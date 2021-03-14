ФК Александрия - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Олимпик 14.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 14.03.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Олимпик можно посмотреть 14.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против СК Днепр-1 - 08.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против Шахтер - 06.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.