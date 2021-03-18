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Шахтер - Рома онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 марта 2021, 19:55 - Олимпийский
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 1
Обновить
50'
Рома
Рим
Ход матча
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
48%
Ничья
13%
Рома
39%
П1: 3.18 Х: 3.42 П2: 2.16
П1: 2.80 Х: 3.60 П2: 2.40
П1: 3.18 Х: 3.42 П2: 2.16
П1: 2.81 Х: 3.56 П2: 2.50
П1: 2.55 Х: 3.70 П2: 2.65
Интересные факты
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Рома в последних 3 встречах.
  • Результат первой игры Рома - Шахтер Донецк 3-0.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 40% матчей, Рома выигрывает в 46% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Рома выигрывает в 46%.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 3, команда Рома выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 3 гол(а).
  • Шахтер Донецк забивает 1.6 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.4 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Шахтер Донецк забивает 2.22 гола, играя дома, а Рома забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Рома - 3.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Рома - 1.4.
  • Во время последних 7 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-9 в пользу команды Шахтер Донецк
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
3
Побед
5
Игр
2
Побед
Рома
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2017/2018
13.03.2018 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2017/2018
21.02.2018 - 21:45 Шахтер 2 - 1 Завершен Рома
Лига Чемпионов 2010/2011
08.03.2011 - 21:45 Шахтер 3 - 0 Завершен Рома
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря П
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Парма 2 - 0 Завершен Рома П
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 13:30 Рома 1 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Фиорентина 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан П
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Новости команд
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Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
48%
Ничья
13%
Рома
39%
П1: 3.18 Х: 3.42 П2: 2.16
П1: 2.80 Х: 3.60 П2: 2.40
П1: 3.18 Х: 3.42 П2: 2.16
П1: 2.81 Х: 3.56 П2: 2.50
П1: 2.55 Х: 3.70 П2: 2.65
Составы команд
81
Анатолий Трубин
22
Николай Матвиенко
4
Сергей Кривцов
49
Vitao
2
Додо
27
Майкон
8
Баия, Маркос
21
Алан Патрик
19
Манор Соломон
10
Гилберто Мораес Джуниор
14
Тете
13
Пау Лопес
3
Ибанес, Роджер
4
Кристанте, Брайан
24
Мараш Кумбула
37
Леонардо Спинаццола
42
Амаду Диавара
14
Villar, Gonzalo
2
Рик Карсдорп
31
Карлес Перес Сайол
11
Педро
21
Борха Майораль
Стартовый состав
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 49
    Vitao
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 31
    Карлес Перес Сайол
  • 11
    Педро
    Полузащитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 13
    Пау Лопес
    Вратарь
Запасные игроки
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 18
    Давиде Сантон
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
  • 61
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
Тренеры
  • Луиш Кастру
  • Фонсека, Паулу
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
7
Штрафные
6
6
Фолы
7
3
Удары мимо
2
3
Угловые
1
ЖК
1
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
Сейвы
1
Трансляция
48'
Гоооол!!!
Карсдорп прострелил с правого фланга, после рикошета и отскока от КривцоваМайораль головой отправил мяч мимо Трубина.
47'
Додо фолит в атаке на правом фланге, штрафной для гостей.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 3 минуты ко времени первого тайма.
44'
Карсдорп прострелил с правого фланга во вратарскую Трубина, Кривцов выносит мяч.
42'
Соломон пробивает с линии штрафной оппонентов, мяч летит очень высоко.
41'
Тете нарушает правила против Кумбула в атаке, штрафной.
40'
Играют дончане в центре поля, к воротам соперника подходят редко, Рома выстроила редуты очень добротно.
38'
Желтая карточка
Желтая для Антонио за симуляцию возле штрафной соперника.
37'
Тете простреливает с левого фланга, Лопес на выходе забирает мяч.
36'
Уголовой
Угловой для горняков, навес с правого фланга, защита Ромы выбивает мяч.
34'
Опасный момент
Мораес головой пробивает с центра штрафной соперника, мяч летит мимо рамки Лопеса.
33'
Вильяр фолит в атаке против Тете, штрафной.
31'
Не остро атакуют хозяева, умело обороняются римляне и хорошо играют в центре поля, выжидая свой момент.
29'
Опасный момент
Патрик снова пробивает с линии штрафной Ромы, но снова в руки Лопесу.
27'
Патрик пробивает из-за пределов штрафной оппонентов, Лопес на месте.
25'
Желтая карточка
Ибаньез фолит против Соломона и зарабатывает первый горчичник.
24'
Уголовой
Угловой для Шахтера, розыгрыш, подача от Соломона, Спинаццола выбивает мяч подальше от ворот.
23'
Спинаццола пробивает с левого угла вратарской соперника, мяч летит выше рамки Трубина.
22'
Карсдорп сбрасывал под удар в штрафной горняков на Переса, но защитники хозяев мяч перехватили.
20'
Вильяр прорывался к вратарской дончан по центру, но неудачно сыграл и выпустил мяч за пределы поля, от ворот.
18'
Диавара фолит против Антонио в центре поля, стандарт.
17'
Снова Перес на правом фланге, на сей раз Майкон его остановил на подходе к своим воротам.
15'
Перес забросил в штрафную соперника с правого фланга, но защита горняков уверенно перехватила мяч.
13'
Уголовой
Корнер для Шахтера, навес в штрафную Лопеса, Ибаньез и Кумбула столкнулись головами, матч приостановлен.
12'
Пас по правому флангу в ход Матвиенко, но Кристанте первый на мяче, аут для дончан.
10'
Тете нарушает правила против Кумбула в центре поля, стандарт.
9'
Высокий заброс в штрафную Лопеса на Мораеса, но мяч отправился в руки голкипера гостей.
7'
Опасный момент
Майораль ворвался в штрафную Шахтера, пробил слету, но мяч полетел выше рамки Трубина, опасно.
6'
Пас на Соломона по правому флангу атаки, но слишком сильно, Ибаньес прикрыл, от ворот для Лопеса.
4'
Длинный пас на ход Майоралю, но Трубин играет на выходе и выбивает мяч в аут.
2'
С активного прессинга начали горняки, дважды подошли в вратарской соперника, но пока без опасности.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Старотвый состав ("Рома"): Лопес, Кумбула, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола, Педро, Майораль, Карлес Перес.
Инфо
Стартовый состав ("Шахтер"): Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Патрик, Тете, Соломон, Мораес.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021 между командами Шахтер и Рома.
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Комментарии(1)
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Vlad21
18.03.2021 в 20:27
Патрик-Патрик - в таких матчах нужно бить только в девятку. А с такими ударами - просто в рамку, - ничего не "светит".
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Анонс матча Шахтер - "Рома" 18.03.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 18.03.2021
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Рома", тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Шахтер в предыдущем футбольном матче 11.03.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - "Рома" можно посмотреть 18.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Шахтер - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Десна - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Парма - 14.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Парма.

Следите за результатами матча Шахтер - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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