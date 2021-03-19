Десна - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Десна в предыдущем футбольном матче 18.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против Шахтер - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 13.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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