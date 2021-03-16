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Реал - Аталанта онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 марта 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Аталанта
Бергамо
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Реал
42%
Ничья
19%
Аталанта
39%
П1: 1.95 Х: 3.58 П2: 3.58
П1: 2.25 Х: 3.60 П2: 2.90
П1: 1.95 Х: 3.58 П2: 3.58
П1: 2.26 Х: 3.64 П2: 3.10
П1: 2.20 Х: 3.70 П2: 3.20
Интересные факты
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.
  • Результат первой игры Аталанта - Реал Мадрид 0-1.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Аталанта выигрывает в 38% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Аталанта выигрывает в 38%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 2.08 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Аталанта
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 22:00 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал В
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
12.03.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 1 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 13:30 Сампдория 0 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершен Реал П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Реал
42%
Ничья
19%
Аталанта
39%
П1: 1.95 Х: 3.58 П2: 3.58
П1: 2.25 Х: 3.60 П2: 2.90
П1: 1.95 Х: 3.58 П2: 3.58
П1: 2.26 Х: 3.64 П2: 3.10
П1: 2.20 Х: 3.70 П2: 3.20
Трансляция
"Реал": Куртуа - Начо, Рамос, Варан, Менді - Вальверде, Кроос, Модрич - Лукас, Бензема, Вінісіус.
Запасні: Альтубе, Лунін, Асенсіо, Іско, Марселу, Мілітао, Пералес, Родріго.
"Аталанта": Спортьєлло - Толой, Ромеро, Дьїмсіті - Мехле, де Рон, Пессіна, Госенс - Малиновський, Пашалич - Муріель.
Запасні: Голліні, Россі, Гісланді, Ілічич, Кальдара, Ламмерс, Міранчук, Паломіно, Руджері, Сапата.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд!
Вітаємо всіх любителів Ліги Чемпіонів! UA-Футбол проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 ЛЧ у якому зустрінутсья "Реал" та "Аталанта".
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Анонс матча Реал - "Аталанта" 16.03.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 16.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Реал в предыдущем футбольном матче 24.02.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Аталанта" можно посмотреть 16.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эльче - 13.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Специя - 12.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Реал - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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