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ФК Львов - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 марта 2021, 17:00 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 1
Обновить
43'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
20%
Ничья
30%
Шахтер
50%
П1: 15.70 Х: 8.78 П2: 1.14
П1: 13.00 Х: 8.00 П2: 1.14
П1: 15.70 Х: 8.78 П2: 1.14
П1: 14.90 Х: 9.04 П2: 1.14
П1: 19.00 Х: 9.10 П2: 1.12
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
0
Побед
6
Игр
5
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
22.11.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
18.08.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020
30.05.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львов 3 - 1 Завершен Верес В
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Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 2 Завершен Рома П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер П
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Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
20%
Ничья
30%
Шахтер
50%
П1: 15.70 Х: 8.78 П2: 1.14
П1: 13.00 Х: 8.00 П2: 1.14
П1: 15.70 Х: 8.78 П2: 1.14
П1: 14.90 Х: 9.04 П2: 1.14
П1: 19.00 Х: 9.10 П2: 1.12
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 13
    Назарий Нич
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 30
    Seka Ernest
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 49
    Vitao
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 9
    Донатас Казлаускас
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Луиш Кастру
Статистика матча
31%
Владение мячом
69%
Угловые
6
3
ЖК
1
1
Удары в створ
4
3
Сейвы
3
Удары мимо
3
5
Штрафные
8
8
Фолы
4
1
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
42'
Брикнер получает помощь медиков. Пауза в игре.
40'
Опасный момент
Удар Антонио из пределов штрафной! Мяч попал в соперника!
37'
Антонио не смог пройти соперника на дриблинге. Маркоса накрыли защитники.
34'
Офсайд
Кривцов скинул на Мораеса после подачи со штрафного! Жуниор забил, но арбитр отменил взятие ворот. Офсайд.
32'
Желтая карточка
Мораес получил желтую за грубую игру.
31'
Гоооол!!!
Соломон! Вот это удар! Манор пробил с левого края штрафной в дальнюю "девятку"! Шикарнейший гол! 1:1!
27'
"Шахтер" пытался выйти в атаку левым флангом, но Грисьо остановил этот прорыв.
24'
Гоооол!!!
Шина отобрал мяч у Маркоса и разогнал атаку правым флангом! Прострел! Алваро отправил мяч в сетку! 1:0!
21'
Инфо
Статистика ударов - 2:0 в пользу "Шахтера".
19'
Опасный момент
Ошибка Костика при выносе мяча! Прямо на Марлоса! Скидка на Тете! Удар! Мимо створа!
16'
Желтая карточка
Желтая Брикнеру за фол против Марлоса.
13'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Львова".
10'
Опасный момент
Ныч вышел на ударную позицию! Ныч! Трубин вышел из ворот и спас хозяев!
9'
Опасный момент
Костик ошибся при розыгрыше углового! Мораес пробил головой в пустые, но не попал в створ! Выше!
7'
Желтая карточка
Шина получил желтую за грубый фол.
5'
Хлесткий удар Мораеса! Костик внимателен в эпизоде!
3'
Очень техничная передача от Марлоса! Тете не смог принять этот пас.
1'
Свисток
Матч начался!
"Львов", стартовый состав: Костик – Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимец – Чиряк – Эрнест, Брикнер, Алваро, Шина – Ныч. Запасные: Ильющенков, Крушинский, Довгий, Сабино, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас.
"Шахтер", стартовый состав: Трубин - Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко - Майкон, Маркос - Марлос, Тете, Соломон - Мораес. Запасные: Пятов, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура УПЛ: "Львов" - "Шахтер". Начало поединка - 17:00.
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Комментарии(4)
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Vlad21
21.03.2021 в 17:33
Молодец Саломон. Он еще раз подтвердил свой статус игрока сборной Израиля. 1:1 - все начинается сначала. Навеняка будет играть роль уровень физического состояния команд.
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0
0
Vlad21
21.03.2021 в 17:30
Молодцы Львовяне. Номер 4 у Шахтера пропустил голевой пас. Вот и гол. Ну, подтверждается, что все клубы Украины точно научились играть против Шахтера. Даже с нижних дивизионов Украины. Похоже заканчивается эра Шахтера
Ответить
0
0
Vlad21
21.03.2021 в 17:22
Тете нужно стучать по ушам, как говорит Леоненко иногда, а нужно было не бить по рамке, а можно было отдать пас на 200% гол на Мораеса.
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+1
0
Vlad21
21.03.2021 в 17:18
Уже не один раз видели, что Тете нужно снять "шоры", он абсолютно постоянно не видит поля, не видит забегания Додо, Мораеса и других участвующих в атаке для получения результа в 150%. А Каштру для чего? Он что, не видит на пересмотре игр эти проколы???
Ответить
+1
0


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Анонс матча ФК Львов - Шахтер 21.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Шахтер можно посмотреть 21.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Заря - 07.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против "Рома" - 18.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

Следите за результатами матча ФК Львов - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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