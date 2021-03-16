Челси - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - "Атлетико" 17.03.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 17.03.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Челси в предыдущем футбольном матче 23.02.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Атлетико" можно посмотреть 17.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Лидс Юнайтед - 13.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Хетафе - 13.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.