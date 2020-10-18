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Ингулец - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 марта 2021, 14:00 - Стадион Ингулец . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 0
Обновить
59'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
28' Владислав Бабогло
46' Novikov, Andrey 51' Михаил Шишка
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
33%
Ничья
19%
ФК Александрия
48%
П1: 4.08 Х: 2.95 П2: 2.13
П1: 3.80 Х: 3.00 П2: 2.00
П1: 4.08 Х: 2.95 П2: 2.13
П1: 4.26 Х: 2.99 П2: 2.06
П1: 3.90 Х: 3.05 П2: 2.14
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
2
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Ингулец П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
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Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
33%
Ничья
19%
ФК Александрия
48%
П1: 4.08 Х: 2.95 П2: 2.13
П1: 3.80 Х: 3.00 П2: 2.00
П1: 4.08 Х: 2.95 П2: 2.13
П1: 4.26 Х: 2.99 П2: 2.06
П1: 3.90 Х: 3.05 П2: 2.14
Главные события
Михаил Шишка
51'
ГООЛ! Ника Сичинава
45+2'
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
    51
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
    45+2
  • 8
    Иван Калюжный
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
Запасные игроки
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 9
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 47
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 7
    Blagogee, Rudolf
    Нападающий
  • 15
    Petrenko, Ivan
    Нападающий
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 7
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
  • 3
    Артем Гордиенко
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
    28
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
    46
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Володимир Шаран
Статистика матча
9
Штрафные
8
8
Фолы
8
47%
Владение мячом
53%
3
Угловые
3
2
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
1
3
Удары в створ
Сейвы
2
Офсайды
1
1
ЖК
Трансляция
58'
Желтая карточка
Запорожец ударил в лицо Мирошниченко при попытке обойти соперника в левом фланге.
56'
Опасный момент
Ситало выскакивал на подачу с правого фланга от Лукевича в зоне перед чужой штрафной, но направил мяч ударом головой намного выше ворот!
51'
Желтая карточка
Шишка вкатился со спины в ноги Бабогло в левом фланге обороны своей команды.
54'
Балан заблокировал продвижение Вантуха в левом фланге атаки гостей.
49'
Калюжный на исполнение бил с дальней дистанции на подходе к чужой штрафной. Выше!
47'
Замена
Подача с правого фланга от Балана отправила мяч над перекладиной. К слову, в перерыве вместо Устименко вышел Новиков.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ситчинава завершил точным ударом головой навес от Ковалева с левого фланга штрафной! Эпизоду предшествовала неудачная попытка Гречишкина совершить вынос, после подачи из глубины!
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Ситало пробивал в касание, после передачи из глубины ему на ход в левый фланг штрафной. Неточно.
42'
Мирошниченко пострадал в борьбе за верховой мяч против Ситчинавы при подаче с правого фланга от Балана.
39'
Панькив вбросил мяч в спину Гречишкну, после чего Козак загрузил мяч обратно в штрафную, но Ситчинава в касание пробить не сумел.
37'
Ситчинава был остановлен в левом фланге атаки фолом со стороны Мирошниченко.
36'
Навес с правого фланга нашел в центре штрафной Ситало, но удар головой под дальнюю штангу был исполнен не лучшим образом.
34'
Подача штрафного с правого фланга пошла в оттяжку в центр штрафной на Мирошниченко, но Денис так качественно ногу и не смог подставить для удара в касание.
32'
Калюжный и Козак врезались друг в друга в верховой борьбе в центре поля. Очередная пауза.
29'
Малыш снял над своей штрафной подачу с правого фланга.
26'
Замена
Дубру пришлось менять на Бабогло.
23'
Опасный момент
Дубра самоотверженно подставил ногу под удар с носка от Запорожца с левого фланга штрафной!
22'
Третьяков запустил слишком сильный пас на ход Мирошниченко в правый фланг атаки.
19'
Устименко был сбит у центральной линии усилиями Бартуловича.
16'
Фол от Третьякова против Козака, который ускорялся в левом фланге атаки.
13'
Балан головой переводил мяч в штрафную, после заброса в правый фланг атаки, но кому он направлял этот мяч?
11'
Подача с правого фланга от Ситчинавы отправила мяч за боковую в дальней стороне поля.
9'
Ингулец в позиционной атаке на чужой половине.
6'
Ситчинава открывался под пас на ход в левом фланге, но Мирошниченко выступил на перехвате.
4'
Ингулец ускорился со старта поединка, но сейчас вынужден отступать под ответными атаками оппонентов.
2'
Бартулович завалился на газон в левом фланге чужой штрафной, но арбитр никак на эпизод не отреагировал.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Билык, Мельник, Гордиенко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Петренко, Глоба, Новиков.
Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бондаренко, Вантух — Лучкевич, Калюжный, Гречишкин, Третьяков — Устименко — Ситало.
Запасные: Крынский, Васин, Шевцов, Коваленко, Чайковский, Щедрый, Асмелаш, Синегуб, Семенко.
Ингулец: Малыш — Балан, Ковалев, Салем, Квасный — Кучеренко, Шишка — Козак, Запорожец, Бартулович — Ситчинава.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Владимир Новохатний (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Зирка" (Кропивницкий, Украина) сыграют петровский Ингулец и Александрия.
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 09:32
треба Інгульцю відірватися від команд західної України!!! Олександрії в цьому сезоні нічого не світить...
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Анонс матча Ингулец - ФК Александрия 21.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 21.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ингулец в предыдущем футбольном матче 18.10.2020 закончилось со счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - ФК Александрия можно посмотреть 21.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Минай - 13.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Олимпик - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Ингулец - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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