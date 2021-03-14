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ФК Мариуполь - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 марта 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Shandor, Aleksandr
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 3
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51'
Колос
Ковалевка
Ход матча
6' Вячеслав Чурко 29' Денис Костышин 39' Олег Ильин 40' Кулаков, Андрей 45+1' Андрей Богданов
46' Кашчук, Олексий
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
33%
Ничья
39%
Колос
28%
П1: 3.60 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.00 Х: 3.30 П2: 2.30
П1: 3.60 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.00 Х: 3.15 П2: 2.50
П1: 3.15 Х: 3.20 П2: 2.39
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
4
Побед
8
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
30.07.2019 - 19:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
33%
Ничья
39%
Колос
28%
П1: 3.60 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.00 Х: 3.30 П2: 2.30
П1: 3.60 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.00 Х: 3.15 П2: 2.50
П1: 3.15 Х: 3.20 П2: 2.39
Главные события
ГООЛ! Андрей Богданов
45+1'
Кулаков, Андрей
40'
29'
Денис Костышин ГООЛ!
6'
Вячеслав Чурко ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 6
    Максим Чех
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    40
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
    6
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
    29
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
    46
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 37
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 46
    Trofymiuk, Myroslav
    Нападающий
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
    39
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
    45+1
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 71
    Kucherenko, Yevhenii
    Вратарь
  • 19
    Евгений Исаенко
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матча
6
Штрафные
8
4
Угловые
3
8
Фолы
6
46%
Владение мячом
54%
3
Удары в створ
2
Сейвы
2
1
ЖК
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кудрик провалил выход на перехват подачи углового с правого фланге на лицевую границу вратарской, в результате чего перевел мяч прямиком на ногу Новаку! Расстрел фактически пустых ворот!
46'
Кучерук прыжком сопроводил мяч, который ударом под правую штангу из-за пределов штрафной запускал Бондаренко!
46'
Офсайд
Кулаков уже успел влезть в офсайд у чужой штрафной.
46'
Замена
Кащук вышел после перерыва вместо Горбунова.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Отменное завершение подачи с левого фланга от Стасюка ударом головой в прыжке рыбкой от Бондаренко! Мяч зашел в правый нижний!
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 3 мин.
42'
Опасный момент
Ильин сумел остановить мяч при передаче на дальний угол вратарской с левого фланга, но пробить по воротам ему уже не дал защитник.
40'
Желтая карточка
Шандор дал отложенную желтую Кулакову за грубый фол в борьбе против центральных защитников.
39'
Замена
И все-таки, Чурко был заменен на Ильина.
38'
Фол против Костышина у центральной линии со стороны Чеха.
36'
Подвернул ногу Чоботенко в случайном эпизоде контроля мяча.
34'
Чурко вернулся на поле! Вот это да!
32'
Вячеслав не смог даже покинуть пределы поля самостоятельно.
31'
Какая-то травма у Чурко. Врачи уже на поле.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Костышин-младший завершил подачу с левого фланга от Черноморца ударом головой с лицевой границы вратарской!
27'
Опасный момент
Кулаков долго бежал в левом фланге чужой штрафной, укрывая мяч от защитников, после чего решил бить в ближний. Ногами сыграл Кучерук!
27'
К счастью, обошлось без последствий.
26'
Стасюк выносил мяч в левом фланге обороны, Лысенко решил блокировать, но крайне неудачно наступил на ногу.
24'
Неточная передача от Золотова в обострение по правому флангу.
22'
Костышин закрутился в борьбе у левого углового флажка против Меличенко, но мяч упустил.
20'
Мампасси поскользнулся на ровном месте в правом фланге обороны, но из контратаки соперники так ничего и не выжали.
18'
Бондаренко не дали пробить с левого фланга штрафной, после чего на его прострел никто из партнеров так и не захотел идти.
16'
Опасный момент
И еще раз — Кучерук! Топалов со входа в правый фланг штрафной метил под ближнюю штангу, но голкипер дотянулся!
16'
Опасный момент
Кучерук парировал удар от Бондаренко с острого угла в правом фланге штрафной!
15'
Чурко не догнал в дальней стороне штрафной высокую подачу от Черноморца с левого фланга.
13'
Мампасси боролся против Лысенко внутри своей штрафной. Форвард на газоне. Пенальти нет.
12'
Колос агрессивно поджимает соперников к их штрафной.
10'
Лысенко завершал прострел с левого фланга от Антюха ударом из партнера, но так и не смог нормально сложиться.
8'
А теперь и Чоботенко дал по затылку Лысенко в верховой борьбе в центре поля.
8'
Фол против Костышина на чужой половине от Кулакова.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! А вот тут уже все было в рамках правил! Подача с левого фланга пришлась на дальний угол вратарской, Костышин затылком подправил на одинокого Чурко, после чего Вячеслав закрутил в дальний от себя!
4'
Опасный момент
Гол! Но Лысенко его не засчитают. Замкнул головой подачу углового с левого фланга, но сфолил до этого в борьбе.
3'
Кудрик потащил удар в ближний угол низом с левого фланга штрафной от Антюха!
1'
Уже успели сбить Ориховского в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кучеренко, Кравченко, Ром, Милько, Нгамба, Богданов, Ильин, Данфа, Исаенко.
Колос: Кучерук — Золотов, Новак, Петров, Черноморец — Задоя — Чурко, Ориховский, Костышин, Антюх — Лысенко.
Запасные: Гальчук, Драмбаев, Сагуткин, Муравский, Кирюханцев, Петерман, Кащук, Очеретько, Трофимюк.
Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Чоботенко, Мампасси, Стасюк — Чех — Горбунов, Мишнев, Бондаренко, Топалов — Кулаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют Мариуполь и ковалевский Колос.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Колос 14.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Kostyshin, Ruslan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Колос можно посмотреть 14.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 06.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Ингулец - 07.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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