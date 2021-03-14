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ФК Александрия - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 марта 2021, 19:30 - КСК Ника Стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Derevynskyi, Oleksiy
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 0
Обновить
33'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
33%
Ничья
22%
Олимпик
44%
П1: 1.18 Х: 7.22 П2: 14.40
П1: 1.85 Х: 3.50 П2: 4.50
П1: 1.18 Х: 7.22 П2: 14.40
П1: 1.18 Х: 7.22 П2: 14.40
П1: 1.87 Х: 3.60 П2: 4.20
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
7
Побед
20
Игр
5
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 19:30 Олимпик 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
10.08.2019 - 19:30 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2018
09.03.2019 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Олимпик
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух В
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Новости команд
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Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
33%
Ничья
22%
Олимпик
44%
П1: 1.18 Х: 7.22 П2: 14.40
П1: 1.85 Х: 3.50 П2: 4.50
П1: 1.18 Х: 7.22 П2: 14.40
П1: 1.18 Х: 7.22 П2: 14.40
П1: 1.87 Х: 3.60 П2: 4.20
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
4
Удары мимо
2
3
Угловые
1
4
Штрафные
3
3
Фолы
4
1
Блокировано ударов
1
2
Удары в створ
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
24'
Опасный момент
Навес Лебеденко с левого фланга! Мяч попал в перекладину!
23'
Опасный момент
Бетим потащил дальний удар Бетима!
19'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу хозяев.
15'
Опасный момент
Романовский! Неплохой выстрел! Рядом со штангой!
13'
Опасный момент
Бондаренко отдал на Лучкевича! Лучкевич! Удар! Мимо створа!
10'
Лучкевич прошел троих соперников, но на удар сил не было.
6'
Банада сфолил на чужой половине. Свободный для гостей.
4'
"Олимпик" владеет мячом. Моментов не наблюдается.
2'
Опасный момент
Подача с углового на ближнюю штангу! Банада пробил над перекладиной!
1'
Свисток
Матч начался!
"Александрия", стартовый состав: Панькив, Пашаев, Бондаренко, Дубра, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Вантух, Третьяков, Ситало, Устименко. Запас: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Калюжний, Глоба, Шастал, Новиков.
"Олимпик", стартовый состав: Бетим, Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич, Завийский, Романовский, Политыло, Альваренга, Таллес, Нкенг. Запас: Чекотун, Снурницын, Векляк, Хамелюк, Чогадзе, Каргбо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура УПЛ: "Александрия" - "Олимпик". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча ФК Александрия - Олимпик 14.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Олимпик можно посмотреть 14.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 08.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против Шахтер - 06.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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