ФК Львов - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Шахтер 21.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 21.03.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Заря - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против "Рома" - 18.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

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