Десна - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - СК Днепр-1 20.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 20.03.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Десна в предыдущем футбольном матче 18.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший матч команды Десна был сыгран против Шахтер - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 13.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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