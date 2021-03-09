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Атлетико - Атлетик онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 10 марта 2021, 20:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
2 - 1
Обновить
90'
Атлетик
Бильбао
Ход матча
21' Икер Муньяин 38' Оскар де Маркос 42' Микель Весга 43' Фелипе
51' Луис Суарес 59' Микель Весга Вышел: Дани Гарсия 59' Дани Гарсия 68' Анхель Корреа 68' Сауль Ньигес 68' Лемар Томас Вышел: Сауль Ньигес 68' Феликс, Жоао Вышел: Анхель Корреа 72' Луис Суарес Вышел: Лукас Торрейра 72' Лукас Торрейра 73' Асьер Вильялибре 73' Vencedor, Unai 73' Лопес Унаи Вышел: Vencedor, Unai 73' Асьер Вильялибре Вышел: Рауль Гарсия
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
45%
Ничья
27%
Атлетик
27%
П1: 1.76 Х: 3.16 П2: 5.40
П1: 1.85 Х: 3.25 П2: 4.75
П1: 1.76 Х: 3.16 П2: 5.40
П1: 1.88 Х: 3.22 П2: 5.05
П1: 1.93 Х: 3.15 П2: 5.00
Интересные факты
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Атлетик Бильбао в последних 10 встречах.
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 9-3-1
  • Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 17 голами. Алехандро Беренгер забил 7 раз за Атлетик Бильбао
  • Маркос Льоренте отдал больше всего передач в Атлетико Мадрид с 6 передачами. Иньяки Уильямс лучший распасовщик Атлетик Бильбао (5 передач)
  • Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (11) в Атлетико Мадрид. Иньиго Мартинез получил 7 в Атлетик Бильбао.
  • Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 8 играх.
  • Атлетик Бильбао не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао 2-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 35% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 35%.
  • Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 1 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.77 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао - 2.6.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао - 0.8.
  • Атлетик Бильбао забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • За последние 26 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 51-23 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Атлетико Мадрид была в 2011
  • Игры прошлого года: 2-0 (Атлетико Мадрид дома) и 1-1 (Атлетик Бильбао дома).
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетик Бильбао не забивает в 3 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 53 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 31 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-61 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Атлетико
15
Побед
20
Игр
2
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2021
14.06.2020 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
26.10.2019 - 21:45 Атлетико 2 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018
16.03.2019 - 19:15 Атлетик 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2018
10.11.2018 - 19:30 Атлетико 3 - 2 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Вильярреал 0 - 2 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Испании 2020/2021
20.02.2021 - 17:15 Атлетико 0 - 2 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2020/2021
17.02.2021 - 20:00 Леванте 1 - 1 Завершен Атлетико Н
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Гранада В
Кубок Испании 2019/2020
04.03.2021 - 22:00 Леванте 1 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
26.02.2021 - 22:00 Леванте 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 22:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
15.02.2021 - 22:00 Кадис 0 - 4 Завершен Атлетик В
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Новости команд
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
45%
Ничья
27%
Атлетик
27%
П1: 1.76 Х: 3.16 П2: 5.40
П1: 1.85 Х: 3.25 П2: 4.75
П1: 1.76 Х: 3.16 П2: 5.40
П1: 1.88 Х: 3.22 П2: 5.05
П1: 1.93 Х: 3.15 П2: 5.00
Главные события
73'
Лопес Унаи
Вышел: Vencedor, Unai
73'
Асьер Вильялибре
Вышел: Рауль Гарсия
Луис Суарес
Вышел: Лукас Торрейра
72'
Лемар Томас
Вышел: Сауль Ньигес
68'
Феликс, Жоао
Вышел: Анхель Корреа
68'
59'
Микель Весга
Вышел: Дани Гарсия
ГООЛ! Луис Суарес
51'
ГООЛ! Маркос Льоренте
45+2'
Фелипе
43'
Микель Весга
42'
38'
Оскар де Маркос
21'
Икер Муньяин ГООЛ!
Составы команд
13
Ян Облак
22
Марио Хермосо
18
Фелипе
15
Стефан Савич
23
Киран Триппьер
11
Лемар Томас
6
Коке
14
Маркос Льоренте
21
Янник Феррейра Карраско
9
Луис Суарес
7
Феликс, Жоао
1
Унай Симон
18
Оскар де Маркос
3
Нуньес, Унаи
5
Йерай Альварес
17
Берчише, Юри
12
Алехандро Беренгер
8
Лопес Унаи
6
Микель Весга
10
Икер Муньяин
9
Иньяки Уильямс
22
Рауль Гарсия
Стартовый состав
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
    72 51
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
    68
  • 11
    Лемар Томас
    68
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    45+2
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    43
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 8
    Лопес Унаи
    73
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
    59 42
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
    21
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
    38
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    68
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
    68
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 5
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
    72
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
    73
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
    59
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 26
    Висенте, Иньиго
    Полузащитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
    73 73
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Марселино
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
9
Штрафные
14
5
Угловые
2
11
Фолы
9
5
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
1
5
Удары в створ
1
3
Офсайды
Сейвы
3
1
ЖК
2
Трансляция
81'
Замена
Замість де Маркоса та Муньяїна з'явилися Капа та Морсільйо (Атлетік).
78'
Уголовой
Черговий кутовий від "Атлетіко" виконаний невдало.
77'
Маркос Льоренте (Атлетіко) мав нагоду вдарити з-меж штрафного майданчика, але прибрав суперника і віддав пас під удар для Коке. Удар капітана був заблокований.
73'
Замена
Подвійною заміною відповів і Марселіно. Замість Уная Лопеса і Рауля Гарсії вийшли Унай Венсадор та Асьєр Вільялібре відповідно.
72'
Замена
Замість Суареса (Атлетіко) з'явився Торрейра.
71'
Опасный момент
Луїс Суарес (Атлетіко) навісив у центр штрафного майданчика суперників, де перебував Яннік Караско. Бельгієць міг розмтрілювати ворота суперників, але вирішив не бити першим дотиком, втративши момент.
70'
Де Маркос (Атлетік) виніс передачу від Кірана Тріпп'єра.
68'
Замена
Одразу подвійна заміна від Дієго Сімеоне. Замість Фелікса і Лемара вийшли відповідно Корреа та Сауль.
65'
І знову Яннік Караско у центрі уваги. Бельгієць пробив у площину воріт, але Унай Сімон знову не дав йому себе переграти.
64'
Яннік Караско (Атлетіко) обіграв двох гравців басків поблизу карної зони гостей, але останній захисник проичтав дії бельгійця.
62'
Яннік Караско (Атлетіко) прорвався по лівому флангу і подав за лицьову лінію воріт.
59'
Замена
Замість Мікеля Весги з'явився Дані Гарсія (Атлетік).
57'
Унай Нуньєс головою виніс навіс Маркоса Льорренте (Атлетіко).
54'
Уголовой
Подача "Атлетіка" від кутового прапорця перелетіла штрафний майданчик.
51'
Гоооол!!!
Гол! Луїс Суарез релізував зароблене пенальті самостійно, розвівши м'яч і воротаря по кутах.
50'
Опасный момент
Луїс Суарез (Атлетіко) впав у штрафному майданчику гостей у єдиноборстві з Унаєм Нуньєсом. Суддя вказав на точку!
48'
Стефан Савіч заблокував удар Рауля Гарсії (Атлетік) з-меж штрафного майданчика.
47'
Офсайд
Луїс Суарез (Атлетіко) розпочав другий тайм із положення "поза грою".
Свисток
Друга половина зустрічі розпочалася!
Свисток
Перерва у поєдикну!
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тома Лемар забіг до лівого флангу і віддав навісну передачу в центр, яку головою замкнув Маркос Льоренте. Рикошет допоміг "матрасникам" і дезорієнтував гокліпера гостей.
45'
Инфо
Одну хвилину було додано до першого тайму.
44'
Баски виконали стандарт ну дуже невдало.
43'
Желтая карточка
Феліпе грубо сфолив в центрі поля і став першим гравцем "Атлетіко" з жовтою карткою.
42'
Желтая карточка
Мікель Весга (Атлетік) "нагороджений" попередженням за затримку Жоао Фелікса в центрі поля. Зрив атаки.
41'
Удар Рауля Гарсії заблоковано захисниками "Атлетіко". М'яч йому скинув Іньякі Вільямс, пас котрому красиво шведою віддав з лівого флангу Юрій Берчіче. Ефектно, але не ефективно.
38'
Желтая карточка
Оскар де Маркос (Атлетік) грубо зіграв з Жоао Феліксом і отримав попередження.
36'
Уголовой
Після подачі від кутового прапорця Стефан Савіч (Атлетіко) ледь дотягнувся до м'яча і пробив повз ворота.
34'
Знову Карраско (Атлетіко) б'є з дальньої відстані, і знову Сімон легко впорався з пострілом бельгійця.
33'
Іньякі Вільямс (Атлетік) знову отримав м'яч за захисниками гостей, але його передачу в центр перевали "матрасники".
30'
"Атлетіко" невдало намагається вийти з оборони.
26'
Ікер Муньяїн (Атлетік) ззаду в'їхав в ноги Кірану Тріпп'єру тоді, коли ситуація не вимагала стику. Англієць продемонстрував те, що він запам'ятав грубу гру від іспанця.
24'
Яннік Карраско (Атлетіко) пробив з-за меж штрафного майданчика в лівий нижній кут воріт, але Унай Сімон забрав м'яч до рук.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кількахвилинна облога басками половини поля "матрасників" призвела до результату. Іньякі Вільямс забіг за спини захисникам, і віддав передачу в центр, звідки Ікер Муньяїн перевів м'яч в правий нижній кут воріт. 0:1 у Мадриді!
18'
Уголовой
Перший кутовий від гостей не приніс ніякої небезпеки біля воріт Яна Облака.
16'
Офсайд
Феліпе (Атлетіко) влучив у стійку, але у Жоау Фелікса було зафіксоване положення "поза грою" моментом раніше.
9'
Маріо Ермосо (Атлетіко) ударом з-за меж штрафного майданчика потрапив у спину Унаю Нуньєсу.
6'
Господарі розіграли кутовий, який призвів лише до фолу від Луїса Суареса в атаці.
5'
Тома Лемар (Атлетіко) прорвався до штрафного майданчика, але його передачу низом в центр у підкаті перервав захисник гостей.
3'
Прострільна навісна передача Оскара де Маркоса (Атлетік) з правого флангу перелетіла Рауля Гарсію.
Свисток
Матч розпочався!
"Атлетико": Облак - Тріпп'єр, Савіч, Феліпе, Ермосо - Карраско, Коке, Льоренте, Лемар - Суарес, Фелікс.
Запасні: Грбич, Лоді, Вітоло, Врсалько, Дембеле М., Кондогбія, Корреа, Сауль, Торрейра.
"Атлетік": Сімон - де Маркос, Нуньєс, Альварес, Берчіче - Беренгер, Лопес, Весга, Муньяїн - Вільямс, Гарсія Р.
Запасні: Езкєйта, Заррага, Баленсіага, Венседор, Вільялібре, Вісента, Гарсія Д., Ібай, Капа, Лекуе, Морсільйо, Сансет.
Вітаємо всіх шанувальників Ла Ліги! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію пернесеного матчу 18-го туру чемпіонату Іспанії між мадридським "Атлетіко" та баскським "Атлетіком".
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Анонс матча "Атлетико" - Атлетик 10.03.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 10.03.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Атлетик и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 14.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Атлетик можно посмотреть 10.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал - 07.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Предыдущий матч команды Атлетик был сыгран против Гранада - 07.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

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