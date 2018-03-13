Рома - Шахтер онлайн трансляция матча

Рома выигрывает первый тайм в 46% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 40% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 40%.

Рома's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).

Рома забивает 0.8 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.8 гола против команды Рома (в среднем).

Рома забивает 2.16 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Шахтер Донецк - 2.6.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Шахтер Донецк - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.