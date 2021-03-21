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Колос - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 марта 2021, 19:30 - Колос . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
30'
Заря
Луганск
Ход матча
28' Милко, Вадим
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
24%
Ничья
21%
Заря
55%
П1: 3.64 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.75 Х: 3.20 П2: 2.00
П1: 3.64 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.98 Х: 3.10 П2: 2.08
П1: 4.00 Х: 3.10 П2: 2.07
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
0
Побед
5
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
24%
Ничья
21%
Заря
55%
П1: 3.64 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.75 Х: 3.20 П2: 2.00
П1: 3.64 Х: 3.34 П2: 2.12
П1: 3.98 Х: 3.10 П2: 2.08
П1: 4.00 Х: 3.10 П2: 2.07
Главные события
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 19
    Евгений Исаенко
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
    28
  • 8
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
Тренеры
  • Kostyshin, Ruslan
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
9
Штрафные
4
4
Фолы
8
1
Удары в створ
Сейвы
1
1
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
1
1
Угловые
3
Офсайды
1
Трансляция
28'
Замена
Милько вышел вместо травмированного Задои.
27'
Повреждение у Задои. Кажется, он завершил на сегодня.
25'
Прострел с правого фланга от Кочергина в контратаке шел на дальнюю штангу, хотя Аллахьяр уже открывался на ближней дистанции.
23'
Жуниньо мелким фолом остановил продвижение Кравченко в правом фланге атаки.
21'
Прямо на боковой границе штрафной сбил Аллахьяра Костышин! Опасный штрафной!
18'
Блокирована попытка удара от Аллхьяра из центрального круга перед штрафной! Угловой.
16'
Колос контролирует мяч на чужой половине.
14'
Хомченовский обеспечил отбор в правом фланге, но подачу затем неточно исполнил Назарина.
12'
Темп матча неспешный. Заря контролирует мяч.
11'
Уголовой
Угловой в правом фланге заработал своим прострелом Хомченовский.
8'
Подача Костышина с левого фланга была неточной, но Чурко обокрал в дальней стороне штрафной Жуниньо, после чего пробил в корпус Иванисене.
5'
Фол со стороны Петрова против Громова в левом фланге обороны.
3'
Продвижение правым флангом от Кравченко было остановлено Жуниньо.
1'
Заря начала с агрессивных атак.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мацапура, Цыганикс, Фаворов, Вернидуб, Казаков, Цвек, Лунев, Кабаев, Шахаб.
Заря: Василь — Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко, Назарина, Кочергин — Аллахьяр, Гладкий, Громов.
Запасные: Кучерук, Ром, Ориховский, Мильк, Нгамба, Смирный, Ильин, Данфа, Исаенко.
Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Задоя — Кравченко, Богданов, Костышин, Чурко — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кривушкин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и луганская Заря.
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Анонс матча Колос - Заря 21.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Колос в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Заря можно посмотреть 21.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Мариуполь - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Динамо - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Колос - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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