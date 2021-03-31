Верес - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 31.03.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Верес в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Прикарпатье - 26.03.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Верес.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Оболонь - 26.03.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2022 и закончился ничьей.
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