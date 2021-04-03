  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Минай - Колос Смотреть онлайн
В тренде

ФК Минай - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 апреля 2021, 14:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Матч завершен
Колос
Ковалевка
Ход матча
29' Олег Ильин
49' Кирилл Петров 68' Денис Антюх Вышел: Евгений Смирный 68' Олег Ильин Вышел: Данфа, Мамаду 69' Анатолий Нуриев 78' Владимир Лысенко Вышел: Хлобас, Дмитрий 79' Данфа, Мамаду 79' Павел Ориховский Вышел: Ngamba, Alvaro 82' Антон Шиндер Вышел: Артем Милевский 82' Пыняшко, Василий Вышел: Oduenyi, Ugochukwu 87' Oduenyi, Ugochukwu 90' Денис Кожанов Вышел: Ahmedzadeh, Rustam
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
30%
Ничья
25%
Колос
45%
П1: 8.45 Х: 1.33 П2: 5.48
П1: 5.50 Х: 1.83 П2: 3.40
П1: 8.45 Х: 1.33 П2: 5.48
П1: 27.00 Х: 1.03 П2: 24.00
П1: 5.55 Х: 1.87 П2: 2.95
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик В
Показать больше
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
Показать больше
Главные события
Денис Кожанов
Вышел: Ahmedzadeh, Rustam
90'
Oduenyi, Ugochukwu
87'
Антон Шиндер
Вышел: Артем Милевский
82'
Пыняшко, Василий
Вышел: Oduenyi, Ugochukwu
82'
79'
Данфа, Мамаду
79'
Павел Ориховский
Вышел: Ngamba, Alvaro
78'
Владимир Лысенко
Вышел: Хлобас, Дмитрий
Анатолий Нуриев
69'
68'
Денис Антюх
Вышел: Евгений Смирный
68'
Олег Ильин
Вышел: Данфа, Мамаду
49'
Кирилл Петров
29'
Олег Ильин
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
30%
Ничья
25%
Колос
45%
П1: 8.45 Х: 1.33 П2: 5.48
П1: 5.50 Х: 1.83 П2: 3.40
П1: 8.45 Х: 1.33 П2: 5.48
П1: 27.00 Х: 1.03 П2: 24.00
П1: 5.55 Х: 1.87 П2: 2.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 29
    Денис Кожанов
    Полузащитник
    90
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
    82
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
    82
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
    69
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 4
    Sakiv, Taras
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
    49
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
    68 29
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
    79
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
    68
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    78
Запасные игроки
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 88
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 2
    Chushenko, Vladislav
  • 32
    Антон Каниболоцкий
    Вратарь
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
    87
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 30
    Chato
    Защитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 24
    Зозуля
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 17
    Хлобас, Дмитрий
    Нападающий
  • 8
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
    79
Тренеры
  • Tsymbal, Mykola
  • Lisitskiy, Vitaliy
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
11
Штрафные
12
10
Фолы
9
7
Угловые
5
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
2
Офсайды
2
2
ЖК
3
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
Трансляция
90+3'
Свисток
Матч завершен! 0:0 – Минай и Колос голами сегодня не порадовали, хотя моментов хватало.
90+1'
Милевский красиво принял мяч после выноса Поповича и заработал штрафной.
90'
Инфо
Арбитр компенсировал 3 минуты. Изменится ли счет в нашем матче?
89'
Нуриев после передачи Милевского вошел в штрафную Колоса, но пробил прямо в руки вратаря гостей.
88'
Замена
Замена у Миная. Кожанов на сегодня свое отыграл – Ахмедзаде вышел на концовку.
87'
Подача Чурко закончилась фолом против Милевского.
86'
Желтая карточка
Угочукву у своей штрафной сбил Черноморца и привез на ворота Миная опасный штрафной.
85'
Милевский выбил мяч из штрафной Миная после навеса Чурко со штрафного. Повторная подача также ни к чему не привела.
82'
Опасный момент
И сразу же мог забивать Угочукву! Африканец в касание не попал в дальний угол ворот Волынца.
81'
Замена
Минай на последние 10 минут бросает в бой Милевского и Угочукву. Для Шиндера и Пиняшко матч закончен.
79'
Желтая карточка
Данфа завелся после того, как судья не зафиксировал против него нарушение правил и наговорил на желтую карточку.
78'
Замена
Еще две замены от тренерского штаба Колоса. Хлебас и Нгамба вышли на поле вместо Лысенко и Ориховского.
77'
Чурко падал в штрафной Миная. Повтор показал, что Матич в подкате сыграл в мяч.
76'
Опасный момент
Нуриев! Форвард сборной Азербайджана шикарно выстрелил с дальней дистанции – мяч пролетел в сантиметрах 10-15 от верхнего угла ворот Миная.
73'
Шиндер заработал стандарт метров в 35-ти от штрафной – Лопыренку немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча после подачи Кожанова. К слову, защитник Миная в этом моменте находился в офсайде.
71'
Оборона Миная подстраховала Поповича, заблокировав удар Лысенко. А могло быть опасно…
69'
Желтая карточка
Нуриев в подкате опасно врезался в защитника Колоса. Желтая, с которой не поспоришь.
68'
Замена
Костышин бросает в бой Смирного и Данфа. Поле покинули вингеры Колоса Антюх и Ильин, который в первом тайме заработал желтую.
66'
Минай выровнял игру после перерыва. У Колоса больше нет того преимущества, которое мы наблюдали в первом тайме.
63'
Нуриев и Лопыренок дважды угрожали воротам Колоса. Костышин на скамейке запасных сейчас пережил несколько неприятных мгновений.
60'
Угловой для Колоса – подача на ближнюю штангу дивидендов не принесла.
58'
Футболисты Колоса сейчас активно просили пенальти – повтор показал, что Пиняшко мяч рукой не трогал.
56'
Опасный момент
Нуриев головой замыкал подачу от углового – Волынец впервые в матче вступил в игру, переведя мяч через перекладину!
55'
Нуриев простреливал на ближнюю штангу – Петров выбил мяч на угловой. А Минай заиграл гораздо активней после перерыва…
53'
Минай отстоял свои ворота после углового.
50'
Сакив бездарно исполнил штрафной с убийственной позиции – мяч попал в стенку на уровне торса.
49'
Желтая карточка
Петров метров 20-ти от штрафной, исправляя собственную ошибку, грубо сбил Нуриева. Заслуженный «горчичник».
48'
Вот и первый удар по воротам Колоса. Кожанов на фланге красиво прошел защитника, но с острого угла попасть в створ ворот Денису не удалось.
45'
Свисток
Второй тайм начался!
Колос на судейских записках громит Минай, но у нас здесь не бокс, поэтому пока 0:0. Впереди 15 минут отдыха.
45'
Свисток
Первый тайм завершен! Судья не стал добавлять время после истечения 45 минут игры.
42'
Давненько Колос не угрожал воротам Миная. О хозяевах и говорить не стоит.
40'
Редкая позиционная атака Миная ни к чему не привела. Хозяева все еще ни разу не пробивали в сторону ворот Волынца.
36'
Колос продолжает активно искать путь к забитому мячу. Минай же отсиживается на своей половине поля.
32'
Лысенко мощно зарядил со штрафного – мяч рикошетом чуть не дошел до Милько, который был готов расстрелять Поповича с нескольких метров.
29'
Желтая карточка
Ильин заработал предупреждение за фол в центре поля.
28'
Колос убежал в быструю контратаку – Антюх стрелял левой под перекладину, но Попович в прыжке перевел мяч на угловой.
24'
Опасный момент
Как сейчас не забивает Лысенко?! Владимир вышел один на один с Поповичем, но затянул с ударом и не смог проткнуть мяч в сетку. Еще один убойный момент от Колоса.
22'
Два угловых подряд заработали футболисты Миная. Без опасных моментов.
19'
Кравченко заработал перспективный штрафной с левого фланга, но бесхитростная подача Чурко на ближнюю штангу не сработала.
17'
Шиндер заработал угловой для Миная – без угрозы для владений Волынца.
15'
Колос продолжает давить на ворота Поповича. Хозяева же никак не могут закрепиться на чужой половине поля.
11'
Опасный момент
Штанга спасает Минай! Лысенко после подачи с левого фланга акцентированно пробивал в угол – считанные сантиметры отделили Колос от взятия ворот!
9'
Еще один стандарт для Колоса – и еще одна неудачная подача. Подопечные Костышина активней на старте матча, но без моментов у чужих ворот.
7'
Ориховский пробивал по воротам Миная после неудачной скидки защитника хозяев – мяч улетел куда-то в облака.
4'
Много брака и минимум конструктива на первых минутах матча.
2'
Лысенко заработал штрафной на левом фланге – вратарь Миная выбил мяч кулаками после навеса Чурко.
1'
Свисток
Матч начался!
Колос: Волынец - Кравченко, Петров, Гавриш, Черноморец - Милько, Ильин - Чурко, Ориховский, Антюх - Лысенко Запасные: Кучерук, Ром, Новак, Зозуля, Нгамба, Хлебас, Смирный, Данфа, Исаенко
Минай: Попович - Маемба, Лопыренок, Матич, Пиняшко, Сакив - Петрусенко, Ткачук - Кожанов, Шиндер, Нуриев Запасные: Канибалоцкий, Бакайоко, Малепе, Бойко, Снижко, Ахмедзаде, Угочукву
Стартовые составы команд:
Добрый день! UA-Футбол приветствует на текстовой онлайн-трансляции матча 20-го тура украинской Премьер-лиги между Минаем и Колосом.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Перемога Перемога 1 Металлург Металлург 3 Завершен 14:00 - Сегодня Динамо Динамо 1 Слуцк Слуцк 0 Завершен 14:00 - Сегодня Анже Анже 1 Монпелье Монпелье 1 Завершен 14:00 - Сегодня Урал Урал 2 Арсенал Арсенал 0 Завершен 13:30 - Сегодня ББ Эрзурум ББ Эрзурум 1 Коньяспор Коньяспор 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Минай - Колос 04.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 04.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Tsymbal, Mykola и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Колос можно посмотреть 04.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против ФК Минай - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Минай - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен