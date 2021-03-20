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ФК Мариуполь - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 марта 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Абдула, Анатолий
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
45%
Ничья
25%
ФК Минай
30%
П1: 2.57 Х: 2.65 П2: 3.50
П1: 2.15 Х: 3.10 П2: 3.25
П1: 2.57 Х: 2.65 П2: 3.50
П1: 2.29 Х: 3.02 П2: 3.54
П1: 2.35 Х: 3.05 П2: 3.40
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
45%
Ничья
25%
ФК Минай
30%
П1: 2.57 Х: 2.65 П2: 3.50
П1: 2.15 Х: 3.10 П2: 3.25
П1: 2.57 Х: 2.65 П2: 3.50
П1: 2.29 Х: 3.02 П2: 3.54
П1: 2.35 Х: 3.05 П2: 3.40
Трансляция
Запасные: Каниболоцкий, Милевский, Ткачук, Огбонная, Ковтун, Бойко, Пиняшко, Кополовец, Шиндер.
Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Малепе — Снижко, Петрусенко — Кожанов, Хахлев, Нурев — Ахмедзаде.
Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Топалов, Горбунов, Трофимюк.
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Драмбаев — Кащук, Танковский, Мишнев, Очеретько — Бондаренко — Кулаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. В. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и закарпатский Минай.
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Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Минай 20.03.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Минай можно посмотреть 20.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Ингулец - 13.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

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