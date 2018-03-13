Рома - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 11.03.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Рома" (Рим) и командой Шахтер (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Рома", тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Шахтер в предыдущем футбольном матче 13.03.2018 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Дженоа - 07.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Олимпик - 06.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
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