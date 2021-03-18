Шахтер - Рома онлайн трансляция матча

В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Рома в последних 3 встречах.

Результат первой игры Рома - Шахтер Донецк 3-0.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 40% матчей, Рома выигрывает в 46% матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Рома выигрывает в 46%.

Рома's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 3, команда Рома выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 3 гол(а).

Шахтер Донецк забивает 1.6 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.4 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Шахтер Донецк забивает 2.22 гола, играя дома, а Рома забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Рома - 3.

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Рома - 1.4.