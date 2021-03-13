Ворскла - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - СК Днепр-1 13.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 13.03.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 03.10.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1 можно посмотреть 13.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 06.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Александрия - 08.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.