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Челси - Атлетико онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 17 марта 2021, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
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63'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
30' Хавертц, Кай 31' Ренан Лоди дос Сантос 34' Хаким Зийех
46' Марио Хермосо 51' Сауль Ньигес 54' Мусса Дембеле 59' Анхель Корреа 60' Хосе Мария Хименес
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Челси
60%
Ничья
20%
Атлетико
20%
П1: 2.06 Х: 3.32 П2: 3.52
П1: 2.35 Х: 3.10 П2: 3.25
П1: 2.06 Х: 3.32 П2: 3.52
П1: 2.38 Х: 3.15 П2: 3.32
П1: 2.41 Х: 3.15 П2: 3.30
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 13 играх.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 4 играх.
  • Результат первой игры Атлетико Мадрид - Челси 0-1.
  • Челси не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Челси не пропускает в 5 матчах подряд.
  • Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 41%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Атлетико Мадрид выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Челси забивает 1 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 2.08 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Атлетико Мадрид - 2.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Атлетико Мадрид - 0.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Во время последних 8 встреч, команда Челси выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-11 в пользу команды Челси
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
2
Побед
6
Игр
2
Побед
Атлетико
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2017/2018
05.12.2017 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Атлетико
Лига Чемпионов 2017/2018
27.09.2017 - 21:45 Атлетико 1 - 2 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2013/2014
30.04.2014 - 21:45 Челси 1 - 3 Завершен Атлетико
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челси 2 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Челси В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Вильярреал 0 - 2 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Челси П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Челси
60%
Ничья
20%
Атлетико
20%
П1: 2.06 Х: 3.32 П2: 3.52
П1: 2.35 Х: 3.10 П2: 3.25
П1: 2.06 Х: 3.32 П2: 3.52
П1: 2.38 Х: 3.15 П2: 3.32
П1: 2.41 Х: 3.15 П2: 3.30
Главные события
60'
Хосе Мария Хименес
ГООЛ! Хаким Зийех
34'
31'
Ренан Лоди дос Сантос
Хавертц, Кай
30'
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
16
Антонио Рюдигер
15
Курт Зума
28
Сесар Аспиликуэта
3
Маркос Алонсо
17
Матео Ковачич
7
Канте, Н`Голо
24
Джеймс Моррисон
29
Хавертц, Кай
22
Хаким Зийех
11
Тимо Вернер
13
Ян Облак
23
Киран Триппьер
15
Стефан Савич
2
Хосе Мария Хименес
12
Ренан Лоди дос Сантос
14
Маркос Льоренте
6
Коке
8
Сауль Ньигес
21
Янник Феррейра Карраско
9
Луис Суарес
7
Феликс, Жоао
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    30
  • 22
    Хаким Зийех
    34
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
    51
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
    31
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 55
    Anjorin, Faustino
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 5
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
    46
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 31
    Мигель Сан Роман
    Вратарь
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
    54
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Диего Симеоне
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
3
Удары в створ
2
9
Удары мимо
3
6
Угловые
1
3
Блокировано ударов
1
8
Штрафные
9
1
Офсайды
1
2
Сейвы
2
8
Фолы
7
1
ЖК
3
Трансляция
60'
Желтая карточка
Хименес отпустил от себя мяч на своей половине поля, после чего уничтожил подкатом Хаверца.
59'
Замена
Суарес заменен на Корреа.
59'
Фол со стороны Савича против Зиейха в центре поля.
57'
Опасный момент
Облак! Потащил подкрученный удар от Зийеха со входа в правый фланг штрафной в дальний верхний угол!
56'
Уголовой
Зийех подал с углового на левом фланге в зону перед штрафной в дальней ее стороне для Джеймса, но "как Сидорчук" пробить не получилось.
54'
Замена
Дембеле вышел на замену Караско.
53'
Дальний удар от Рюдигера из зоны перед чужой штрафной прошел над левой девяткой.
51'
Желтая карточка
Сауль атаковал со спины Хаверца в момент приема мяча на чужой половине.
50'
Атлетико старается забрать мяч под свой контроль в данные минуты.
48'
Опасный момент
Вернер с правого фланга штрафной пробил с осторого угла под дальнюю штангу. Облак успел сложиться! Угловой.
46'
Замена
Эрмосо после перерыва вышел Лоди.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Ковачичу выкатили мяч партнеры в зону перед чужой штрафной, но завершающий удар пришелся в сторону от левой штанги.
42'
Прострел с правого фланга от Джеймса завершал Вернер на ближней — его удар блокировали, набегал Хаверц, но в борьбе его завалили на газон. И где тут правда?
40'
Хаверц с левого угла вратарской пытался протолкнуть мяч к воротам, но Облак был к этому готов.
38'
Опасный момент
Фелиш подобрал мяч у чужой штрафной, после неудачного выноса со стороны защитников подачи с правого фланга, но Менди сумел забрать его удар в левый верхний угол!
36'
Джеймс простреливал с правого фланга, защитники запаниковали, но все равно сумели совершить вынос.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вернер в контратаке оторвался от соперников в левом фланге штрафной, после чего выкатил под расстрел для Зийеха!
31'
Желтая карточка
Лоди тут же отправился прессинговать Джеймса в левый фланг, и грубо сыграл в подкате.
30'
Желтая карточка
Хаверц отмахнулся от Савича в верховой борьбе в центре поля.
28'
Явное движение в сторону соперника, которое сопровождалось попыткой удержать Карраско. Пусть и падал красиво, но не без повода же!
27'
Орсато дал команду подавать угловой! Ох, Италия, как же ты крутишь эти правила.
27'
Опасный момент
Ох! Как тут надо смотреть! Аспиликуэта обнял Карраско в центре штрафной за корпус, после передачи Суареса из правого полуфланга!
25'
А теперь, Карраско проиграл рывок Джеймсу в левом фланге атаки.
24'
Карраско выпустил мяч за боковую в левом фланге атаки. Напряженная игра, но инициативы от Атлетико нет совершенно.
22'
Борьба Рюдигера и Суареса в правом фланге штрафной Челси завершилась без фола защитника.
19'
Опасный момент
Джеймс прострелил с правого фланга, но Зийех в центре штрафной махнул ногой мимо мяча! Вернер пробил с отскока низом, но попал в своего же партнера.
17'
Опасный момент
Фелиш расшатал Зума в центре чужой штрафной, но Канте успел отделить мяч от его ноги!
15'
Челси подачами окружил чужую штрафную, но грузит на голову соперникам.
13'
В продолжении атаки Зийех с левого фланга штрафной прострелил в Савича.
12'
Прострел с правого фланга от Джеймса был перехвачен, но на подборе все равно "синие".
10'
Джеймс не смог удержать мяч в пределах поля, после неудачной передачи Аспиликуэты в правый фланг на своей половине.
8'
Канте выпустил мяч за пределы поля в правом фланге чужой штрафной, после попытки прохода мимо Лоди.
8'
Фол в атаке от Джеймса на правом фланге.
6'
Уголовой
Неудачный розыгрыш углового в правом фланге от Челси. Соперники вынесли мяч из штрафной.
5'
Прострел с правого фланга от Джеймса был перехвачен.
4'
Опасный момент
Ух! Какой неожиданный удар по навесной траектории от Лоди, после скидки пяткой от Суареса у левого угла чужой штрафной! Менди прочитал!
3'
Феликс врывался с правого фланга в центр чужой штрафной, но точный пас на Суареса отдать так и не сумел.
2'
Вернер так и не сохранил мяч в правом фланге чужой штрафной, упустив его за лицевую.
1'
Попытка удара от Льоренте из центральной зоны перед штрафной блокирована.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Грбич, Сан Роман, Фелипе, Эрмосо, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Лемар, Эррера, Витоло, Корреа, Дембеле.
Атлетико: Облак — Триппье, Савич, Хименес, Лоди — Льоренте, Коке, Сауль, Карраско — Фелиш, Суарес.
Запасные: Аррисабалага, Кабальеро, Пулишич, Жиру, Хадсон-Одои, Чилвелл, Гилмор, Эмерсон, Андорин.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо — Зийех, Хаверц — Вернер.
Первый матч в данной паре проходил на поле Национального стадиона в Бухаресте, и завершился минимальной гостевой победой "синих" — 1:0.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Челси и мадридский Атлетико.
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Анонс матча Челси - "Атлетико" 17.03.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 17.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Челси в предыдущем футбольном матче 23.02.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Атлетико" можно посмотреть 17.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Лидс Юнайтед - 13.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Хетафе - 13.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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