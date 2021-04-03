ФК Мариуполь - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - Ингулец 03.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 03.04.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 25.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Минай - 20.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

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