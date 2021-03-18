Шахтер - Рома онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 18.03.2021
Время начала матча: 19:55
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой "Рома" (Рим):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Рома", тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Шахтер в предыдущем футбольном матче 11.03.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Десна - 14.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Парма - 14.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Парма.
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