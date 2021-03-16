Реал - Аталанта онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 16.03.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Реал в предыдущем футбольном матче 24.02.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эльче - 13.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Специя - 12.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
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