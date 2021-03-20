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Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 марта 2021, 17:15 - Стадион Балаидос
Главный судья: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матча:
Сельта
Виго
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
29%
Ничья
29%
Реал
43%
П1: 4.16 Х: 3.80 П2: 1.77
П1: 4.75 Х: 4.00 П2: 1.67
П1: 4.16 Х: 3.80 П2: 1.77
П1: 4.84 Х: 4.10 П2: 1.70
П1: 4.80 Х: 4.00 П2: 1.74
Интересные факты
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 8-5-1
  • Яго Аспас лучший бомбардир Сельта с 9 голами. Карим Бензема забил 15 раз за Реал Мадрид
  • Яго Аспас отдал больше всего передач в Сельта с 8 передачами. Тони Кроос лучший распасовщик Реал Мадрид (6 передач)
  • Ренато Тапиа получил больше всего желтых карточек (10) в Сельта. Каземиро получил 8 в Реал Мадрид.
  • Год назад, Сельта была на 17 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 10 месте с 34 очками.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Сельта иРеал Мадрид, когда Сельта играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Сельта выигрывает первый тайм в 27% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 44% матчей.
  • Сельта выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 44%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.
  • Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Сельта забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.6 гола против команды Сельта (в среднем).
  • Сельта забивает 1.63 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Реал Мадрид - 3.6.
  • Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Реал Мадрид - 0.8.
  • Вы знали, что Сельта забил 29% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Сельта над Реал Мадрид была в 2014
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 12 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 40-37 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 1-3 (Сельта дома) и 2-2 (Реал Мадрид дома).
  • Сельта не забивает в 4 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Сельта выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 102-56 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 26% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Сельта
2
Побед
19
Игр
14
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
02.01.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
17.08.2019 - 17:45 Сельта 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
16.03.2019 - 17:30 Реал 2 - 0 Завершен Сельта
Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 15:00 Сельта 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 15:00 Уэска 3 - 4 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Валенсия 2 - 0 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2020/2021
12.02.2021 - 22:00 Сельта 3 - 1 Завершен Эльче В
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Аталанта В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершен Реал В
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
29%
Ничья
29%
Реал
43%
П1: 4.16 Х: 3.80 П2: 1.77
П1: 4.75 Х: 4.00 П2: 1.67
П1: 4.16 Х: 3.80 П2: 1.77
П1: 4.84 Х: 4.10 П2: 1.70
П1: 4.80 Х: 4.00 П2: 1.74
Трансляция
"Сельта", стартовый состав: Виллар - Мальо, Араухо, Мурильо, Карикол - Тапиа - Мендес, Суарес, Нолито - Аспас, Мина. Запасные: Солари, Айду, Баеза, Бельтран, Васкес, Секейра, Феррейра, Фонтан, Хунка.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос - Модрич - Бензема, Винисиус. Запасные: Лунин, Альтубе, Иско, Асенсио, Марсело, Милитао, Родриго.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура: "Сельта" - "Реал". Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча Сельта - Реал 20.03.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Балаидос.

Дата проведения матча: 20.03.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 02.01.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сельта - Реал можно посмотреть 20.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Сельта - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия

Прошедший поединок команды Сельта был сыгран против Атлетик - 14.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Аталанта" - 16.03.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Сельта - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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