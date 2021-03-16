Реал - Аталанта онлайн трансляция матча

Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.

Результат первой игры Аталанта - Реал Мадрид 0-1.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Аталанта выигрывает в 38% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Аталанта выигрывает в 38%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Реал Мадрид забивает 2.08 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.