ФК Минай - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Колос 04.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 04.04.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Tsymbal, Mykola и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший матч команды Колос был сыгран против ФК Минай - 04.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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