Эвертон - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 17.02.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 01.01.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Фулхэм - 14.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Фулхэм.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 13.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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