Ювентус - Порту онлайн трансляция матча

Ювентус не проигрывает в последних 4 играх.

Результат первой игры Порту - Ювентус 2-1.

Ювентус не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Порту не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.

Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.

Ювентус выигрывает первый тайм в 40% матчей, Порту выигрывает в 51% матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Порту выигрывает в 51%.

Недавнее выступление команды Порту в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Порту.

Команда Порту выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Порту (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Порту выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Порту.

В их последнюю встречу команда Порту победила в 1 гол(а).

Ювентус забивает 1.33 гола за матч против команды Порту, а Порту забивает 0.67 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус забивает 2.27 гола, играя дома, а Порту забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Порту - 2.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Порту лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Порту проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Порту% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Порту - 0.67.