  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ворскла - Олимпик Смотреть онлайн
В тренде

Ворскла - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 марта 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
2 - 0
Обновить
36'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
48%
Ничья
19%
Олимпик
33%
П1: 1.78 Х: 3.57 П2: 4.72
П1: 1.70 Х: 3.40 П2: 4.50
П1: 1.78 Х: 3.57 П2: 4.72
П1: 1.78 Х: 3.57 П2: 4.72
П1: 1.83 Х: 3.55 П2: 4.40
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
7
Побед
20
Игр
5
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик П
Показать больше
Новости команд
Максимов: Завидую современным футболистам 12.01.2021 в 15:35 Максимов: Завидую современным футболистам В годы карьеры Юрия Вильевича не было таких условий, которые сейчас есть у игроков
Новичок Ворсклы признал, что после Мариуполя ему нужна адаптация к горам 12.08.2020 в 10:45 Новичок Ворсклы признал, что после Мариуполя ему нужна адаптация к горам Кислорода гораздо больше
Стадион Юбилейный в Сумах - второй по посещаемости в 7-м туре 12.09.2016 в 09:32 Стадион Юбилейный в Сумах - второй по посещаемости в 7-м туре Юбилейный в Сумах - один из лидеров по посещаемости в седьмом туре
Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда 09.04.2016 в 11:04 Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда Хавбек донецкого "Олимпика" Сергей Шестаков - о предстоящей встрече с "Ворсклой"
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
48%
Ничья
19%
Олимпик
33%
П1: 1.78 Х: 3.57 П2: 4.72
П1: 1.70 Х: 3.40 П2: 4.50
П1: 1.78 Х: 3.57 П2: 4.72
П1: 1.78 Х: 3.57 П2: 4.72
П1: 1.83 Х: 3.55 П2: 4.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 7
    Луизао
    Защитник
  • 8
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 52
    Semiyet, Daniil
    Защитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 99
    Дмитрий Щербак
    Полузащитник
  • 22
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
  • 14
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 15
    Davydenko, Daniel
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 35
    Chekotun, Andriy
    Вратарь
  • 33
    Kargbo Jr, Ibrahim
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Kalitvintsev, Yuriy
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
4
Штрафные
2
Угловые
3
1
Фолы
4
Удары мимо
1
1
Офсайды
1
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
32'
Опасный момент
Удар Тилля из-за пределов штрафной! Бетим спасает ворота гостей!
29'
Нкенг почти вышел на ударную позицию, но Чеснаков его остановил.
25'
Гоооол!!!
Тилль навесил со штрафного! Снурницын гооловой отправил мяч в свои ворота!
22'
"Олимпик" пытался провести атаку через левый фланг, но все закончилось быстрым перехватом соперника около боковой линии.
18'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Ворсклы".
15'
Альваренга сфолил против Якубу. Свободный для "Ворсклы".
13'
Гоооол!!!
Степанюк принял мяч, сместился и пробил с 20-ти метров в ближний! 1:0!
10'
Офсайд
Кулач оказался в положении вне игры.
8'
Олимпик активно прессингует хозяев, но успеха нет.
5'
Пердута грамотно сыграл в обороне и перехватил передачу соперника с фланга.
3'
Ворскла завладела мячом в начале матча и пытается развить свою атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
"Ворскла", стартовый состав: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Якубу — Пердута, Тилль, Пуцлин, Луизао — Степанюк, Кане — Кулач. Запасные: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Скляр, Ребенок, Семилет, Щербак.
"Олимпик", стартовый состав: Бетим — Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко — Векляк — Альваренга, Бабенко, Политыло, Таллес — Нкенг. Запасные: Чекотун, Давыденко, Драме, Хамелюк, Завийский, Чогадзе, Романовский, Бенито, Каргбо-младший.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура УПЛ: "Ворскла" - "Олимпик". Начало поединка - 19:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Ницца Ницца 3 Марсель Марсель 0 Завершен 18:00 - Сегодня Трабзонспор Трабзонспор 4 Анкарагюджю Анкарагюджю 1 Завершен 17:30 - Сегодня Санта-Клара Санта-Клара 0 Тондела Тондела 1 Завершен 17:30 - Сегодня Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 3 Морейренсе Морейренсе 0 Завершен 17:30 - Сегодня Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0 Утрехт Утрехт 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Ворскла - Олимпик 20.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Ворскла в предыдущем футбольном матче 18.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Олимпик можно посмотреть 20.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 13.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против ФК Александрия - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Ворскла - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен