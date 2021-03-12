Реал - Эльче онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Эльче (Эльче) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 13.03.2021
Время начала матча: 17:15
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Эльче (Эльче):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 30.12.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Фран Эскриба разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Атлетико" - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания
Предыдущий поединок команды Эльче был сыгран против "Севилья" - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Эльче.
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