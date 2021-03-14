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Барселона - Уэска онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 15 марта 2021, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Адриан Кордеро Вега
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
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1'
Уэска
Уэска
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
50%
Ничья
29%
Уэска
21%
П1: 1.18 Х: 6.85 П2: 12.50
П1: 1.17 Х: 7.50 П2: 17.00
П1: 1.18 Х: 6.85 П2: 12.50
П1: 1.19 Х: 8.00 П2: 13.50
П1: 1.15 Х: 8.50 П2: 19.50
Интересные факты
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 8-4-1
  • Выездная статистика Уэска в сезоне 1-6-6
  • Лионель Месси лучший бомбардир Барселона с 19 голами. Рафа Мир забил 7 раз за Уэска
  • Антуан Гризманн отдал больше всего передач в Барселона с 6 передачами. Пабло Маффео лучший распасовщик Уэска (4 передач)
  • Жорди Альба получил больше всего желтых карточек (7) в Барселона. Пабло Инсуа получил 8 в Уэска.
  • Барселона не проигрывает в последних 6 играх.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 52% матчей, Уэска выигрывает в 23% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Уэска выигрывает в 23%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Уэска's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Уэска.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Уэска.
  • Команда Уэска выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Уэска (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Уэска выиграла 0, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Барселона забивает 4.2 гола за матч против команды Уэска, а Уэска забивает 0.6 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.21 гола, играя дома, а Уэска забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Уэска - 4.8.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Уэска лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уэска% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Уэска проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уэска% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Уэска - 2.8.
  • Барселона выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Уэска пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Барселона не забивает в 0 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Уэска не забивает в 4 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 5 встреч, команда Барселона выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Уэска выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-3 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Уэска забил 28% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Уэска
Чемпионат Испании 2020/2021
03.01.2021 - 22:00 Уэска 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
13.04.2019 - 18:15 Уэска 0 - 0 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Эльче В
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Последние матчи - Уэска
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 15:00 Уэска 3 - 4 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 15:00 Эйбар 1 - 1 Завершен Уэска Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Уэска 3 - 2 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 17:15 Севилья 1 - 0 Завершен Уэска П
Чемпионат Испании 2020/2021
06.02.2021 - 17:15 Уэска 1 - 2 Завершен Реал П
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Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
50%
Ничья
29%
Уэска
21%
П1: 1.18 Х: 6.85 П2: 12.50
П1: 1.17 Х: 7.50 П2: 17.00
П1: 1.18 Х: 6.85 П2: 12.50
П1: 1.19 Х: 8.00 П2: 13.50
П1: 1.15 Х: 8.50 П2: 19.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 2
    Идрисса Думбия
    Полузащитник
  • 18
    Димитриос Сиовас
    Защитник
  • 17
    Микель Рико
    Полузащитник
  • 14
    Пулидо, Жорже
    Защитник
  • 9
    Рафаэл Миранда
    Полузащитник
  • 3
    Пабло Маффео
    Защитник
  • 4
    Пабло Инсуа
    Защитник
  • 11
    Галан, Хави
    Защитник
  • 7
    Феррейро Куирога, Давид
    Полузащитник
  • 1
    Льоренте, Альваро Фернандес
    Вратарь
  • 23
    Эскриче, Дани
    Нападающий
Запасные игроки
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 12
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 21
    Хуан-Карлос Реал
  • 20
    Сеоане, Хайме
    Полузащитник
  • 12
    Синдзи Оказаки
    Нападающий
  • 15
    Хавьер Онтиверос
    Нападающий
  • 5
    Педро Москера
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Гомес
    Нападающий
  • 24
    Борха
    Защитник
  • 25
    Денис Вавро
    Защитник
  • 19
    Лопез, Педро
    Защитник
  • 13
    Андрес Фернандез
  • 6
    Сандро Рамирес
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
"Барселона": тер Штеген - Мінгуеса, де Йонг, Лангле - Дест, Бускетс, Педрі, Альба - Мессі, Грізманн, Дембеле.
Запасні: Тенас, Нето, Моріба, Араухо, Бретвейт, Фірпо, Пуч, П'яніч, Трінкау, М. Фернандеш, Юмтіті.
"Уеска": Альваро Фернандес - Пулідо, Сіовас, Інсуа - Маффео, Думбія, Ріко, Галан - Феррейро, Ескріче, Вісенте.
Запасні: Андерс Фернандес, Вавро, Валенсіано, Гарсія, Гомес, Лопес, Москера, Оказакі, Онтіверос, Рамірес, Х. Карлос.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Добрий вечір всім любителям Ла Ліги! UA-Футбол проведе для вас онлайн-трансляцію матчу 27-го туру чемпіонату Іспанії між "Барселоною" та "Уескою".
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Анонс матча "Барселона" - Уэска 15.03.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Уэска (Уэска) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 15.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Уэска (Уэска):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Уэска осталась с поражением. Столкновение Уэска и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 03.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Уэска можно посмотреть 15.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Уэска, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 10.03.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Уэска (Уэска)
Год основания Уэска (Уэска): 1960
Страна: Испания
Тренер: Леонардо Франко

Предыдущий матч команды Уэска был сыгран против Сельта - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.

Следите за результатами матча "Барселона" - Уэска онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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