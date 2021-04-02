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СК Днепр-1 - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 апреля 2021, 19:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
4 - 1
Обновить
90'+2
ФК Львов
Львов
Ход матча
44' Seka Ernest
46' Taylor, Lucas Вышел: Владимир Адамюк 55' Фране Циряк 59' Игнатенко, Данило 61' Артем Довбик Вышел: Алексей Хобленко 61' Игнатенко, Данило Вышел: Франциско Ди Франко 63' Игорь Когут 65' Кузе, Марио 67' Энес Махмутович 71' Франциско Ди Франко 71' Альваро 72' Булеца, Сергей Вышел: Billiat Khama 73' Кузе, Марио Вышел: Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза 75' Brikner, Ivan Вышел: Алексей Довгий 76' Дмитрий Семенив Вышел: Андрей Бусько 79' Billiat Khama 82' Владимир Адамюк
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
24%
Ничья
38%
ФК Львов
38%
П1: 1.02 Х: 32.00 П2: 25.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.02 Х: 32.00 П2: 25.00
П1: 1.02 Х: 32.00 П2: 25.00
П1: 1.03 Х: 15.00 П2: 51.00
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
5
Побед
6
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.11.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Владимир Адамюк
82'
Billiat Khama
79'
76'
Дмитрий Семенив
Вышел: Андрей Бусько
75'
Brikner, Ivan
Вышел: Алексей Довгий
Кузе, Марио
Вышел: Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
73'
Булеца, Сергей
Вышел: Billiat Khama
72'
Франциско Ди Франко
71'
71'
Альваро ГООЛ!
67'
Энес Махмутович
ГООЛ! Кузе, Марио
65'
ГООЛ! Игорь Когут
63'
Артем Довбик
Вышел: Алексей Хобленко
61'
Игнатенко, Данило
Вышел: Франциско Ди Франко
61'
ГООЛ! Игнатенко, Данило
59'
55'
Фране Циряк
Taylor, Lucas
Вышел: Владимир Адамюк
46'
44'
Seka Ernest
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
24%
Ничья
38%
ФК Львов
38%
П1: 1.02 Х: 32.00 П2: 25.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.02 Х: 32.00 П2: 25.00
П1: 1.02 Х: 32.00 П2: 25.00
П1: 1.03 Х: 15.00 П2: 51.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Артем Довбик
    Нападающий
    61
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
    61 59
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
    73 65
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
    46
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
    72
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
    63
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
    75
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
    76
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
    44
  • 25
    Фране Циряк
    55
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
    67
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 10
    Альваро
    Защитник
    71
Запасные игроки
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 35
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
    71
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
    82
  • 99
    Billiat Khama
    79
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 16
    Topchii, Serhii
    Полузащитник
  • 21
    Донатас Казлаускас
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
4
Угловые
6
6
Удары мимо
2
7
Удары в створ
2
4
ЖК
4
КК
1
10
Штрафные
18
16
Фолы
9
1
Сейвы
3
2
Офсайды
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
86'
Замена
Подвійна заміна від гостей. Топчій і Лобай вийшли замість Нича і Махмутовича відповідно.
85'
Фране Чиряк (Львів) пробив повз ворота зі стандарту з 23-24 метрів.
85'
Желтая карточка
Дубінчак (Дніпро-1) отримав жовту картку.
84'
Замена
Захарків (Львів) вийшов замість Тавареша.
83'
Офсайд
Вагнер (Дніпро-1) знову не витримав лінію.
82'
Желтая карточка
Адамюк (Дніпро-1) грубо зіграв і записав до свого пасиву жовту картку.
81'
Офсайд
Вагнер (Дніпро-1) потрапив у положення "поза грою".
79'
Желтая карточка
Білл (Дніпро-1) фолить на жовту карточку.
79'
Опасный момент
Вагнер (Дніпро-1) пробив з-за меж карної зони, Юрчук парирував перед собою, а Хобленко з розвороту після добивання пробив над воротами з розстрільної позиції.
78'
Білл (Дніпро-1) намагався технічно вирізати в дальню дев'ятку з лівої центральної частини карної зони, проте не влучив у площину.
76'
Дуглас тримається за задню поверхню стегна. У "Дніпра-1" не залишилося замін.
75'
Юрчук (Дніпро-1) виніс кулаками м'яч після подачі гостей від кутового прапорця.
74'
Замена
Довгий і Бусько замінили Брікнера і Семеніва (Львів).
73'
Замена
Вагнер і Білл вийшли замість Чуже і Булеци відповідно (Дніпро-1).
71'
Гоооол!!!
Гол! Тавареш (Львів) влучив в праву дев'ятку з точки.
71'
Желтая карточка
Ді Франко (Дніпро-1) отримав жовту карточку за гру рукою.
70'
Опасный момент
Рефері призначає пенальті за гру рукою після перегляду VAR!
70'
Козиряцький пішов дивитися VAR за момент, котрий стався три хвилини тому.
68'
Желтая карточка
Махмутович (Львів) отримав попередження за фол на Дубінчаку.
67'
Уголовой
Удар Брікнера (Дніпро-1) після розіграшу кутового був звблокований.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Остатоно посипалися гості. Маріо Чуже головою замкнув головою передачу від Дубінчака з лівого флангу. Черговий дубль в УПЛ для хорватського новачка "Львова".
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! Поплив "Львів". Після кількох прострілів "Дніпра-1", гості все-таки не змогли відбитися і Когут розстріляв порожні ворота з добивання. Розгром.
61'
Замена
Подвійна заміна від Ігоря Йовічевіча. Замість Довбика та Ігнатенка вийшли відповідно Хобленко та Ді Франко.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ігнатенко перехопив м'яч, протягнув його і з-за меж штрафного майданчика пробив по воротах. Круглий снаряд потрапив в ногу Романчуку і влучив у ворота. Дежавю з Парижу.
58'
Костик перервав навіс від Дубінчака (Дніпро-1) з лівого флангу.
55'
Желтая карточка
Фране Чиряк отримав попередження за жорсткий удар по ногах Ігнатенка.
53'
Костик забрав м'яч після удару Булеци (Дніпро-1) з-за меж штрафного майданчика. Слабкий постіл.
49'
Уголовой
Дуглас сфолив на Костику під час подачі від кутового прапорця.
49'
Махмутович (Львів) вибив м'яч після навісу від Когута.
46'
Замена
Адамюк (Дніпро-1) вийшов замість травмованого Тейлора.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Инфо
6:0 за ударами після першого тайму.
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
Лукас Тейлор не зможе продовжити гру після отриманого ушкодження в стику з Ернестом двома хвилинами раніше.
45'
Инфо
Три хвилини було додано.
44'
Вторая желтая
Ернест вдруге за матч отримує жовту! Півзахисник "Львова" зіграв в ногу Тейлора, котрий прокинув собі м'яч на хід.
43'
Уголовой
Ігор Когут потилецею пробив вище воріт після подачі від кутового прапорця.
42'
Романчук (Львів) у підкаті перевав небезпечну розрізну передачу від Булеци на Довбика.
40'
Із захисником гостей все добре, він повернувся на поле після допомоги від лікарів.
39'
Олександр Романчук (Львів) лежить на газоні після стику з Артемом Довбиком.
38'
Данило Ігнатенко (Дніпро-1) пробив з 25-28 метрів надто вище воріт.
37'
Желтая карточка
Піхальонок зірвав атаку "Львова", потягнувши за футболку Ернеста. Жовта для півзахисника.
36'
Маріо Чуже (Дніпро-1) пройшов кількох гравців, змістився в центр і несильно пробив по низу. Костик забрав м'яч до рук.
33'
Юрчук (Дніпро-1) вдало зіграв на виході після стандарту від Чіряка. Голкіпер кулаками вибив м'яч.
32'
Уголовой
Дуглас виніс з карної зони дніпрян передачу від кутового прапорця.
28'
Опасный момент
Довбик закинув до штрафного майданчика на Булецу, а Сергій намагався в дотик прострілити на вільного Когута, проте Костик забрав м'яч до рук.
27'
Желтая карточка
Ернест отримав жовту картку за те, що двічі посспіль вдарив по ногах Довбика.
26'
"Дніпро-1" атакував лівим флангом,але Піхальонок віддав неточну передачу на Булецу.
21'
Инфо
Арбітр Максим Козиряцький перевіряв момент за допомогою VAR, котрий передував голу на момент неточностей у його рішенні, проте все чисто. Гол зараховано.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Булеца навісив від кутового прапорця, захисник "Львова" невдало скинув на дальню стійку, а Чуже на пару з тією ж стікою занесли м'яч у ворота.
18'
Булеца зі стандарту влучив у стінку.
17'
Тейлор (Львів) проривався по правому флангу і заробив стандарт.
14'
Після скидання від Нича (Львів) назад під удар Таварешу, бразилець не зміг пробити, адже м'яч полетів незручно під ліву ногу.
12'
Гра поки без акцентованої небезпеки в останній третині поля.
9'
Тепер вже гравець "Львова" Ернест збив дніпрянина Тейлора.
6'
Чуже (Дніпро-1) намагався пробити по воротах з лінії штрафного майданчика, але гості накрили удар.
5'
Уголовой
Дніпряни невдало розіграли кутовий: захисник "Львова" виніс м'яч з карної зони.
4'
"Дніпро-1" приймав м'яч до ніг, а львів'яни зустрічають господарів лише на власній частині поля.
2'
Логінов (Дніпро-1) жорстко зіграв проти Тавареша у центрі поля.
Свисток
Матч розпочався!
"Дніпро-1": Юрчук - Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак - Булеца, Пихальонок, Ігнатенко, Чуже - Когут - Довбик.
Запасні господарів: Махарадзе, Білл, Адамюк, Батогов, Вагнер, Ді Франко, Сваток, Хобленко, Цуріков.
"Львів": Костик - Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимець - Брікнер - Семенів, Тавареш, Чіряк, Ернест - Нич.
Запасні гостей: Ільющенков, Бусько, Довгий, Захарків, Казлаускас, Лобай, Ременяк, Сабіну, Топчій.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Свисток
Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)
Добрий вечір всім любителям УПЛ! UA-Футбол проведе онлайн-трансляцію матчу 20-го туру чемпіонату України між "Дніпро-1" та "Львовом".
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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Львов 02.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 02.04.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Бессмертный, Анатолий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Львов можно посмотреть 02.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Десна - 20.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Шахтер - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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