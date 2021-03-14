ФК Мариуполь - Колос онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 06.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Ингулец - 07.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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