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Милан - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 14 марта 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Фабрицио Паскуа
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 0
Обновить
24'
Наполи
Неаполь
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Милан
50%
Ничья
25%
Наполи
25%
П1: 2.89 Х: 3.84 П2: 2.36
П1: 3.00 Х: 3.40 П2: 2.40
П1: 2.89 Х: 3.84 П2: 2.36
П1: 2.92 Х: 3.35 П2: 2.57
П1: 2.90 Х: 3.40 П2: 2.40
Интересные факты
  • В домашних матчах Милан не проигрывает Наполи в последних 4 встречах.
  • Златан Ибрагимович лучший бомбардир Милан с 14 голами. Лоренцо Инсинье забил 13 раз за Наполи
  • Хакан Чалханоглу отдал больше всего передач в Милан с 8 передачами. Дрис Мертенс лучший распасовщик Наполи (6 передач)
  • Наполи не проигрывает в последних 4 играх.
  • Милан не проигрывает в последних 5 играх.
  • Наполи не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иНаполи, когда Милан играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Милан и Наполи 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Милан выигрывает первый тайм в 56% матчей, Наполи выигрывает в 41% матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Наполи выигрывает в 41%.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Наполи выиграла 0, 3 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).
  • Милан забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.8 гола против команды Милан (в среднем).
  • Милан забивает 2.41 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.31 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Наполи - 2.4.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Наполи - 1.4.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что Милан забил 6% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • За последние 20 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 8 раз, 9 сыграла в ничью и 3 победы команды Наполи. Разница голов 25-16 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Милан дома) и 2-2 (Наполи дома).
  • Милан не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Наполи не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 40 встреч, команда Милан выиграла 12 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 49-48 в пользу команды Наполи
  • Вы знали, что Наполи забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Милан
3
Побед
23
Игр
9
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 21:45 Наполи 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2021
12.07.2020 - 22:45 Наполи 2 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 19:00 Милан 0 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Милан
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Милан 1 - 1 Завершен Црвена Звезда Н
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 21:45 Наполи 3 - 1 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 19:30 Сассуоло 3 - 3 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 19:00 Наполи 2 - 0 Завершен Беневенто В
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Наполи 2 - 1 Завершен Гранада В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 18:45 Аталанта 4 - 2 Завершен Наполи П
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Милан
50%
Ничья
25%
Наполи
25%
П1: 2.89 Х: 3.84 П2: 2.36
П1: 3.00 Х: 3.40 П2: 2.40
П1: 2.89 Х: 3.84 П2: 2.36
П1: 2.92 Х: 3.35 П2: 2.57
П1: 2.90 Х: 3.40 П2: 2.40
Составы команд
99
Джанлуиджи Доннарумма
19
Тео
23
Фикайо Томори
46
Маттео Габбия
5
Диогу Далот
79
Франк Кесси
8
Сандро Тонали
33
Раде Крунич
10
Хакан Чалханоглу
7
Самуэль Кастильехо
17
Рафаэл Леау
25
Давид Оспина
22
Джованни Ди Лоренцо
19
Никола Максимович
26
Калиду Кулибали Йеро
23
Эльсеид Хюсай
8
Руис Пенья, Фабиан
4
Диего Демме
21
Маттео Политано
20
Пётр Зелиньский
14
Дрис Мертенс
24
Лоренцо Инсинье
Стартовый состав
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 19
    Тео
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 19
    Никола Максимович
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 15
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 7
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 5
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 3
    Зедадка, Карим
    Полузащитник
  • 38
    Costanzo, Davide
    Защитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 16
    Никита Контини
  • 58
    Cioffi, Antonio
    Нападающий
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Дженнаро Гаттузо
Статистика матча
34%
Владение мячом
66%
1
Удары в створ
2
Угловые
2
1
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
1
Штрафные
3
3
Фолы
1
3
Сейвы
Live Zone
Трансляция
14'
Опасный момент
Удар Инсинье с левого фланга! Доннарумма на месте!
12'
Опасный момент
Чалханоглу нанес удар с левого полуфланга! Мяч летит мимо створа!
10'
"Милан" владеет мячом. "Наполи" высоко прессингует соперника.
6'
Мертенс получил повреждение. Пауза в игре.
4'
Леау пытался пробить, но сфолил против Оспины. Свободный для "Наполи".
1'
Чалханоглу навесил с левого фланга. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
"Милан", стартовый состав: Дж. Доннарумма — Далот, Томори, Габбья, Эрнандес — Кессье, Тонали — Кастильехо, Чалханоглу, Крунич — Леау. Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Салемакерс, Мейте, Хауге, Калулу, Диас, Кьер, Ребич.
"Наполи", стартовый состав: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Руис, Демме, Зелински — Политано, Инсинье, Лосано. Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Мариу Руи, Зедадка, Костанцо, Эльмас, Лоботка, Бакайоко, Осимхен, Чоффи.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Серии А: "Милан" - "Наполи". Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
14.03.2021 в 21:55
Рукожопые. У вас снова 2:0 на начало матча. Неужели, некому пофиксить проблему?
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Анонс матча Милан - Наполи 14.03.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и Милан в предыдущем футбольном матче 22.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Наполи можно посмотреть 14.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Болонья - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча Милан - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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