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Десна - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 апреля 2021, 19:30 - Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Shandor, Aleksandr
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
Обновить
40'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Десна
45%
Ничья
27%
Олимпик
27%
П1: 1.64 Х: 3.96 П2: 5.28
П1: 1.50 Х: 3.80 П2: 5.25
П1: 1.64 Х: 3.96 П2: 5.28
П1: 1.81 Х: 3.15 П2: 5.45
П1: 1.55 Х: 4.20 П2: 6.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
5
Побед
9
Игр
3
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 17:00 Десна 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2020
12.05.2019 - 14:00 Десна 2 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 19:30 Десна 1 - 1 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
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Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Десна
45%
Ничья
27%
Олимпик
27%
П1: 1.64 Х: 3.96 П2: 5.28
П1: 1.50 Х: 3.80 П2: 5.25
П1: 1.64 Х: 3.96 П2: 5.28
П1: 1.81 Х: 3.15 П2: 5.45
П1: 1.55 Х: 4.20 П2: 6.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 25
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 23
    Сухотский, Артем
    Защитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 15
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 3
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 33
    Kargbo Jr, Ibrahim
    Нападающий
  • 22
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 26
    Dmitrovich, Hemp Yukhim
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 22
    Мостовой Андрей
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 14
    Евгений Чепурненко
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 62
    Karavashenko, Illia
    Вратарь
  • 55
    Ekra Geo, Christ Danny
    Полузащитник
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
  • 17
    Gretsaychuk, Andriy
    Полузащитник
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 18
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 8
    Ruslanovich, Eugene
Тренеры
  • Александр Рябокон
  • Kalitvintsev, Yuriy
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
4
Удары мимо
3
2
Удары в створ
6
Угловые
2
Сейвы
2
Блокировано ударов
1
5
Штрафные
6
5
Фолы
5
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
36'
Прострел с левого фланга от Гуцуляка пришелся в корпус Векляку, после чего мяч ушел на угловой.
34'
Безбородько был в офсайде при забросе в центр штрафной, а потом еще и влетел в Кичака.
32'
Отскок мяча в центре поля Политыло завершил паническим выносом. Несвойственно для Олимпика, который до этого старался наладить пас.
30'
Опасный момент
Гуцуляк ударом головой замыкал подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу, но лишь опустил мяч в руки голкиперу.
27'
Лебеденко выстрелил в сторону от левой штанги, не став сближаться с чужими владениями в левом фланге атаки.
24'
Калитвинцев завершал подачу с левого фланга ударом слету на дальней штанге, но слишком слабо отправил мяч в сторону ворот.
21'
Бенито выиграл воздух у Имерекова в центре штрафной, при подаче с левого фланга, но соперник тут же влетел в его корпус.
17'
Фол против Литовки при подаче углового с правого фланга.
19'
Опасный момент
Тотовицкий выкатил мяч к левому углу вратарской для Картушова, но Егор не закатил в дальний ударом на исполнение! Фантастика!
15'
В живот Тамму пришлась подача с правого фланга, на не в руку, как того хотел Бенито.
13'
Подача с левого фланга от Гуцуляка была непонятна партнерами. Да и исполнение подкачало. Удар от ворот.
10'
Имереков принял на лицо удар со штрафного от Политыло. Ух!
8'
Картшуов стрелял с левого фланга на ближнюю штангу, но в подкате постелился Зотько.
6'
Калитвинцев забрасывал мяч в правый фланг штрафной, но защитники перехватили. Десна в контроле.
4'
Ох! Толкьо прыжок в подкате от Имерекова спас ворота от удара Чогадзе из центра штрафной.
3'
Опасный момент
Сейв ногой от Кичака при попытке Калитвинцева замкнуть дальнюю штангу при простреле с левого фланга от Тотовицкого!
1'
Картушов неудачно исполнил подачу с правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бетим, Снурницын, Драме, Завийский, Романовский, Альваренга, Экра, Нкенг, Могиль.
Олимпик: Кичак — Пасич, Зотько, Векляк, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Чогадзе, Таллес, Бенито — Каргбо.
Запасные: Караващенко, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе, Чепурненко, Мостовой, Конопля, Дегтярев.
Десна: Литовка — Полегенько, Имереков, Тамм, Сухоцкий — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк, Картушов — Безбородько.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Шандор (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и донецкий Олимпик.
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Анонс матча Десна - Олимпик 03.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Десна в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Олимпик можно посмотреть 03.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против СК Днепр-1 - 20.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 20.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Десна - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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