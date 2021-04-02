Рух - Заря онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.
Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Заря (Луганск):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Заря и Рух в предыдущем футбольном матче 25.10.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Динамо - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Колос - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.
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