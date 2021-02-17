Ювентус - Порту онлайн трансляция матча

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Порту (Порту) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 09.03.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Порту (Порту):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Порту, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Порту и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 17.02.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Сержиу Консейсау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Лацио - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший матч команды Порту был сыгран против Жил Висенте - 06.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2020/2021 и закончился победой команды Порту.
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