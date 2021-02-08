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"Бавария" - УАНЛ Тигрес онлайн трансляция матча

Клубный чемпионат мира - 11 февраля 2021, 20:00 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
"Бавария"
Мюнхен
0 - 0
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60'
УАНЛ Тигрес
Монтеррей
Ход матча
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
65%
Ничья
10%
УАНЛ Тигрес
25%
Последние матчи - "Бавария"
Клубный чемпионат мира 2020/2021
08.02.2021 - 20:00 Аль-Ахли 0 - 2 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2020/2021
05.02.2021 - 21:00 Герта 0 - 1 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2020/2021
30.01.2021 - 16:30 "Бавария" 4 - 1 Завершен Хоффенхайм В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.01.2021 - 16:30 Шальке 0 - 4 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.01.2021 - 21:30 Аугсбург 0 - 1 Завершен "Бавария" В
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Последние матчи - УАНЛ Тигрес
Клубный чемпионат мира 2020/2021
07.02.2021 - 20:00 Палмейрас 0 - 1 Завершен УАНЛ Тигрес В
Клубный чемпионат мира 2020/2021
04.02.2021 - 16:00 УАНЛ Тигрес 2 - 1 Завершен Ульсан Хёндэ В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.07.2020 - 04:00 Mazatlan FC (Мек)(Stat) 0 - 0 Завершен УАНЛ Тигрес Н
Показать больше
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
65%
Ничья
10%
УАНЛ Тигрес
25%
Трансляция
53'
Атака "Баварии" закончилась неточным навесом Комана.
50'
Опасный момент
Отличный, вкусный удар Гнабри с левого полуфланга! Мимо дальней девятки летит мяч!
48'
Коман навесил с левого фланга! Гнабри пробил головой! Выше створа!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Желтая карточка
Дуэньяс получил желтую за неспортивное поведение.
38'
Жиньяк сфолил против Дэвиса. Обошлось без карточки.
37'
Левандовски не смог принять передачу парнера. Есть проблемы с настроем у поляка.
34'
Опасный момент
Гнабри отдал на Сане. Лерой нанес удар! Мяч попал в крестовину!
32'
Кариока навесил с угла поля. Нойер кулаками выбивает мяч подальше.
29'
Инфо
Статистика ударов - 4:3 в пользу "Баварии".
27'
Нойер перехватил подачу на Киньонеса. Атака "Тигрес" провлилась.
25'
Опасный момент
Удар Комана в ближний! Гусман тащит! Сейв!
22'
Опасный момент
Дэвис пробил низом после смещения в центр! Гусман в полном порядке!
19'
Офсайд
Арбитр принял решение с помощью VAR. Левандовски был в офсайде. Гол отменен. 0:0.
18'
Опасный момент
Бильярдный удар Киммиха в дальний угол! Гол забит, но есть сомнения у арбитра!
16'
Опасный момент
Киньонес принял предачу партнера и мог забивать, но Нойер отлично сыграл на выходе!
13'
В спокойном темпе развивается поединок. "Бавария" атакует, но моментов почти нет.
11'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Баварии".
9'
Прострел Дэвиса не дошел до Гнабри. Кариока перехватил.
6'
Левандовски принял передачу Алабы, но удар нанести не смог.
4'
Опасный момент
Коман приложился к мячу! Гусман среагировал и спас гостей!
2'
Опасный момент
Гости разыграли угловой. "Бавария" спокойно отбилась.
1'
Свисток
Матч начался!
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Гнабри, Коман — Левандовски. Запасные: Хофманн Шнеллер, Сарр, Коста, Данташ, Мусиала, Рока, Толиссо. Шупо-Мотинг.
"Тигрес", стартовый состав: Гусман — Родригес, Рейес, Сальседо, Дуэньяс - Кариока, Писарро, Л. Киньонес, Акино — Гоналес, Жиньяк. Запасные: Чавес, Дельгадо, Крус, Айяла, Меса, Сьерра, Санчес, Фернандес, Фульхенсио, Авалос, Огама, Х. Киньонес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию финала Клубного ЧМ: "Бавария" - "Тигрес". Начало поединка - 20:00.
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Анонс матча "Бавария" - УАНЛ Тигрес 11.02.2021, Клубный чемпионат мира

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой УАНЛ Тигрес (Монтеррей) будет проходить в рамках турнира по футболу: Клубный чемпионат мира 2020/2021.

Дата проведения матча: 11.02.2021
Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - УАНЛ Тигрес можно посмотреть 11.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Клубный чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - УАНЛ Тигрес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Аль-Ахли - 08.02.2021, в рамках чемпионата Клубный чемпионат мира 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: УАНЛ Тигрес (Монтеррей)
Год основания УАНЛ Тигрес (Монтеррей): 1960
Страна: Мексика

Предыдущий матч команды УАНЛ Тигрес был сыгран против Палмейрас - 07.02.2021, в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2020/2021 и закончился победой команды УАНЛ Тигрес.

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