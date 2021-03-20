Ворскла - Олимпик онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Ворскла в предыдущем футбольном матче 18.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 13.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против ФК Александрия - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
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