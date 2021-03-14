Заря - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Динамо 14.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 14.03.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Заря в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Львов - 07.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Вильярреал - 11.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

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