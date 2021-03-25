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Агробизнес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Первая лига - 25 марта 2021, 15:00 - Юность . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Агробизнес
Волочиск
1 - 2
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90'+5
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
18' Ruslan Chernenko 35' Yury Batyushin 43' Derek
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
18%
Ничья
29%
Металлист 1925
53%
П1: 29.00 Х: 6.34 П2: 1.14
П1: 67.00 Х: 15.00 П2: 1.03
П1: 29.00 Х: 6.34 П2: 1.14
П1: 63.00 Х: 13.90 П2: 1.02
П1: 41.00 Х: 12.00 П2: 1.04
Прогноз на матч
Личные встречи
Агробизнес
2
Побед
5
Игр
3
Побед
Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
20.09.2020 - 19:25 Металлист 1925 1 - 0 Завершен Агробизнес
Первая лига 2021
23.11.2019 - 13:00 Агробизнес 5 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
16.08.2019 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Агробизнес
Первая лига 2018
03.11.2018 - 14:00 Агробизнес 0 - 2 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Агробизнес
Первая лига 2020/2021
19.03.2021 - 14:00 Кристалл 1 - 4 Завершен Агробизнес В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 14:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Ворскла В
Первая лига 2019/2020
29.11.2020 - 13:00 Полесье 1 - 3 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2020/2021
25.11.2020 - 13:00 МФК Николаев 0 - 2 Завершен Агробизнес В
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Последние матчи - Металлист 1925
Первая лига 2020/2021
19.03.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен МФК Николаев В
Первая лига 2020/2021
15.03.2021 - 19:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Альянс В
Первая лига 2020/2021
30.11.2020 - 13:00 Нива 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Первая лига 2020/2021
25.11.2020 - 13:00 ВПК-Агро 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Первая лига 2019/2020
20.11.2020 - 14:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Кремень П
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Новости команд
Главные события
43'
Derek ГООЛ!
35'
Yury Batyushin ГООЛ!
ГООЛ! Ruslan Chernenko
18'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
18%
Ничья
29%
Металлист 1925
53%
П1: 29.00 Х: 6.34 П2: 1.14
П1: 67.00 Х: 15.00 П2: 1.03
П1: 29.00 Х: 6.34 П2: 1.14
П1: 63.00 Х: 13.90 П2: 1.02
П1: 41.00 Х: 12.00 П2: 1.04
Статистика матча
2
Угловые
8
2
Удары мимо
4
2
Удары в створ
5
3
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
93'
Агробизнес активно идёт вперёд. Металлист 1925 очень сумбурно защищается. Чья возьмёт на последних минутах?
90+1'
Желтая карточка
Романюк получил жёлтую. Нарушение, за которое был наказан игрок Агробизнеса, осталось за кадром.
90+1'
Инфо
Четыре минуты добавлено.
88'
Замена
Денис Ндукве выходит вместо Владислава Дмитренко.
86'
Опасный момент
Дидык на лицевой накрутил двоих и откатил под удар Немтинову, Евгений метров с восьми пробил выше ворот! Невероятно!
82'
Замена
Иван Гливый выходит вместо Дмитрия Юхимовича.
80'
Замена
Артём Холод выходит вместо Антона Савина.
80'
Замена
Игорь Бойчук выходит вместо Руслана Черненко.
79'
Замена
Сергей Косовский выходит вместо Артура Думанюка.
77'
Опасный момент
И ещё один момент у М1925! Савин справа прострелил от лицевой, а уже из пределов вратарской Дерек и Дмитренко не попали по мячу, чтобы замкнуть!
77'
Уголовой
Небольшая суматоха у ворот Агробизнеса после ещё одного углового, рефери зафиксировал нападение на волочиского вратаря.
76'
Опасный момент
Шикарный удар Савина с правого угла штрафной прямо за шиворот вратарю - Мозиль тащит!
76'
Уголовой
Батюшин с середины штрафной, замыкая угловой, не пробил частокол своих и чужих во вратарской.
73'
Замена
Евгений Немтинов вышел на поле вместо травмированного Ивана Когута.
73'
Опасный момент
Затяжная атака Металлиста 1925, мяч наконец-то доставили до Дерека в штрафную, который из очень тяжелого положения всё-таки протолкнуть снаряд мимо Мозиля, но голкипер на выходе принял удар на себя!
68'
Николай Когут от лицевой подавал на линию вратарской, но Сидоренко мяч уверенно забрал.
65'
Агробизнес держал мяч на половине соперника, но к ударной дистанции так и не подошли.
62'
Уголовой
Сидоренко на выходе забрал мяч в руки после навеса с углового на его ворота.
59'
Желтая карточка
Николай Когут за срыв атаки также получает жёлтую.
57'
Желтая карточка
Похоже, Курило и Савин также получили по жёлтой. За конфликт между собой на поле и неспортивное поведение. Этот эпизод остался за кадром режиссёров.
56'
Желтая карточка
Дмитренко получил жёлтую за симуляцию в штрафной Агробизнеса.
55'
Металлист 1925 сейчас действует больше по результату. Такую же игру мы видели, в принципе, и в двух других матчах харьковчан в текущем сезоне.
51'
Романюк головой замыкал подачу со штрафного из глубины, но также выше. Агробизнес добавил в агрессии после перерыва. Но пока не хватает точности ударам.
49'
Николай Когут метров с двадцати стреляет намного выше ворот.
46'
Замена
Богдан Семенец вышел на поле вместо Арсена Слотюка.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
45+1'
Свисток
Арбитр Виталий Романов отправляет команды на перерыв. Отдохнём.
45+1'
Уголовой
Очень острая подача во вратарскую Агробизнеса с углового. Никто не смог выбить, а Батюшин на дальней стойке просто забил пробить: снаряд попал ему в лицо и отлетел в поле!
43'
Гоооол!!!
1:2! Вот это да! Харьковчане забивают гол в раздевалку! Подача слева, Савин поборолся за мяч в штрафной, снаряд отлетел к Дмитренко, а тот головой скинул во вратарскую на Дерека, который также головой пробил мимо голкипера!
39'
Жичиков очень симпатично слёту поймал мяч метров с 25-ти. Тот едва не влетел в левую "девятку".
38'
Желтая карточка
Думанюк сорвал прорыв Крыськива к линии штрафной и получает за это жёлтую.
35'
Гоооол!!!
Батюшин очень хладнокровно сравнивает счёт! 1:1!
34'
Опасный момент
Пенальти теперь в ворота Агробизнеса! Заброс из глубины на Дерека, кажется, кто-то из хозяев подыграл себе рукой, дав повод рефери назначить 11-метровый!
31'
Опасный момент
Ещё один угловой, теперь на ближнюю стойку. Однако Дерек не смог снаряд обработать и довести даже до удара.
29'
Уголовой
Дмитренко выиграл дальнюю штангу во время ещё одной подачи с углового, но пробил очень слабо.
27'
Харьковчане после гола стала активнее играть впереди. Но пока особенных моментов у ворот Мозиля не было.
23'
Савин правее центра метров с двадцати с подбора стрелял под ближнюю стойку, для Мозиля этот выстрел проблемой не стал.
20'
Уголовой
Суматоха в штрафной Агробизнеса после подачи углового, Дмитренко с разворота бил, но послал снаряд над воротами.
18'
Гоооол!!!
Черненко с точки хладнокровен! 1:0!
17'
Опасный момент
Пенальти в ворота Металлиста 1925! Подача справа со штрафного за дальнюю штангу, Курило скидывал в центр штрафной, но снаряд попал в руку Савину!
15'
В течение последних минут обе команды выполнили по одному забросу в штрафную каждого из соперников, но верховые мячи очень уверенно забирали защитники.
12'
Два момента команды создали и снова затишье на поле.
8'
Слотюк здорово поборолся за мяч в штрафной Металлиста 1925 и бил метров с десяти - Сидоренко надёжен.
7'
Удар метров с 20 в левую "шестёрку" от Батюшина - Мозиль среагировал и накрыл мяч.
5'
Пять минут матча прошло. Темп пока не очень высокий.
1'
Свисток
Матч начался
Инфо
Металлист 1925 (старт): Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин, Крыськив, Батюшин, Дмитренко, Дерек
Инфо
Агробизнес (старт): Мозиль, Юхимович, Дидык, Н.Когут, Курило, Шаповал, И.Когут, Думанюк, Слотюк, Черненко, Романюк
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Анонс матча Агробизнес - Металлист 1925 25.03.2021, Первая лига

Матч между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 25.03.2021
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Агробизнес осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Агробизнес в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Агробизнес - Металлист 1925 можно посмотреть 25.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Агробизнес - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Прошедший матч команды Агробизнес был сыгран против Кристалл - 19.03.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против МФК Николаев - 19.03.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча Агробизнес - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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