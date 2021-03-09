Боруссия - Севилья онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 09.03.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Севилья" (Севилья):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Боруссия", тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 17.02.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Эдин Терцис и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Предыдущий матч команды "Боруссия" был сыгран против "Бавария" - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".
Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Предыдущий поединок команды "Севилья" был сыгран против Эльче - 06.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Эльче.
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