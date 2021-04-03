Десна - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Олимпик 03.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Дата проведения матча: 03.04.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Десна в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший матч команды Десна был сыгран против СК Днепр-1 - 20.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 20.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

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