Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 8-5-1

Яго Аспас лучший бомбардир Сельта с 9 голами. Карим Бензема забил 15 раз за Реал Мадрид

Яго Аспас отдал больше всего передач в Сельта с 8 передачами. Тони Кроос лучший распасовщик Реал Мадрид (6 передач)

Ренато Тапиа получил больше всего желтых карточек (10) в Сельта. Каземиро получил 8 в Реал Мадрид.

Год назад, Сельта была на 17 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 10 месте с 34 очками.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.

Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Сельта иРеал Мадрид, когда Сельта играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Сельта выигрывает первый тайм в 27% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 44% матчей.

Сельта выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 44%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.

Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Сельта забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.6 гола против команды Сельта (в среднем).

Сельта забивает 1.63 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Реал Мадрид - 3.6.

Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Реал Мадрид - 0.8.

Вы знали, что Сельта забил 29% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Сельта над Реал Мадрид была в 2014

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 12 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 40-37 в пользу команды Реал Мадрид.

Игры прошлого года: 1-3 (Сельта дома) и 2-2 (Реал Мадрид дома).

Сельта не забивает в 4 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 47 встреч, команда Сельта выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 102-56 в пользу команды Реал Мадрид