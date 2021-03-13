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Ворскла - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 марта 2021, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
38%
Ничья
17%
СК Днепр-1
46%
П1: 2.37 Х: 3.05 П2: 3.30
П1: 2.37 Х: 3.10 П2: 2.70
П1: 2.37 Х: 3.05 П2: 3.30
П1: 2.62 Х: 3.00 П2: 3.00
П1: 2.50 Х: 3.05 П2: 3.10
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
1
Побед
8
Игр
4
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
23.11.2019 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Зета В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
38%
Ничья
17%
СК Днепр-1
46%
П1: 2.37 Х: 3.05 П2: 3.30
П1: 2.37 Х: 3.10 П2: 2.70
П1: 2.37 Х: 3.05 П2: 3.30
П1: 2.62 Х: 3.00 П2: 3.00
П1: 2.50 Х: 3.05 П2: 3.10
Трансляция
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 18 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Ворскла и Днепр-1.
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Последние матчи
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Анонс матча Ворскла - СК Днепр-1 13.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 13.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 03.10.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1 можно посмотреть 13.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 06.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 08.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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