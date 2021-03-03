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Барселона - Севилья онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 03 марта 2021, 21:45 - Камп Ноу
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
3 - 0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ход матча Овертайм
12' Усман Дембеле 37' Фернандо
54' Иван Ракитич 54' Иван Ракитич 54' Хесус Навас 54' Карим Рекик 62' Окампос, Лукаш 63' Антуан Гризманн 67' Óscar Mingueza 73' Окампос, Лукаш 73' Лионель Месси 78' Ilaix, Moriba 78' Джуниор Фирпо 80' Гомез, Алехандро 89' Тринкао 89' Брайтвайте, Мартин
П1: 1.44 Х: 4.30 П2: 6.90
П1: 1.45 Х: 4.75 П2: 6.00
П1: 1.44 Х: 4.30 П2: 6.90
П1: 1.42 Х: 5.59 П2: 6.65
П1: 1.48 Х: 4.70 П2: 6.00
Личные встречи
Барселона
22
Побед
31
Игр
3
Побед
Севилья
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Севилья
Последние матчи - Барселона
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершен Кадис Н
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен П
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Последние матчи - Севилья
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.02.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Боруссия П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 17:15 Севилья 1 - 0 Завершен Уэска В
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Новости команд
П1: 1.44 Х: 4.30 П2: 6.90
П1: 1.45 Х: 4.75 П2: 6.00
П1: 1.44 Х: 4.30 П2: 6.90
П1: 1.42 Х: 5.59 П2: 6.65
П1: 1.48 Х: 4.70 П2: 6.00
Главные события
Тринкао
118'
104'
Люк де Йонг
103'
Эн-Нэсури, Юссеф
101'
Жюль Кунде
99'
Хоан Хордан
ГООЛ! Брайтвайте, Мартин
95'
Фернандо
90+2'
ГООЛ! Пике, Жерар
90+4'
73'
Окампос, Лукаш
Лионель Месси
73'
Óscar Mingueza
67'
37'
Фернандо
ГООЛ! Усман Дембеле
12'
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
15
Клеман Лангле
3
Пике, Жерар
28
Óscar Mingueza
5
Серхио Бускетс
18
Альба, Жорди
16
Gonzalez, Pedro
21
Френки де Йонг
2
Дест, Серджиньо
11
Усман Дембеле
10
Лионель Месси
1
Томаш Вацлик
17
Алейкс Видаль
12
Жюль Кунде
20
Диего Карлос
19
Акуна, Маркос
8
Хоан Хордан
25
Фернандо
21
Оливер Торрес
7
Сусо
9
Люк де Йонг
15
Эн-Нэсури, Юссеф
Стартовый состав
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
    12
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
    73
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
    90+4
  • 28
    Óscar Mingueza
    67
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
    104
  • 15
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
    103
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
    99
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
    90+2 37
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
    101
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
    78
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
    78
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    63
  • 19
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
    95 89
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
    118 89
  • 31
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
    54
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
    54
  • 5
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
    73 62
  • 6
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
    54 54
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
    106
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
    80
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Хулен Лопетеги
Статистика матча
65%
Владение мячом
35%
22
Штрафные
17
13
Фолы
22
14
Удары мимо
2
7
Удары в створ
4
9
Угловые
1
1
Сейвы
3
3
ЖК
4
5
Блокировано ударов
4
Офсайды
КК
1
Трансляция
Свисток
Матч завершен
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 3:0! Барселона сумела не только отыграться в ответной игре полуфинала Кубка Испании, но и пробиться в финал!
120'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
118'
Желтая карточка
Фол в центре поля от Тринкана остановил контратаку Севильи.
115'
Кунде заблокировал удар из центра штрафной от Тринкана, после чего мяч ушел над воротами. Угловой.
113'
Фол против Тринкана в левом фланге атаки совершил Гомес.
110'
Тринкан не успел завершить подачу Альбы с левого фланга на дальнюю штангу.
108'
Пике отдал пас назад на голкипера, после чего схватился за правое колено.
106'
Замена
Мунир вышел вместо Хордана.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Первый овертайм завершен!
105'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
105'
Опасный момент
Вацлик парировал удар головой от Пике в завершении подачи с правого фланга.
104'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! Люк де Йонг получил прямую красную за критику арбитра со скамейки запасных.
103'
Желтая карточка
Эн-Несири получил желтую за разговоры.
101'
Желтая карточка
Кунде получил желтую за критику в адрес арбитра, после неназначеного пенальти за игру рукой со стороны Ленгле при подаче с левого фланга.
99'
Желтая карточка
Хордан предупрежден за разговоры.
97'
Контроль мяча от каталонцев в центре поля наблюдаем.
95'
Гоооол!!!
ГОЛ! Брайтвейт завершил подачу с левого фланга от Альбы с левого фланга, пробив головой в падении у ближнего угла вратарской!
92'
В сторону от правой штанги проскакал мяч, после заброса от Месси! Кто-то из защитников подправил на угловой.
Свисток
Первый овертайм начался!
Свисток
Основное время матча подошло к концу. Впереди нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут!
90+4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пике завершил подачу с левого фланга от Гризманна ударом головой из центра штрафной!
90+3'
Удар со штрафного от Месси пришелся в стенку.
90+2'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Фернандо получил вторую желтую за фол против Тринкана, который врывался в правый фланг чужой штрафной.
90'
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 4 мин.
89'
Замена
Вместо Дембеле на поле вышел Тринкан.
88'
Замена
Вместо Педри вышел Брайтвейт.
86'
Удар Месси из центра штрафной был блокирован соперником, но не рукой ли?!
84'
Дембеле не только пробил из правого угла штрафной существенно выше перекладины, но еще и умудрился повредить при этом колено.
81'
Гризманн подавал с левого фланга штрафной в зону перед вратарской, но там Дембеле налетел на Карлоса.
79'
Замена
Алехандо Гомес заменил Сусо.
78'
Замена
Фирпо вышел вместо Мингесы.
78'
Замена
Бускетс уступил место на поле для Мориба.
77'
Фол против Дембеле со стороны Окампоса у левого угла штрафной Севильи.
75'
Барселона мощно насела на чужую штрафную в данные минуты.
73'
Незабитый пенальти
ТЕР ШТЕГЕН! Парирован удар Окампоса с пенальти в левый нижний угол! Месси получил желтую за разговоры.
71'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Мингеса получил мяч между ног от Окампоса в правом фланге своей штрафной, после чего подставился под рывок соперника.
70'
Очередная подача с правого фланга внутрь штрафной Севильи была перехвачена.
67'
Желтая карточка
Мингеса фолом в правом фланге обороны остановил контратаку соперников.
66'
Опасный момент
Перекладина! Альба совершил разпрыжку в центре штрафной, завершив подачу с правого фланга от Дембеле ударом слету, но отправил мяч в перекладину!
65'
Месси пасовал в центр штрафной из глубины, но мяч был перехвачен Карлосом.
62'
Замена
Дест заменен на Гризманна.
61'
Замена
Окампос вышел вместо Торреса.
60'
Нет обострений с обеих сторон в данные минуты.
56'
Барселона удерживает мяч в своих ногах, но обходится без продвижения.
52'
Замена
Люк де Йонг был заменен на Ракитича.
52'
Замена
Рекик заменил Акунью.
52'
Замена
Видаль замене на Наваса.
52'
Видаль бежал за Педри по правому флангу обороны, но дернул мышцу.
50'
Альба стрелял с левого фланга, но Кунде удачно выступил на перехвате мяча.
48'
Видаль стрелял с правого фланга, но Пике надежно сыграл на перехвате.
47'
Фол в атаке со стороны Эн-Несири против Бускетса.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Фернандо без фола отправил на газон Месси, пока аргентинец смещался с правого фланга вместе с мячом вдоль лицевой на входе в правый фланг штрафной.
42'
Дест в правом фланге обороны срубил пробросившего мимо него мяч Торреса.
40'
Неудачная попытка удара от Мингесы с правого фланга завершала очередной выпад Барселоны правым флангом.
37'
Желтая карточка
Грубая накладка Фернандо в центре поля остановила Бускетса.
35'
Пас Мингесы с правого фланга в штарфную пришелся в офсайд на де Йонга.
33'
Педри запустил мяч на трибуны, получив перед чужой штрафной скидку назад от Месси.
32'
Де Йонг летел замыкать прострел Альбы с левого фланга штрафной, после эффектной стенки, но защитник был первым на мяче.
29'
Мингеса переборщил с агрессивным отбором мяча у Акуньи в правом фланге атаки.
27'
Дест упал при контакте с соперником на фланге, но арбитр не увидел фола.
25'
Эн-Несири пропускал мимо себя подачу с правого фланга, но кому?
23'
Месси был сбит в борьбе против Акуньи, после чего арбитру пришлось успокаивать помощника Кумана в технической зоне.
21'
Заброс на Люк в зону перед штрафной приходился в явный офсайд для форварда, поэтому он и не играл в мяч.
19'
Севилья постепенно перехватывает инициативу в данные минуты.
16'
Опасный момент
Видаль исполнил удар со входа в правый фланг штрафной в дальнюю девятку, но тер Штеген его парировал!
14'
Фол от Акуньи против Френки у центральной линии. На желтую, но арбитр пожалел.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дембеле зажевали в левом фланге чужой штрафной, но он сохранил мяч, развернулся, и пробил в левый верхний угол!
10'
Бускетс с подхода к правому входу в чужую штрафную пробил точно в руки Вацлику.
9'
Каталонцы контролирует мяч на чужой половине.
6'
Опасный момент
Педри отправил Дембеле в рывок в левый фланг штрафной, но завершающий удар от француза пришелся выше ворот.
4'
Акунья с левого фланга подал в центр штрафной, но там уже был тер Штеген.
2'
Фол со стороны Френки против Акуньи в центре поля.
1'
Инфо
Первый матч в данной паре завершился победой Севильи на своем поле со счетом 2:0.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: А. Гомес, С. Гомес, Гудель, Диас, Мунир, Навас, Окампос, Ракитич, Рекик.
Севилья: Вацлик — Акунья, Карлос, Кунде, Видаль — Торрес, Фернандо, Хордан — Эн-Несири, де Йонг, Сусо.
Запасные: Мориба, Нето, Пенья, Фирпо, Гризманн, Брайтвейт, Пуч, Тринкау, Умтити.
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Пике, Ленгле, Дест, Альба — Бускетс, де Йонг, Педри — Месси, Дембеле.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка полуфинального поединка Кубка Испании. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и андалузская Севилья.
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Анонс матча "Барселона" - "Севилья" 03.03.2021, Кубок Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 03.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Севилья" можно посмотреть 03.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Севилья" - 03.03.2021, в рамках турнира Кубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против "Барселона" - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча "Барселона" - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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