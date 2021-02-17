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Ювентус - Порту онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 марта 2021, 22:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 1
Обновить
41'
Порту
Порту
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
64%
Ничья
12%
Порту
24%
П1: 1.54 Х: 4.40 П2: 6.56
П1: 1.50 Х: 4.33 П2: 6.50
П1: 1.54 Х: 4.40 П2: 6.56
П1: 1.55 Х: 4.47 П2: 6.23
П1: 1.50 Х: 4.20 П2: 6.50
Интересные факты
  • Ювентус не проигрывает в последних 4 играх.
  • Результат первой игры Порту - Ювентус 2-1.
  • Ювентус не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Порту не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 40% матчей, Порту выигрывает в 51% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Порту выигрывает в 51%.
  • Недавнее выступление команды Порту в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Порту.
  • Команда Порту выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Порту (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Порту выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Порту.
  • В их последнюю встречу команда Порту победила в 1 гол(а).
  • Ювентус забивает 1.33 гола за матч против команды Порту, а Порту забивает 0.67 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивает 2.27 гола, играя дома, а Порту забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Порту - 2.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Порту лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Порту проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Порту - 0.67.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Ювентус
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Порту
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Порту 2 - 1 Завершен Ювентус
Лига Чемпионов 2016/2017
14.03.2017 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2016/2017
22.02.2017 - 21:45 Порту 0 - 2 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
06.03.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
02.03.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
27.02.2021 - 21:45 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
22.02.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Кротоне В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Порту 2 - 1 Завершен Ювентус П
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Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2020/2021
06.03.2021 - 20:00 Жил Висенте 0 - 2 Завершен Порту В
Кубок Португалии 2020/2021
03.03.2021 - 22:15 Порту 2 - 3 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2020/2021
27.02.2021 - 22:30 Порту 0 - 0 Завершен Спортинг Н
Чемпионат Португалии 2020/2021
22.02.2021 - 21:00 Маритиму 1 - 2 Завершен Порту В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Порту 2 - 1 Завершен Ювентус В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
64%
Ничья
12%
Порту
24%
П1: 1.54 Х: 4.40 П2: 6.56
П1: 1.50 Х: 4.33 П2: 6.50
П1: 1.54 Х: 4.40 П2: 6.56
П1: 1.55 Х: 4.47 П2: 6.23
П1: 1.50 Х: 4.20 П2: 6.50
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
28
Демираль, Мерих
19
Леонардо Бонуччи
16
Хуан Куадрадо
8
Арон Рэмзи
25
Адриен Рабио
5
Артур
22
Федерико Кьеза
7
Криштиану Роналду
9
Альваро Мората
1
Марчесин, Агустин
18
Уилсон Манафа
19
Мбемба, Чанцел
3
Пепе
12
Сануси, Зайду
17
Хесус Корона
27
Оливейра, Сергио
8
Матеус Урибе
25
Отавио
11
Мусса Марега
9
Мехди Тареми
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 8
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 11
    Мусса Марега
    Нападающий
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 8
    Матеус Урибе
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 19
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 37
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
  • 30
    Evanilson
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 28
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 7
    Луис Густаво Диас
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 16
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 6
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 32
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 4
    Лейте, Диого
    Защитник
  • 31
    Нану
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 85
    Conceicao, Chico
    Нападающий
Тренеры
  • Андреа Пирло
  • Сержиу Консейсау
Статистика матча
62%
Владение мячом
38%
3
Удары в створ
3
2
Удары мимо
5
3
Штрафные
3
2
Офсайды
3
Сейвы
2
1
Фолы
3
2
Угловые
Live Zone
Трансляция
36'
Немного упал темп встречи. "Юве" с мячом.
32'
Пепе получает помощь медиков после столкновения с соперником.
29'
Инфо
Статистика ударов - 8:4 в пользу "Порту".
27'
Опасный момент
Подача Куадрадо на Морату! Удар Альваро в ближний! Сейв от Маркесина!
25'
Опасный момент
Три атаки "Порту" подряд! С моментами и ударами, но Щесны справился! Оборона "Юве" трещит по швам!
22'
Опасный момент
Мората ворвался в чужую штрафную! Мората! Передача в обострение! Мяч перехвачен.
19'
Гоооол!!!
Оливейра хладнокровно реализовал приговор! 0:1! Большие проблемы у "Юве"!
17'
Демирал сфолил в своей штрафной. Пенальти для "Порту"!
14'
Инфо
Владение мячом - 72%/28% в пользу хозяев.
11'
Офсайд
Кьеза в положении вне игры.
8'
Роналду заработал штрафной. Шанс для "Юве".
6'
Опасный момент
Отличный удар головой от Тареми из пределов штрафной! Мяч попал в крестовину!
3'
Опасный момент
Мората! Удар головой после навеса Куадрадо с правого фланга! Маркесин тащит!
2'
Опасный момент
Удар низом от Урибе! Рядом со штангой!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Бьорн Кёйперс.
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Алекс Сандро — Кьеза, Артур, Рабио, Рэмси — Роналду, Мората. Запасные: Пинсольо, Буффон, Кьеллини, де Лигт, Маккенни, Бернардески, ди Пардо, Драгузин, Фработта, Фаджиоли, Кулусевски.
"Порту", стартовый состав: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Корона, Оливейра, Урибе, Отавио — Марега, Тареми. Запасные: Кошта, Лейте, Лум, Диас, Груич, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Виейра, Консейсау.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Ювентус" - "Порту". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Ювентус" - Порту 09.03.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Порту (Порту) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 09.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Порту (Порту):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Порту, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Порту и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 17.02.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Сержиу Консейсау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Порту можно посмотреть 09.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Порту, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Лацио - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команды Порту был сыгран против Жил Висенте - 06.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился победой команды Порту.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Порту онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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