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Рома - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 11 марта 2021, 22:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Рома
Рим
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Рома
28%
Ничья
23%
Шахтер
49%
П1: 1.79 Х: 3.82 П2: 4.00
П1: 1.57 Х: 4.20 П2: 5.50
П1: 1.79 Х: 3.82 П2: 4.00
П1: 1.58 Х: 4.28 П2: 5.85
П1: 1.57 Х: 4.30 П2: 6.10
Интересные факты
  • Рома выигрывает первый тайм в 46% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 40% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 40%.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Рома забивает 0.8 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.8 гола против команды Рома (в среднем).
  • Рома забивает 2.16 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Шахтер Донецк - 2.6.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Шахтер Донецк - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Во время последних 6 встреч, команда Рома выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-8 в пользу команды Шахтер Донецк
Личные встречи
Рома
1
Побед
4
Игр
3
Побед
Шахтер
Лига Чемпионов 2017/2018
13.03.2018 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2017/2018
21.02.2018 - 21:45 Шахтер 2 - 1 Завершен Рома
Лига Чемпионов 2010/2011
08.03.2011 - 21:45 Шахтер 3 - 0 Завершен Рома
Лига Чемпионов 2010/2011
16.02.2011 - 21:45 Рома 2 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 13:30 Рома 1 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Фиорентина 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Рома 3 - 1 Завершен Брага В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.02.2021 - 21:45 Беневенто 0 - 0 Завершен Рома Н
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 0 Завершен Маккаби В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
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Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Рома
28%
Ничья
23%
Шахтер
49%
П1: 1.79 Х: 3.82 П2: 4.00
П1: 1.57 Х: 4.20 П2: 5.50
П1: 1.79 Х: 3.82 П2: 4.00
П1: 1.58 Х: 4.28 П2: 5.85
П1: 1.57 Х: 4.30 П2: 6.10
Трансляция
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Корниенко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Вьюнник.
"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес
Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораль, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко
"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Рома - Шахтер.
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Анонс матча "Рома" - Шахтер 11.03.2021, Лига Европы

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 11.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Рома" (Рим) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Рома", тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Шахтер в предыдущем футбольном матче 13.03.2018 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Шахтер можно посмотреть 11.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Дженоа - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Олимпик - 06.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча "Рома" - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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