всіх любителів АПЛ! UA-Футбол проведе для Вас трансляцію матчу між "Манчестер Сіті" та "Евертоном".
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Анонс матча Эвертон - "Манчестер Сити" 17.02.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 17.02.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 01.01.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Манчестер Сити" можно посмотреть 17.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Фулхэм - 14.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Фулхэм.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 13.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Эвертон - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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