Колос - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - Заря 21.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 21.03.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Колос в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Заря можно посмотреть 21.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Мариуполь - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Динамо - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Колос - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.