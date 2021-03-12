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Реал - Эльче онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 13 марта 2021, 17:15 - Estadio Alfredo Di Stefano
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 1
Обновить
72'
Эльче
Эльче
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
40%
Ничья
30%
Эльче
30%
П1: 1.22 Х: 6.78 П2: 15.70
П1: 1.18 Х: 6.50 П2: 15.00
П1: 1.22 Х: 6.78 П2: 15.70
П1: 1.22 Х: 6.78 П2: 15.70
П1: 1.20 Х: 7.00 П2: 17.50
Интересные факты
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 13 голами. Лукас Бойе забил 5 раз за Эльче
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Гонзало получил 7 в Эльче.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 играх.
  • Эльче не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Эльче проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Эльче выигрывает в 15% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Эльче выигрывает в 15%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.
  • Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Эльче выиграла 0, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Реал Мадрид забивает 2.6 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.09 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Эльче - 3.2.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Эльче - 1.2.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Эльче не забивает в 4 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 5 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-3 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эльче забил 30% голов между минутами 31-45?
  • В Ла Лига, Эльче проиграла последние 4 выездных игр.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2014/2015
22.02.2015 - 22:00 Эльче 0 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2014/2015
23.09.2014 - 21:00 Реал 5 - 1 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2013/2014
22.02.2014 - 17:00 Реал 3 - 0 Завершен Эльче
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
14.02.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Валенсия В
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Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
06.03.2021 - 17:15 Эльче 2 - 1 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 Гранада 2 - 1 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.02.2021 - 22:00 Сельта 3 - 1 Завершен Эльче П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
40%
Ничья
30%
Эльче
30%
П1: 1.22 Х: 6.78 П2: 15.70
П1: 1.18 Х: 6.50 П2: 15.00
П1: 1.22 Х: 6.78 П2: 15.70
П1: 1.22 Х: 6.78 П2: 15.70
П1: 1.20 Х: 7.00 П2: 17.50
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
4
Серхио Рамос
5
Рафаэль Варан
6
Начо
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
20
Винисиус Жуниор
22
Иско
17
Лукас Васкес
9
Карим Бензема
13
Бадиа Гуардиола, Эдгар
19
Антонио Барраган
5
Гонзало
12
Calvo, Dani
25
Гуальберто Мохика
11
Morente, Tete
14
Raúl Guti
4
Иван Марконе
16
Фидель
9
Лукас Бойе
21
Каррилло, Гуидо
Стартовый состав
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 9
    Лукас Бойе
  • 21
    Каррилло, Гуидо
    Нападающий
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 14
    Raúl Guti
  • 4
    Иван Марконе
    Полузащитник
  • 16
    Фидель
  • 19
    Антонио Барраган
    Защитник
  • 5
    Гонзало
  • 12
    Calvo, Dani
    Защитник
  • 25
    Гуальберто Мохика
    Полузащитник
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 34
    Хуго Дуро Пералес
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 15
    Луисми
    Полузащитник
  • 8
    Виктор Родригес Сориа
    Защитник
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
  • 6
    Мфулу, Оменике
    Полузащитник
  • 24
    Мануэль Санчез, Хосе
    Защитник
  • 18
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
  • 2
    Диего Гонсалес
    Полузащитник
  • 23
    Мигель Ангело Батиста
  • 45
    Andreu Ruiz, Lluis
    Вратарь
  • 1
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 7
    Нино
    Нападающий
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Фран Эскриба
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
9
Штрафные
9
7
Фолы
8
8
Удары мимо
2
2
Офсайды
1
1
Удары в створ
1
1
ЖК
1
Блокировано ударов
5
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
62'
Замена
Родриго сменил Рамоса. Модрич сменил Иско. Кроос сменил Вальверде.
61'
Гоооол!!!
Кальво замкнул подачу с углового! 0:1! "Эльче" выходит вперед!
58'
Опасный момент
Пожар в штрафной "Реала". Опасный удар Каррильо! Куртуа на месте!
55'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу "Реала".
52'
Фол Рамоса в атаке. Свободный для "Эльче".
48'
Опасный момент
Менди прострелил с левого фланга! Мяч попал в игрока соперника и ушел за лицевую. Угловой.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Каррильо сфолил против Начо. Свободный для "бланкос".
41'
Иско навесил со штрафного! Никто не замкнул подачу. "Эльче" отбилось.
37'
Желтая карточка
Бензема получил желтую за отмашку.
36'
Замена
Сифуэнтес сменил Баррагана.
34'
Барраган получает помощь медиков. Пауза в игре.
31'
Инфо
Немного упал темп встречи. "Реал" с мячом.
27'
Опасный момент
Иско пробил с 25-метров! Бадия забрал мяч в руки.
25'
Фол Тете против Иско. Без желтой карточки.
22'
Инфо
Статистика ударов - 1:0 в пользу хозяев.
19'
Барраган получил повреждение. Пауза в игре.
18'
Вальверде пробил с линии штрафной! Рядом со штангой.
15'
Офсайд
Бензема в офсайде.
13'
Начо отправил мяч в сетку, но ранее Иско сфолил в атаке. Гол не засчитан.
12'
Инфо
Владение мячом - 75%/25% в пользу "Реала".
9'
"Реал" большими силами находится на чужой половине, но ударов в створ все нет.
6'
Опасный момент
Варан пробил с 35-метров! Мяч летит на трибуны
3'
"Реал" владеет мячом. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Менди, Рамос, Варан, Начо - Каземиро, Вальверде - Винисиус, Иско, Васкес - Бензема.
"Эльче", стартовый состав: Бадия - Барраган, Кальво, Верду, Мохика - Чавес, Гутьеррес, Марконе, Тете - Каррильо, Бое.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Ла Лиги: "Реал" - "Эльче". Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча Реал - Эльче 13.03.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Эльче (Эльче) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 13.03.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Эльче (Эльче):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 30.12.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Фран Эскриба разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Эльче можно посмотреть 13.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Эльче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против "Атлетико" - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания

Предыдущий поединок команды Эльче был сыгран против "Севилья" - 06.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Эльче.

Следите за результатами матча Реал - Эльче онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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