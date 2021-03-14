Арсенал - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - "Тоттенхэм" 14.03.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 14.03.2021

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Олимпиакос - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Динамо - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

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