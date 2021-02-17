Эвертон - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Эвертон без побед над Манчестер Сити ФК в последних 5 играх.

Выездная статистика Манчестер Сити ФК в сезоне 7-3-1

Доминик Калверт-Левин лучший бомбардир Эвертон с 13 голами. Илкай Гюндоган забил 11 раз за Манчестер Сити ФК

Люка Динь отдал больше всего передач в Эвертон с 6 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити ФК (9 передач)

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 23 играх.

Манчестер Сити ФК не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 9 матчей на выезде

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 16 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иМанчестер Сити ФК, когда Эвертон играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Эвертон выигрывает первый тайм в 39% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57%.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 0, команда Манчестер Сити ФК выиграла 5, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 1 гол(а).

Эвертон забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 2.6 гола против команды Эвертон (в среднем).

Эвертон забивает 1.71 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Манчестер Сити ФК - 3.4.

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Манчестер Сити ФК - 1.4.

Манчестер Сити ФК выиграл последние 11 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Эвертон (2-1 дома и 3-1 на выезде)

Эвертон пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 33-24 в пользу команды Эвертон.

Эвертон не забивает в 4 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити ФК не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Эвертон выиграла 18 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-53 в пользу команды Манчестер Сити ФК

Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 30% голов между минутами 16-30?