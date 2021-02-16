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Ливерпуль - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 10 марта 2021, 22:00 - Puskas Arena
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
44%
Ничья
25%
РБ Лейпциг
31%
П1: 1.79 Х: 3.76 П2: 4.06
П1: 2.55 Х: 3.70 П2: 2.55
П1: 1.79 Х: 3.76 П2: 4.06
П1: 2.61 Х: 3.54 П2: 2.69
П1: 2.65 Х: 3.60 П2: 2.65
Интересные факты
  • Результат первой игры РБ Лейпциг - Ливерпуль 0-2.
  • Ливерпуль сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • РБ Лейпциг имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Ливерпуль имеет проигрышную серию из 6 матчей дома
  • РБ Лейпциг имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 32% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 45% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 32% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 45%.
  • РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Ливерпуль забивает 1.88 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Ливерпуль серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
Личные встречи
Ливерпуль
1
Побед
1
Игр
0
Побед
РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 21:15 Шеффилд Юнайтед 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Ливерпуль 0 - 2 Завершен Эвертон П
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 16:30 Фрайбург 0 - 3 Завершен РБ Лейпциг В
Кубок Германии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
21.02.2021 - 16:30 Герта 0 - 3 Завершен РБ Лейпциг В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
44%
Ничья
25%
РБ Лейпциг
31%
П1: 1.79 Х: 3.76 П2: 4.06
П1: 2.55 Х: 3.70 П2: 2.55
П1: 1.79 Х: 3.76 П2: 4.06
П1: 2.61 Х: 3.54 П2: 2.69
П1: 2.65 Х: 3.60 П2: 2.65
Трансляция
Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Айдара, Хван Хи Чан, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Хальстенберг, Хенрихс.
РБ Лейпциг: Гулачи — Адамс, Мукиэле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку — Ольмо, Кампль, Забитцер, Форсберг — Поульсен.
Запасные: Адриан, Дэвис, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Шакири, Ориги, Дэвис, Р. Уильямс, Н. Уильямс.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филипс, Кабак, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Алькантара — Салах, Жота, Мане.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Первый матч завершился уверенной победой Ливерпуля на этом же стадионе, но в качестве гостей, со счетом 2:0.
Клеман Тюрпен (Уллен, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия) сыграют Ливерпуль и РБ Лейпциг.
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Последние матчи
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Анонс матча "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" 10.03.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Puskas Arena.

Дата проведения матча: 10.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 16.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 10.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Фулхэм - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Фулхэм.

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Фрайбург - 06.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

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