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ФК Мариуполь - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 апреля 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
Обновить
27'
Ингулец
Петрово
Ход матча
19' Николай Квасный 24' Младен Бартулович
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
45%
Ничья
15%
Ингулец
40%
П1: 1.96 Х: 3.59 П2: 3.80
П1: 2.10 Х: 3.40 П2: 3.75
П1: 1.96 Х: 3.59 П2: 3.80
П1: 2.23 Х: 3.04 П2: 3.64
П1: 2.55 Х: 2.90 П2: 3.15
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 15:00 Ингулец 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Первая лига 2016/2017
19.11.2016 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Первая лига 2016/2017
05.08.2016 - 18:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря П
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
Главные события
24'
Младен Бартулович
19'
Николай Квасный
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
45%
Ничья
15%
Ингулец
40%
П1: 1.96 Х: 3.59 П2: 3.80
П1: 2.10 Х: 3.40 П2: 3.75
П1: 1.96 Х: 3.59 П2: 3.80
П1: 2.23 Х: 3.04 П2: 3.64
П1: 2.55 Х: 2.90 П2: 3.15
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
    19
  • 90
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 31
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 21
    Максим Чех
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 79
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 18
    Mkomola, Yohana Oscar
    Нападающий
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 19
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
3
Штрафные
5
2
Фолы
2
3
Офсайды
1
Удары в створ
1
2
Угловые
1
Сейвы
2
Удары мимо
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
24'
Желтая карточка
Бартулович получил желтую за свою отмашку в лицо Танковскому внутри чужой штрафной.
23'
Офсайд
А у Топалова уже дубль! Мог бы быть, если бы не очередной офсайд. Прострел с правого фланга от Кулакова оказался неуместным.
20'
Со штрафного Топалов пробил над правой девяткой.
19'
Желтая карточка
Квасный на желтой, после толчка в спину Меличенко, который открывался под верховой пас Очеретько в правый фланг атаки.
17'
Топалов запустил мяч над перекладиной, подловив отскок мяч в левый фланг штрафной, при подаче углового от Танковского.
16'
Уголовой
Подача Топалова с левого фланга пришлась в ноги Балана. Угловой.
15'
Высокая подача Запорожца с правого фланга была неточной. Мяч в ауте.
13'
Уголовой
Танковский прострелом с правого фланга попал в Салема, после чего с углового подача пришлась в руки Малышу.
11'
Семенко остановил рывок Топалова в левом фланге атаки классным подкатом.
10'
Ингулец в позиционной атаке в данные минуты.
8'
Салем успешно сыграл в вынос и в эпизоде с противостоянием один-в-один против Очеретько на левом фланге обороны.
6'
Опасный момент
Боковой арбитр был прав — повтор и VAR подтвердили офсайд.
5'
Офсайд
Отменен гол Топалова, которого в офсайд передачей на ход запустил в левый фланг чужой штрафной Очеретько.
3'
Кулаков старался поджать Салема на чужой половине, но защитник грамотно выбил в него мяч.
1'
Обмениваются фолами в центре поля команды.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Крынский, Шевцов, Козак, Коваленко, Мкомола, Чайковский, Белоцерковец.
Ингулец: Малыш — Балан, Салем, Семенко, Квасный — Кучеренко — Бартулович, Запорожец, Шишка, Щедрый — Плохотнюк.
Запасные: Гальчук, Драмбаев, Мапасси, Сагуткин, Кирюханцев, Петерман, Чех, Кащук, Кулиев.
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко — Очеретько, Мишнев, Танковский, Топалов — Бондаренко — Кулаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют Мариуполь и петровский Ингулец.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Ингулец 03.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Ингулец (Петрово):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 25.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Ингулец можно посмотреть 03.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Минай - 20.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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