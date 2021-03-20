Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Балаидос.
Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 17:15
История противостояний между клубами Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 02.01.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия
Прошедший поединок команды Сельта был сыгран против Атлетик - 14.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Аталанта" - 16.03.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
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