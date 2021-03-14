Арсенал - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Олимпиакос - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.
Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Динамо - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
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