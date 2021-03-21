ФК Львов - Шахтер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.
Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Заря - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против "Рома" - 18.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".
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