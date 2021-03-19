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Десна - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 марта 2021, 17:00 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Десна
50%
Ничья
23%
СК Днепр-1
27%
П1: 2.25 Х: 3.24 П2: 3.40
П1: 2.05 Х: 3.25 П2: 3.30
П1: 2.25 Х: 3.24 П2: 3.40
П1: 2.17 Х: 3.40 П2: 3.44
П1: 2.15 Х: 3.40 П2: 3.45
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
1
Побед
4
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
09.11.2019 - 14:00 Десна 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
11.08.2019 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Десна
Контрольные матчи 2017/2018
13.07.2018 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
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Новости команд
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Десна
50%
Ничья
23%
СК Днепр-1
27%
П1: 2.25 Х: 3.24 П2: 3.40
П1: 2.05 Х: 3.25 П2: 3.30
П1: 2.25 Х: 3.24 П2: 3.40
П1: 2.17 Х: 3.40 П2: 3.44
П1: 2.15 Х: 3.40 П2: 3.45
Составы команд
Стартовый состав
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 7
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 1
    Sidorenko, Dmitry
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 99
    Billiat Khama
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Jovichevich, Igor
Трансляция
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 19 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Десна и Днепр-1.
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Анонс матча Десна - СК Днепр-1 20.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Десна в предыдущем футбольном матче 18.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - СК Днепр-1 можно посмотреть 20.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Шахтер - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 13.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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