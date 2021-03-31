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Верес - Черноморец онлайн трансляция матча

Первая лига - 31 марта 2021, 14:00 - Авангард . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
1 - 0
Обновить
16'
Черноморец
Одесса
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Верес
28%
Ничья
17%
Черноморец
56%
П1: 1.41 Х: 4.54 П2: 7.06
П1: 1.40 Х: 4.00 П2: 6.00
П1: 1.41 Х: 4.54 П2: 7.06
П1: 1.48 Х: 4.10 П2: 6.66
П1: 1.42 Х: 4.30 П2: 7.50
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Черноморец
Первая лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Черноморец 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
26.11.2017 - 14:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2017/2018
19.08.2017 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Первая лига 2020/2021
26.03.2021 - 16:00 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Верес В
Первая лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Полесье В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 14:00 ФК Минай 4 - 0 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львов 3 - 1 Завершен Верес П
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Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2022
26.03.2021 - 17:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Оболонь Н
Первая лига 2020/2021
19.03.2021 - 13:55 Горняк-Спорт 0 - 1 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
12.03.2021 - 17:45 Черноморец 1 - 0 Завершен Волынь В
Первая лига 2020/2021
05.03.2021 - 17:00 Черноморец 3 - 1 Завершен Авангард В
Первая лига 2020/2021
20.11.2020 - 14:00 Альянс 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Верес
28%
Ничья
17%
Черноморец
56%
П1: 1.41 Х: 4.54 П2: 7.06
П1: 1.40 Х: 4.00 П2: 6.00
П1: 1.41 Х: 4.54 П2: 7.06
П1: 1.48 Х: 4.10 П2: 6.66
П1: 1.42 Х: 4.30 П2: 7.50
Статистика матча
2
Удары мимо
3
Угловые
1
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
12'
Очень плотно защищается Верес. Черноморцу пока не удаётся подобраться к штрафной площади номинальных хозяев.
9'
Авагимян получил пас при входе в штрафную правее центра, убрал одного оппонента, но дальше вместо удара решил снова финтить и возможность для того, чтобы пробить, упустил.
7'
Гоооол!!!
1:0! Варакута неудачно выполнил удар от ворот, подарив мяч ровенчанам, те быстро разыграли контратаку по чужой половине поля, Гайдучик отдал разрезной пас на Гегедоша, а Роберт метров с пятнадцаати пробил мимо вратаря!
6'
Уголовой
Хозяева разыграли угловой на правом фланге и пошла подача от Гегедоша на дальнюю стойку - Махнев со "второго этажа" головой не попал в створ.
4'
Теперь стандарт для Черноморца. Козак выполнял подачу в штрафную, однако верховая борьба также осталась для защитниками, теперь уже другой команды.
3'
Гегедош пытался подать со стандарта в штрафную одесситов, но верховая борьба осталась для гостями. Подбор вне штрафной выиграл Солдат, однако выполнил неудачную подачу на дальнюю стойку.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Черноморец (старт): Варакута, Мартыненко, Горопевшек, Долгов, Мельничук, Кравченко, Вачиберадзе, Коркишко, Козак, Авагимян, Бугай.
Инфо
Верес (старт): Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Панасенко, Сергийчук, Гайдучик, Пасич, Гегедош.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн центрального матча 19 тура Первой лиги. Во Львове на стадионе СКИФ сыграют Верес и Черноморец.
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Анонс матча Верес - Черноморец 31.03.2021, Первая лига

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 31.03.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Верес в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Черноморец можно посмотреть 31.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Прикарпатье - 26.03.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Оболонь - 26.03.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Верес - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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