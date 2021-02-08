"Бавария" - УАНЛ Тигрес онлайн трансляция матча

Анонс матча "Бавария" - УАНЛ Тигрес 11.02.2021, Клубный чемпионат мира

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой УАНЛ Тигрес (Монтеррей) будет проходить в рамках турнира по футболу: Клубный чемпионат мира 2020/2021.

Дата проведения матча: 11.02.2021

Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - УАНЛ Тигрес можно посмотреть 11.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Клубный чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - УАНЛ Тигрес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Аль-Ахли - 08.02.2021, в рамках чемпионата Клубный чемпионат мира 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: УАНЛ Тигрес (Монтеррей)

Год основания УАНЛ Тигрес (Монтеррей): 1960

Страна: Мексика



Предыдущий матч команды УАНЛ Тигрес был сыгран против Палмейрас - 07.02.2021, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2020/2021 и закончился победой команды УАНЛ Тигрес.

Следите за результатами матча "Бавария" - УАНЛ Тигрес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Клубный чемпионат мира и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.