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Колос - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 февраля 2021, 14:00 - Колос
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Колос
22%
Ничья
22%
Шахтер
56%
П1: Х: П2:
П1: 10.5000 Х: 6.1000 П2: 1.2320
П1: 11.0000 Х: 6.1000 П2: 1.2500
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
0
Побед
8
Игр
6
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
29.01.2021 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 Нива 0 - 4 Завершен Колос В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 10:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Борац В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Слован П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Црвена Звезда Н
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Колос
22%
Ничья
22%
Шахтер
56%
П1: Х: П2:
П1: 10.5000 Х: 6.1000 П2: 1.2320
П1: 11.0000 Х: 6.1000 П2: 1.2500
Трансляция
Инфо
Шахтёр (старт): Трубин - Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко - Степаненко - Тайсон, Патрик, Марлос, Коноплянка - Мораес.
Инфо
Колос (старт): Волынец - Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец - Богданов, Задоя - Хлёбас, Антюх, Ореховский - Лысенко.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча 14 тура УПЛ между Колосом и Шахтёром.
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Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Порту Порту 2 Боавишта Боавишта 2 Завершен 22:00 - Вчера Лион Лион 1 Монпелье Монпелье 2 Завершен 22:00 - Вчера "Барселона" 5 "Алавес" 1 Завершен 22:00 - Вчера Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 0 Астон Вилла Астон Вилла 0 Завершен 21:45 - Вчера Специя Специя 2 Милан Милан 0

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Анонс матча Колос - Шахтер 14.02.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 14.02.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и Шахтер в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Шахтер можно посмотреть 14.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 13.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 13.02.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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