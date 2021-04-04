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ФК Александрия - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 апреля 2021, 19:30 - КСК Ника Стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 1
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81'
Динамо
Киев
Ход матча
14' Артём Ситало 35' Николай Шапаренко 37' Максим Третьяков
54' Денис Попов 60' Кеджиора, Томазш 73' Карлос Де Пена Вышел: Родригес, Герсон 75' Артём Ситало Вышел: Устименко, Денис
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
19%
Ничья
27%
Динамо
54%
П1: 11.10 Х: 1.84 П2: 2.38
П1: 10.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 11.10 Х: 1.84 П2: 2.38
П1: 11.30 Х: 1.80 П2: 2.45
П1: 11.00 Х: 3.00 П2: 1.58
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
2
Побед
23
Игр
16
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - Динамо
Клубные товарищеские матчи 2022
27.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо Бухарест В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал П
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Новости команд
Главные события
Артём Ситало
Вышел: Устименко, Денис
75'
73'
Карлос Де Пена
Вышел: Родригес, Герсон
60'
Кеджиора, Томазш
54'
Денис Попов
Максим Третьяков
37'
35'
Николай Шапаренко ГООЛ!
ГООЛ! Артём Ситало
14'
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
19%
Ничья
27%
Динамо
54%
П1: 11.10 Х: 1.84 П2: 2.38
П1: 10.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 11.10 Х: 1.84 П2: 2.38
П1: 11.30 Х: 1.80 П2: 2.45
П1: 11.00 Х: 3.00 П2: 1.58
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
    75 14
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
    37
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
    60
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
    73
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
    35
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 4
    Денис Попов
    54
Запасные игроки
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 8
    Иван Калюжный
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
37%
Владение мячом
63%
13
Штрафные
16
2
Угловые
6
14
Фолы
10
1
Удары в створ
5
2
Офсайды
3
2
Удары мимо
5
2
Сейвы
1
Блокировано ударов
1
ЖК
3
Live Zone
Трансляция
77'
Шапаренко стреляет с линии штрафной в левый нижний угол - новый сэйв от Панькива!
76'
Желтая карточка
Классный силовой приём от Родригеша против Лучкевича. За такое люксембуржцу аплодировали бы, но в хоккее. Сейчас вингер получает жёлтую.
75'
Замена
Ответ от Владимира Шарана. Устименко меняет Ситало.
73'
Замена
Первая замена в матче. Родригеш меняет де Пену.
71'
Инфо
20 минут осталось у Динамо, чтобы сохранить преимущество над Шахтёром в семь баллов. В случае ничьей разница между первым и вторым место УПЛ сократится до пяти очков.
68'
Тут же ещё момент у Динамо: Сидорчук издали стреляет - Панькив снова хорош!
67'
Гол отменён! И вполне справедливо. Буяльский действительно мешал вратарю. На табло остаётся счёт 1:1!
64'
Гоооол!!!
1:2! Алексаааааандр Каарааавааеееев! Прострел слева универсал динамовцев завершает ударом в створ. Но будет просмотр ВАР - не мешал ли голкиперу Буяльский, который находился перед Панькивым и стоял во "вне игры"?
62'
Инфо
1:3 статистика ударов в створ. Горожане свой гол забили с единственного попадания в рамку.
60'
Желтая карточка
Кендзёра сорвал прорыв Третьякова, который был без мяча и открывался в свободную зону. Есть жёлтая для поляка.
58'
Де Пена с того самого штрафного, который заработал Сидорчук, пробил над воротами. Извинился перед партнёрами уругваец за такое решение.
58'
Красная карточка
Владимир Шаран получает красную карточку! Видимо, специалист что-то наговорил первому лайнсмену Максиму Чертолясу, который главному арбитру и пожаловался на наставника.
57'
Сидорчук зарабатывает стандарт в районе правого угла штрафной. Банада доказывает, что не нарушал правила, но тут бы не наговорить до жёлтой.
56'
Опасный момент
Воу! Караваев с правого полуфланга практически с пыра по диагонали стрелял в левую шестёрку, но Панькив вытащил!
54'
Желтая карточка
Попов награждён жёлтым прямоугольным орденом за жёсткий грубый подкат под Ковальца.
54'
Беседин зацепился за мяч перед штрафной, отдал правее на Караваева, Александр подавал в центр штрафной, а там де Пена головой послал мяч за пределы поля.
52'
Дебют второй половины проходит без угроз со стороны обеих сторон. Много сумбура сейчас.
49'
Уголовой
Подача от правого углового флажка в штрафную хозяев, но все игроки пролетели мимо мяча.
46'
Свисток
Динамо разыграло с центра поля. Второй тайм стартовал!
45+3'
Свисток
Перерыв. Насыщенный на события первый тайм и очень хороший темп. Сейчас пришло время для 15-минутной паузы, после чего встречаемся здесь же.
45+1'
Инфо
Три минуты добавлено к первому периоду.
44'
Кендзёра справа прострелил, Панькив отбил в середину штрафной, на подборе сыграл Беседин, однако был спиной к воротам и долго обрабатывал мяч, чтобы пробить. Момент утерян.
41'
Немного упал темп к концу тайма и в эти минуты без обострения с обеих сторон.
38'
Опасный момент
Великолепный сэйв Панькива! Де Пена выполнил подачу с правого края, Забарный в середине чужой щтрафной продлил мяч макушкой в дальнюю шестёрку, но голкипер хозяев вытащил!
37'
Желтая карточка
Третьяков жёстко встретил Караваева. Первая жёлтая в матче для хавбека Александрии.
35'
Гоооол!!!
1:1! Шапаренкоооо! Пробивает хавбек в левую девятку, Панькив не дотянулся!
34'
Опасный момент
Кривушкин назначает пенальти по итогам этого эпизода! Мяч железно попал в руку Лучкевичу после прострела Кендзёры.
32'
Опасный момент
Мяч попал в руку Лучкевичу в штрафной хозяев после прострела с фланга. Будет ВАР!
30'
Уголовой
Горожане быстро разыграли свой угловой, но опять стандарт - не сильное оружие гостей.
29'
Опасный момент
Третьяков выполнил подачу слева, Ковалец продлил дальне, Лучкевич на дальней штанге бил под перекладину - Бущан тащит!
28'
Очень корявый удар от Караваева метров с 18-ти - мяч прошёл мимо рамки.
26'
Последние минуты без моментов. Несколько подходов к воротам Бущана от хозяев, несколько ответов от гостей. Но без обострения.
23'
Дальний удар Третьякова в ответ - очень неточно.
23'
Ух! Неплохой дальний удар де Пены в ближнюю девятку, но там стоял Панькив и спокойно справился с угрозой.
20'
Де Пена слева снова подавал, Караваев за дальней стойкой в касание пытался скинуть во вратарскую, но лишь подарил мяч Панькиву.
19'
Беседин с линии штрафной пробивал с разворота - в молоко.
17'
Офсайд
Караваев забивает, но лайнсмен фиксирует вне игры! Забарный дал тонкий разрезной пас на Александра, правый защитник сместился справа к центру и пробил под ногой голкиперу. Хорошая атака, которую боковой рефери справедливо обломал сигналом об офсайде.
14'
Гоооол!!!
Александрия забивает! Вот это да! Бабогло с центра поля забросил мяч в центр штрафной, Ковалец выиграл позицию у Кендзёры и скинул мяч на Ситало, а форвард в касание пробил под стойку! 1:0!
11'
Опасный момент
И ещё одну контратаку разогнал де Пена! Карлос по зоне левого полусреднего вошёл в штрафную, однако пробил мимо!
11'
Уголовой
Ещё один стандарт у горожан без удара. Динамовцы отбились от углового на этот раз.
8'
Опасный момент
Безумный момент от Динамо! Де Пена слева прострелил, Караваев на дальней штанге пробил в перекладину! Но мяч отскочил к Буяльскому, который рыбкой головой пробивал с шести метров, однако защитник хозяев Бондаренко на линии ворот вынес мяч!
6'
Гречишкин со стандарта подавал на линию динамовской штрафной, но гости уверенно выиграли борьбу за мяч около своих ворот.
5'
В последние три минуты игра застыла в середине поля с фолами от обеих команд.
2'
Уголовой
Киевляне неудачно разыграли угловой.
1'
Свисток
Матч начался. Хозяева разыграли с центра.
Напомним. что матч проходит с болельщиками на трибунах.
Команды выходят на поле. Хозяева сыграют в жёлто-чёрной форме, гости - в белой.
Инфо
Динамо (старт): Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Караваев, Буяльский, Беседин.
Инфо
Александрия (старт): Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Пашаев, Бондаренко, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ковалец, Ситало.
Всем привет и добро пожаловать на заключительный матч 20 тура УПЛ. Лидер лиги, Динамо, сыграет с Александрией, которая продолжает борьбу за еврокубки. Матч начнётся в 19:30.
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Комментарии(1)
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DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:03
Кто там на ВАРе? Курица монзуль, ясно.
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Анонс матча ФК Александрия - Динамо 04.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 04.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Динамо можно посмотреть 04.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ингулец - 21.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Динамо Бухарест - 27.03.2021, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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