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Заря - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 марта 2021, 17:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
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42'
Динамо
Киев
Ход матча
28' Буйальский, Виталий
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Заря
39%
Ничья
13%
Динамо
48%
П1: 3.78 Х: 3.54 П2: 1.99
П1: 2.80 Х: 3.30 П2: 2.15
П1: 3.78 Х: 3.54 П2: 1.99
П1: 3.08 Х: 3.30 П2: 2.29
П1: 2.95 Х: 3.50 П2: 2.33
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
4
Побед
31
Игр
18
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна В
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Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Брюгге 0 - 1 Завершен Динамо В
Показать больше
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Заря
39%
Ничья
13%
Динамо
48%
П1: 3.78 Х: 3.54 П2: 1.99
П1: 2.80 Х: 3.30 П2: 2.15
П1: 3.78 Х: 3.54 П2: 1.99
П1: 3.08 Х: 3.30 П2: 2.29
П1: 2.95 Х: 3.50 П2: 2.33
Главные события
28'
Буйальский, Виталий
Составы команд
Стартовый состав
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 90
    Allakhiar
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    28
Запасные игроки
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
5
Штрафные
8
8
Фолы
5
3
Удары мимо
2
1
Угловые
3
1
ЖК
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Трансляция
41'
Гладкий стрелял с правого фланга в штрафную, но там были только защитники.
39'
Убрал Беседина корпусом в левом фланге штрафной Абу Ханна. Мастерский отбор!
37'
Желтая карточка
Жуниньо сбил Кендзеру у чужой штрафной.
35'
Опасный момент
Колоссальная ошибка от Цыганкова в центре поля обернулась контратакой, в завершении которой Аллахьяр ударом с левого фланга штрафной не смог пробить Бущана!
34'
Динамо контролирует мяч на чужой половине.
32'
Настолько высокую подачу с левого фланга от Де Пены Беседин точно не имел шансов завершить ударом головой.
30'
Миколенко рвался в атаку левым фланге, но Вернидуб к штрафной его не пропустил.
28'
Желтая карточка
Буяльский сделал накладку Назарине у чужой штрафной.
27'
Опасный момент
Гладкий покатил мяч в сторону от дальней штанги, завершив прострел с правого фланга в оттяжку на вход в штрафную.
23'
Опасный момент
Беседин не успел завершить прострел с левого фланга от Де Пены!
21'
Опасный момент
Смелый выход от Василя к лицевой границе штрафной, после передачи Цыганкова на ход Буяльскому.
19'
Кендзера снес с ног Жуниньо в левом фланге атаки соперников, но фола в его действиях не было, как считает арбитр.
17'
Слишком сильный пас на ход Аллахьяру при попытке открыть его у чужой штрафной.
15'
Уголовой
Динамо показало розыгрыш углового с правого фланга в сторону своих ворот. Опасности не возникло.
13'
Заря пытается удерживать мяч у себя сейчас, соперники прессингуют. Нерв матча чувствуется достаточно легко.
10'
Контроль мяча от Динамо достаточно уверенный с первых минут.
8'
В сторону от дальней штанги пошел мяч, после удара головой от Беседина, который завершал подачу с правого фланга от Кендзеры.
7'
Опасный момент
Аллахьяр стрелял с левого фланга во вратарскую, но Гладкий чуток не успел в прыжке!
6'
Шапаренко долго оказывали помощь, но игру он продолжит.
4'
Грубый фол от Кендзеры сорвал продвижение Кочергина левым флангом. Вопросы к арбитру, который карточку так и не дал.
3'
Де Пена с левого фланга штрафной отправил мяч в сторону от ближней штанги.
1'
В центре поля Беседина отправил на газон толчком в спину Вернидуб.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бойко, Попов, Сидклей, Караваев, Леднев, Шепелев, Андриевский, Родригес, Супряга.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Запасные: Мацапура, Цвек, Лунев, Шахаб, Хомченовский, Иванисеня, Громов, Казаков, Цыганикс.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кабаев — Кочергин — Аллахьяр, Гладкий.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и Динамо Киев.
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Анонс матча Заря - Динамо 14.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Заря в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Динамо можно посмотреть 14.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Львов - 07.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Вильярреал - 11.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Следите за результатами матча Заря - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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