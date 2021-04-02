  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - Заря Смотреть онлайн
В тренде

Рух - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 апреля 2021, 17:00 - Стадион имени Богдана Маркевича . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 2
Обновить
62'
Заря
Луганск
Ход матча
4' Милош Стаменкович 8' Артём Громов 14' Zec, David 16' Захедитабар, Шахаб 38' Дмитрий Иванисеня
46' Даниил Кондраков Вышел: Kukharevych, Mykola 46' Юрий Климчук Вышел: Андрей Борячук
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Рух
19%
Ничья
14%
Заря
67%
П1: 11.60 Х: 4.82 П2: 1.32
П1: 5.00 Х: 4.50 П2: 1.36
П1: 11.60 Х: 4.82 П2: 1.32
П1: 14.30 Х: 4.71 П2: 1.26
П1: 8.00 Х: 4.40 П2: 1.42
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Даниил Кондраков
Вышел: Kukharevych, Mykola
46'
Юрий Климчук
Вышел: Андрей Борячук
46'
38'
Дмитрий Иванисеня
16'
Захедитабар, Шахаб
Zec, David
14'
8'
Артём Громов ГООЛ!
Милош Стаменкович
4'
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Рух
19%
Ничья
14%
Заря
67%
П1: 11.60 Х: 4.82 П2: 1.32
П1: 5.00 Х: 4.50 П2: 1.36
П1: 11.60 Х: 4.82 П2: 1.32
П1: 14.30 Х: 4.71 П2: 1.26
П1: 8.00 Х: 4.40 П2: 1.42
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
    4
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
    46
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
    46
  • 6
    Zec, David
    Защитник
    14
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
    8
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
    38
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
    16
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 6
    Бакуна Juninho
Запасные игроки
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 16
    Abdukhalikov, Bobir
    Нападающий
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 97
    Kukharevych, Mykola
    Нападающий
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 17
    Yevheniiovych, Yemets Vladyslav
    Защитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 5
    Агрон Руфати
  • 1
    Mikolajovich, Ribak Vladislav
Тренеры
  • Fedik, Ivan
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
12
Штрафные
14
14
Фолы
10
2
ЖК
2
5
Удары в створ
2
3
Удары мимо
5
3
Угловые
3
Офсайды
2
Сейвы
5
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
60'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кабаев пробежался в свободном левом фланге атаки, выкатил в центр на Громова, а тот отправил мяч под голкипером!
59'
Федорчук не смог сориентироваться у чужой штрафной при грубой ошибке от Василя, после которой тут же старался скинуть мяч партнеру по команде Кухаревич.
58'
Фол против Хомченвоского в левом фланге атаки своей команды совершил Борячук.
56'
Жуниньо потоптался по ногам Бойчука в левом фланге обороны.
54'
Опасный момент
Кухаревич головой завершал подачу с правого фланга от Федорчука, но Василь справился без проблем.
52'
Бандура на выходе из ворот забрал подачу со штрафного от Юрченко.
51'
Лунев между двумя защитниками умудрился заработать штрафной в правом фланге атаки.
50'
Заря старается отодвинуть мяч к центру поля.
48'
Опасный момент
Василь парировал удар от Бойчука из правого фланга штрафной из-под Жуниньо! Остро!
47'
Опасный момент
Бойчук вырезал подачу с правого фланга на дальнюю штангу, где Борячук просто не попал по мячу! Фантастика!
46'
И сразу пошел заброс на Борячука в левый фланг штрафной, но защитники Зари вовремя включились.
46'
Замена
Борячук заменил Климчука.
46'
Замена
Кухаревич в перерыве заменил Кондракова.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Вынес мяч из штрафной Зец, после прострела Шахаба с левого фланга.
42'
Опасный момент
Лунев развил быстрый выпад передачей в левый фланг штрафной на Шахаба, но Захеди запустил мяч над воротами.
40'
Громов слишком поздно вступил в борьбу с защитниками за прострел Шахаба с левого фланга, поэтому мяч так и не получил.
38'
Фол от Гагуна в правом фланге обороны против Кабаева.
36'
Желтая карточка
Иванисеня сорвал атаку соперников фолом в центре поля.
33'
Фол от Жуниньо против Бойчука в левом фланге обороны Зари.
31'
Шахаб расшатал Гагуна в левом фланге чужой штрафной, катил на дальнюю на Юрченко, но Владлен не успел к мячу, а потом еще и накладку совершил против Мысыка.
29'
Федорчук пробил в стенку, отскок забирал Мартынюк, но сыграл на приеме рукой.
28'
Падение Климчука на входе в левый фланг чужой штрафной.
27'
Офсайд
Заброс от центра поля пришелся и для Громова, и для Шахаба. Разница только в том, что иранец был в офсайде, и лишь в последний момент отказался от игры на этом мяче. Да еще и Стаменковича блокировал. А Громов-то забил...
24'
Кухаревича уже отправили разминаться.
22'
Стаменкович на ближней штанге перехватил наброс от Юрченко с левого фланга.
20'
Мелкий фол от Абу Ханны в центре поля.
18'
Опасный момент
Кондраков обокрал Жуниньо в правом фланге чужой штрафной, и сразу же бил с острого угла. Ногой отразил Василь!
16'
Желтая карточка
И уже успел Шахаб договориться до желтой.
16'
Гагун был сбит фолом Шахаба в правом фланге атаки.
14'
Желтая карточка
Арбитр показал желтую для Зеца за атаку Громова со спины в левом фланге обороны.
13'
Бандура забрал в руки подачу от Жуниньо с левого фланга.
12'
Офсайд
Офсайд у Громова при забросе на ход с правого фланга от технической зоны.
12'
Выстрел от Гагуна, после отскока мяча в правый фланг атаки за пределы штрафной, оказался неточным.
10'
Падение в борьбе в левом фланге чужой штрафной от Кондракова арбитр проигнорировал.
10'
Рух пытается ответить собственными атаками.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шокирующий дальний удар от Громова из центральной зоны перед штрафной, после отскока! Точно в правую девятку!
6'
Сольный проход Кабаева в правом фланге атаки был остановлен Мысыком.
4'
Желтая карточка
Стаменковича посадил арбитр Иванов на желтую за фол против Лунева в левом фланге атаки Зари.
4'
Падение Хомченовского на границе правого фланга чужой штрафной, после контакта с Зецем. Арбитр молчит.
2'
Долгое владение мячом у луганчан, но темп спокойный.
1'
Заря начала с неточной подачи с правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рыбак, Мацапура, Руфати, Гладкий, Емец, Назарина, Гринь, Аллахьяр, Цыганикс.
Заря: Василь — Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниньо — Цвек — Юрченко, Кабаев — Лунев — Громов, Шахаб.
Запасные: Мысак, Белый, Копина, Сыч, Борячук, Кухарук, Кухаревич, Притула, Абдихоликов.
Рух: Бандура — Гагун, Зец, Стаменкович, Мысык — Карасюк — Бойчук, Мартынюк, Федорчук, Климчук — Кондраков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и луганская Заря.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Морейренсе Морейренсе 0 Спортинг Спортинг 0 Завершен 18:00 - Сегодня Бенфика Бенфика 0 Маритиму Маритиму 0 Завершен 18:00 - Сегодня Фаренсе Фаренсе 0 Брага Брага 0 Завершен 18:00 - Сегодня Фамаликан Фамаликан 0 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0 Завершен 18:00 - Сегодня Витория Витория 0 Тондела Тондела 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Рух - Заря 03.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Заря и Рух в предыдущем футбольном матче 25.10.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Заря можно посмотреть 03.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Динамо - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Колос - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Рух - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен