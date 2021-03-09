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Боруссия - Севилья онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 марта 2021, 22:00 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
1 - 0
Обновить
41'
Севилья
Севилья
Ход матча
21' Морей, Матьё 35' Халанд, Эрлинг
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
53%
Ничья
26%
Севилья
21%
П1: 1.60 Х: 4.09 П2: 6.13
П1: 2.63 Х: 3.50 П2: 2.63
П1: 1.60 Х: 4.09 П2: 6.13
П1: 1.59 Х: 4.15 П2: 6.22
П1: 2.80 Х: 3.05 П2: 2.70
Интересные факты
  • Результат первой игры Cевилья - Боруссия Дортмунд 2-3.
  • Боруссия Дортмунд не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Cевилья проиграл 3 матчей подряд.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 32% матчей, Cевилья выигрывает в 28% матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Cевилья выигрывает в 28%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Из последних 3 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 1, команда Cевилья выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.67 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 1.67 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.84 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Cевилья - 3.33.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Cевилья - 2.67.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 33 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Боруссия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Севилья
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Бавария 4 - 2 Завершен Боруссия П
Кубок Германии 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Боруссия 0 - 0 Завершен Боруссия Н
Кубок Германии 2020/2021
02.03.2021 - 21:45 Боруссия 0 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
27.02.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 0 Завершен Арминия В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Шальке 0 - 4 Завершен Боруссия В
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Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 17:15 Эльче 2 - 1 Завершен Севилья П
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.02.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Боруссия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
53%
Ничья
26%
Севилья
21%
П1: 1.60 Х: 4.09 П2: 6.13
П1: 2.63 Х: 3.50 П2: 2.63
П1: 1.60 Х: 4.09 П2: 6.13
П1: 1.59 Х: 4.15 П2: 6.22
П1: 2.80 Х: 3.05 П2: 2.70
Главные события
ГООЛ! Халанд, Эрлинг
35'
Морей, Матьё
21'
Составы команд
35
Марвин Хитц
14
Нико Шульц
15
Матс Хуммельс
23
Эмре Джан
2
Морей, Матьё
22
Bellingham, Jude
6
Делай, Томас
8
Махмуд Дауд
11
Марко Ройс
9
Халанд, Эрлинг
10
Торган Азар
13
Яссин Буну
16
Хесус Навас
12
Жюль Кунде
20
Диего Карлос
19
Акуна, Маркос
8
Хоан Хордан
25
Фернандо
14
Оскар
5
Окампос, Лукаш
15
Эн-Нэсури, Юссеф
7
Сусо
Стартовый состав
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
    35
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 6
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 2
    Морей, Матьё
    Защитник
    21
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 5
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 15
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 37
    Рашль, Тобиас
    Полузащитник
  • 20
    Reinier
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 5
    Дан-Аксель Загаду
  • 40
    Drljaca, Stefan
    Вратарь
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 36
    de Avila Araque, Ivan Romero
    Нападающий
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 6
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 33
    Альфонсо Пастор Вакас
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 42
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
Тренеры
  • Эдин Терцис
  • Хулен Лопетеги
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
2
Удары в створ
1
5
Штрафные
7
Угловые
3
6
Фолы
5
1
Сейвы
1
1
Удары мимо
4
1
Офсайды
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
40'
Желтая карточка
Акуна ("Севилья") не сдержал эмоций и мячом бросил в соперника
37'
Сусо взял игру на себя, хотел разогнать атаку, но пас его оказался слишком сильным
35'
Гоооол!!!
Холанд выводит Боруссию вперед. Гости не разобрались и потеряли мяч недалеко от своей штрафной, тут же прошел выпад, Ройс мог бить и сам, но отдал чуть назад на Холанда - 1:0.
34'
Разыграли перспективный штрафной севильцы, затем удар все же последовал, и еще один - все они заблокированы защитниками
32'
В центр поля переместилась игра, много силовых столкновений в эти минуты
29'
Диего Карлосу оказывают медпомощь
28'
Навес в штрафную Севильи, Буну легко забирает мяч
26'
Боруссия все смелее переходит центр поля, но для создания опасных моментов смелости не хватает
23'
Красно-белые часто навешивают мяч в штрафную желто-черных, редко это приводит к опасности, но навесы упрямо продолжаются
21'
Желтая карточка
Морей ("Боруссия") сорвал атаку гостей
18'
Опасный момент
А вот и снова опасный выпад! Сусо наносил опасный удар в ближний угол, рядом со штангой пролетел мяч
16'
Севилья продолжает контролировать мяч, хотя и ослабила интенсивность, готовятся позиционные комбинации гостей
13'
Офсайд
Первая настоящая атака хозяев завершилась ударом, но арбитры зафиксировали вне игры у Ройса
11'
Ворота Боруссии фактически в осаде, Севилья нагнетает и атакует большими силами
10'
Уголовой
Разыграли стандарт гости, потом Навас навешивал в штрафную, с большим трудом отбиваются немцы
8'
Еще одна попытка удара по воротам от Окампоса, мяч попал в защитника
6'
Серьезный натиск на ворота Хитца осуществляют севильцы, дортмундцы пока лишь отбиваются
4'
Уголовой
Навес в штрафную Боруссии, хозяева перехватили мяч и пошли в контратаку
3'
Окампос пробивал по воротам с 22-х метров, очень неплохо, Хитц кулаком отбил мяч
2'
Гости активнее начали игру, смелее действуют в атаках
Боруссия Д: 35. Хитц, 2. Морей, 15. Хуммельс, 23. Джан Э., 6. Дилейни, 8. Дауд, 10. Азар Т., 14. Шульц Н., 22. Беллингхем, 11. Ройс, 9. Холанд
Севилья: 13. Буну, 12. Кунде, 20. Диего Карлос, 7. Сусо, 8. Хордан Х., 19. Акунья, 16. Навас Х., 25. Фернандо Р., 14. Оскар Родригес, 5. Окампос, 15. Эн Несири
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча ЛЧ "Боруссия" - "Севилья".
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Анонс матча "Боруссия" - "Севилья" 09.03.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 09.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Боруссия", тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 17.02.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Эдин Терцис и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - "Севилья" можно посмотреть 09.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий матч команды "Боруссия" был сыгран против "Бавария" - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команды "Севилья" был сыгран против Эльче - 06.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Эльче.

Следите за результатами матча "Боруссия" - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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