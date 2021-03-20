ФК Мариуполь - ФК Минай онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 17.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 14.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Ингулец - 13.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.
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