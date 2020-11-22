Милан - Наполи онлайн трансляция матча

Матч между командой Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 14.03.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и Милан в предыдущем футбольном матче 22.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Дженнаро Гаттузо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 11.03.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Болонья - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.
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