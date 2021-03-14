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Арсенал - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 марта 2021, 18:30 - Эмирейтс
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
2 - 1
Обновить
78'
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
19' Сон Хын-Мин 32' Эрик Ламела 40' Регилон, Серхио 45' Мартин Эдегор
46' Николя Пепе 57' Бейл, Гарет 60' Ндомбеле Альваро, Танги 64' Александр Лаказетт 69' Эрик Ламела
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
20%
Ничья
33%
Тоттенхэм
47%
П1: 2.83 Х: 3.43 П2: 2.59
П1: 2.25 Х: 3.10 П2: 3.10
П1: 2.83 Х: 3.43 П2: 2.59
П1: 2.26 Х: 3.11 П2: 3.76
П1: 2.55 Х: 3.35 П2: 2.75
Интересные факты
  • Арсенал получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Виллиан отдал больше всего передач в Арсенал с 5 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (13 передач)
  • Эктор Бельерин получил больше всего желтых карточек (8) в Арсенал. Пьер Хейбьерг получил 6 в Тоттенхэм Хотспур.
  • Арсенал не проигрывает в последних 4 играх.
  • Тоттенхэм Хотспур имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иТоттенхэм Хотспур, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 8 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Тоттенхэм Хотспур 1-1. 15 игры закончились с этим результатом.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 34% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 53% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 53%.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 0, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 2 гол(а).
  • Арсенал забивает 0.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал забивает 1.85 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Тоттенхэм Хотспур - 2.6.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Тоттенхэм Хотспур - 1.8.
  • Тоттенхэм Хотспур выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Вы знали, что Арсенал забил 6% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.
  • За последние 31 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 16 раз, 13 сыграла в ничью и 2 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 58-30 в пользу команды Арсенал.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Арсенал дома) и 2-1 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • Арсенал не забивает в 6 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 63 встреч, команда Арсенал выиграла 22 раз, 27 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-80 в пользу команды Арсенал
  • Вы знали, что Арсенал забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 24% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
19
Игр
7
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
06.12.2020 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
01.09.2019 - 18:15 Арсенал 2 - 2 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2018
02.03.2019 - 14:30 Тоттенхэм 1 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Олимпиакос 1 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.03.2021 - 14:30 Бернли 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 14:00 Лестер Сити 1 - 3 Завершен Арсенал В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Арсенал 3 - 2 Завершен Бенфика В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Тоттенхэм
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 21:15 Тоттенхэм 4 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 20:00 Фулхэм 0 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 16:00 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Бернли В
Лига Европы 2020/2021
24.02.2021 - 19:00 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Вольфсбергер В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
20%
Ничья
33%
Тоттенхэм
47%
П1: 2.83 Х: 3.43 П2: 2.59
П1: 2.25 Х: 3.10 П2: 3.10
П1: 2.83 Х: 3.43 П2: 2.59
П1: 2.26 Х: 3.11 П2: 3.76
П1: 2.55 Х: 3.35 П2: 2.75
Главные события
69'
Эрик Ламела
ГООЛ! Александр Лаказетт
64'
60'
Ндомбеле Альваро, Танги
57'
Бейл, Гарет
ГООЛ! Мартин Эдегор
45'
40'
Регилон, Серхио
32'
Эрик Ламела ГООЛ!
19'
Сон Хын-Мин
Составы команд
1
Бернд Лено
3
Киран Тирни
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
23
Луиз, Дэвид
17
Соарес, Седрик
34
Гранит Джака
18
Томас Парти
32
Смит-Роу, Эмил
11
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
1
Уго Льорис
2
Доэрти, Матт
6
Давинсон Санчес
4
Тоби Алдервейрелд
3
Регилон, Серхио
28
Ндомбеле Альваро, Танги
5
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
9
Бейл, Гарет
27
Лукас Моура
7
Сон Хын-Мин
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
    64
  • 32
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 11
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
    45
  • 7
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 18
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 3
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 23
    Луиз, Дэвид
    Защитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 9
    Бейл, Гарет
    Нападающий
    57
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 7
    Сон Хын-Мин
    19
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
    60
  • 5
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 2
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
    40
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
    46
  • 12
    Виллиан
    Полузащитник
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
    69 32
  • 45
    Винисиус Карлос
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
11
Штрафные
8
8
Фолы
11
10
Удары мимо
2
Блокировано ударов
6
Угловые
3
Удары в створ
2
ЖК
3
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
71'
Удар головой довольно опасный получается у Ламелы, но тут же Арсенал проводит скоростную атаку и уже у ворот Льориса становится жарко
69'
Желтая карточка
Эрик Ламела ("Тоттенхэм") сыграл слишком грубо
67'
Тоттенхэм перепасовывается на своей половине поля
64'
Гоооол!!!
Александр Ляказетт (Арсенал) забивает гол с пенальти, в правый угол пробил француз, другой француз - Льорис - прыгнул в левый угол - 2:1.
63'
Пенальти назначает арбитр
62'
Опасный момент
Ляказетт неудачно пробил из пределов штрафной, не попал по мячу, но его сбили, казалось бы? Арбитр смотрит ВАР
61'
Замена
Ндомбеле ("Тоттенхэм") уступает место на поле Алле
59'
Арсенал контролирует мяч, при этом прощупывает оборону соперника и пробует осторожно наступать
57'
Замена
Бейл ("Тоттенхэм") уходит с поля, его заменил Сиссоко
56'
Опасный момент
Ляказетт наносит смачный удар по воротам, Льорис взял мяч, выпустил его и накрыл повторно, хороший момент, хотя до конца канониры не доиграли его
53'
Эдегор передержал мяч на фланге, забыл сделать пас и потерял инициативу и мяч
52'
Соареш перестарался в атаке, толкнул руками Регилона
50'
Средние скорости в игре, команды словно ждут чего друг от друга
48'
Тоттенхэм активнее начал второй тайм, без ударов по воротам, но хороший контроль мяча
46'
Замена
Николя Пепе (Арсенал) вышел на замену, Сака уходит
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Гоооол!!!
Мартин Эдегор (Арсенал) забивает гол, прошел прострел с фланга от Тирни, затем еще рикошет помог, тем не менее, мяч нырнул в сетку - 1:1
43'
Уголовой
Навес в штрафную "шпор", Доэрти без проблем выносит мяч. Слишком много у канониров предсказуемых навесов без адресата
41'
Уголовой
Не лучшим образом разыграли корнер хозяева поля, хотя атака продолжается вторым темпом
40'
Желтая карточка
Регилон ("Тоттенхэм") наказан за грубую игру
38'
Больше силового футбола стало в эти минуты, в центре поля идет игра
37'
Опасный момент
И снова каркас ворот спасает Тоттенхэм, Седрик Соареш пробивал низом, голкипер не видел мяч, который попал в штангу
34'
Хотспур старается придержать мяч пока Арсенал при ходит в себя
32'
Гоооол!!!
Лукас Моура отдал ассист в штрафной, Эрик Ламела наносит удар в касание из-под защитника и... 0:1. Редкий выпад гостей приносит им успех.
29'
Тоттенхэм стал переходить центр поля, смелее заиграли гости
26'
Опасный момент
Ляказетт пробил очень неплохо, рядом с правой штангой пролетел мяч, стоит отметить острый пас Смит-Роу
23'
Значительное преимущество у подопечных Артеты, активнее бегут вперед канониры
22'
Попытка удара по воротам, Томас поспешил и мяч пролетел рядом сот штангой
19'
Замена
Сон Мин ("Тоттенхэм") уходит с поля, его заменил Ламела
17'
Сон Мину оказывают помощь, потребуется замена ему
16'
Опасный момент
Перекладина спасает гостей! Эмил Смит-Роу нанес красивый удар, Льорис не достал, но выручил лучший друг вратаря
14'
Неплохо! Джака выстрелил издали, но выше ворот пришелся удар
12'
Уголовой
Эдегор разыграл угловой, довольно простой навес и снова первый на мяче защитник
10'
Часто навешивают в штрафную гостей. Тирни отправил заброс во вратарскую, "шпоры" выносят мяч
7'
Еще один прострел в штрафную "шпор", защитники выносят мяч
5'
Ляказетт пробил по воротам, Льорис без проблем справляется
3'
Арсенал активнее начал игру, Тоттенхэм обороняется и пока не переходил центр поля
Свисток
Матч начался
Арсенал: 1. Лено, 3. Тирни, 17. Суареш С., 23. Луис Д., 6. Габриэл М., 7. Сака Б., 11. Эдегор, 18. Томас П., 34. Джака Г., 32. Смит-Роу, 9. Ляказетт
Запасные: 33. Райан, 2. Беллерин, 16. Холдинг, 21. Чамберс, 25. Эль-Нени, 8. Себальос Д., 12. Виллиан, 14. Обамеянг, 19. Пепе.
Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 5. Хейбьерг, 27. Лукас Моура, 28. Ндомбеле, 7. Сон Хынмин, 9. Бэйл, 10. Кейн.
Запасные: 12. Харт, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис Б., 8. Уинкс, 11. Ламела, 17. Сиссоко М., 20. Алли, 45. Винисиус
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Анонс матча Арсенал - "Тоттенхэм" 14.03.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Тоттенхэм" можно посмотреть 14.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Олимпиакос - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Динамо - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Следите за результатами матча Арсенал - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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