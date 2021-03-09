Боруссия - Севилья онлайн трансляция матча

Результат первой игры Cевилья - Боруссия Дортмунд 2-3.

Боруссия Дортмунд не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Cевилья проиграл 3 матчей подряд.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 32% матчей, Cевилья выигрывает в 28% матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Cевилья выигрывает в 28%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.

Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.

Из последних 3 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 1, команда Cевилья выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).

Боруссия Дортмунд забивает 1.67 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 1.67 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Боруссия Дортмунд забивает 1.84 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Cевилья - 3.33.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Cевилья - 2.67.