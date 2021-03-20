ФК Мариуполь - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Минай 20.03.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 20.03.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Ингулец - 13.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

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