Реал - Эльче онлайн трансляция матча

Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 13 голами. Лукас Бойе забил 5 раз за Эльче

Каземиро получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Гонзало получил 7 в Эльче.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 играх.

Эльче не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Эльче проиграл 4 выездных матчей подряд.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Эльче выигрывает в 15% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Эльче выигрывает в 15%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.

Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Эльче выиграла 0, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Реал Мадрид забивает 2.6 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 2.09 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Эльче - 3.2.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Эльче - 1.2.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Эльче не забивает в 4 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 5 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-3 в пользу команды Реал Мадрид

Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 0-15?

Вы знали, что Реал Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эльче забил 30% голов между минутами 31-45?