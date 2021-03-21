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Динамо - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 марта 2021, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
43'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
62%
Ничья
15%
Рух
23%
П1: 1.15 Х: 7.90 П2: 19.00
П1: 1.14 Х: 7.00 П2: 15.00
П1: 1.15 Х: 7.90 П2: 19.00
П1: 1.21 Х: 6.30 П2: 13.50
П1: 1.22 Х: 6.20 П2: 13.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:30 Рух 5 - 0 Завершен Рух В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
62%
Ничья
15%
Рух
23%
П1: 1.15 Х: 7.90 П2: 19.00
П1: 1.14 Х: 7.00 П2: 15.00
П1: 1.15 Х: 7.90 П2: 19.00
П1: 1.21 Х: 6.30 П2: 13.50
П1: 1.22 Х: 6.20 П2: 13.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 4
    Денис Попов
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
Запасные игроки
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 30
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 90
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 95
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 97
    Kukharevych, Mykola
    Нападающий
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
68%
Владение мячом
32%
7
Штрафные
5
5
Фолы
7
1
ЖК
2
3
Удары мимо
1
Удары в створ
2
Угловые
Сейвы
1
Трансляция
40'
Очередной штрафной для киевлян, прямой удар от Шапаренко, мяч летит над воротами Бандуры.
38'
Родригес нарушает правила в штрафной соперника против Мысика, штрафной.
37'
Опасный момент
Удар с линии вратарской соперника от Супряги, Бандура надежно фиксирует мяч.
36'
Фол против Буяльского в цетре поля со стороны Карасюка, штрафной.
34'
Офсайд
Миколенко залез в оффсайд на левом фланге, стандарт для львовян.
32'
Буяльский заработал очередной штрафной для своей команды, подача во вратарскую Бандуры от Шапаренко, мяч выбит далеко от ворот.
30'
Супряга фолит в атаке против Бандуры, стандарт для львовской команды.
28'
Удар-подача от Миколенко с левого фланга, мимо, от ворот для Бандуры.
27'
Желтая карточка
Сидорчук получает горчичник за фол в центре поля против Климчука.
26'
Уголовой
Угловой для Динамо, навес с правого фланга, мяч перелетает всех игроков обеих команд.
25'
Федорчук фолит против Шапаренко в центре поля, штрафной для киевлян.
23'
Гости решили поконтролировать мяч, но пока только на своей половине поля.
21'
Супряга с полуоборота пробивает в штрафной Руха, очень не точно.
20'
Уголовой
Удар из далека от Шапаренко, Бандура отбивает на угловой, который в итоге опасностью не завершился.
19'
Желтая карточка
Борячук фолит против Миколенко, первая желтая в матче.
18'
Передача в штрафную Львова на Родригеса, но защита встретила его и перехватила мяч.
16'
Перевод на правый фланг в ход Кендзере, но слишком сильно, от ворот.
14'
Родригес пробивает с центра штрафной соперника, но мимо, Бандура контролировал.
12'
Динамо снова взяло мяч под контроль, пытаются организовать они атаку, медленно продвигаясь с центра поля.
10'
Незабитый пенальти
После длительного просмотра VAR рефери все же ставит 11-метровый, Де Пена пробивает, Бандура тащит.
8'
Опасный момент
Карасюк играет рукой в собственной штрафной, пенальти ставит рефери.
6'
Подача с правого фланга во вратарскую Бущана, защитник выбивает мяч.
4'
Еще один стандарт для хозяев, снова навес в штрафную Бандуры, после отскока мяч в руках голкипера.
2'
Штрафной для Киева, навес во вратарскую львовян, защитник головой выбил мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 19 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Динамо и Рух.
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Анонс матча Динамо - Рух 21.03.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Динамо в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Рух можно посмотреть 21.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Вильярреал - 18.03.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Десна - 08.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Динамо - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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