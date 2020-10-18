Ингулец - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Александрия (Александрия):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ингулец в предыдущем футбольном матче 18.10.2020 закончилось со счетом: 4:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Минай - 13.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Олимпик - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
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