Агробизнес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Матч между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Юность.
Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 15:00
История противостояний между Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Агробизнес осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Агробизнес в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский
Прошедший матч команды Агробизнес был сыгран против Кристалл - 19.03.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против МФК Николаев - 19.03.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Металлист 1925.
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