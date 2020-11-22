Милан - Наполи онлайн трансляция матча

В домашних матчах Милан не проигрывает Наполи в последних 4 встречах.

Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 14 голами. Лоренцо Инсинье забил 13 раз за Наполи

Хакан Чалханоглу отдал больше всего передач в Милан с 8 передачами. Дрис Мертенс лучший распасовщик Наполи (6 передач)

Наполи не проигрывает в последних 4 играх.

Милан не проигрывает в последних 5 играх.

Наполи не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Милан иНаполи, когда Милан играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Милан и Наполи 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Милан выигрывает первый тайм в 56% матчей, Наполи выигрывает в 41% матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Наполи выигрывает в 41%.

Наполи's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.

Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Наполи выиграла 0, 3 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).

Милан забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.8 гола против команды Милан (в среднем).

Милан забивает 2.41 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.31 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Наполи - 2.4.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Наполи - 1.4.

Наполи забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Вы знали, что Милан забил 6% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

За последние 20 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 8 раз, 9 сыграла в ничью и 3 победы команды Наполи. Разница голов 25-16 в пользу команды Милан.

Игры прошлого года: 1-1 (Милан дома) и 2-2 (Наполи дома).

Милан не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Наполи не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 40 встреч, команда Милан выиграла 12 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 49-48 в пользу команды Наполи

Вы знали, что Наполи забил 27% голов между минутами 61-75?