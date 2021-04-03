Десна - Олимпик онлайн трансляция матча

Поединок между командой Десна (Чернигов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Олимпик (Донецк):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Десна в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Александр Рябокон и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против СК Днепр-1 - 20.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 20.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.
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