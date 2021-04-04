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Ворскла - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 апреля 2021, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 2
Обновить
88'
Шахтер
Донецк
Ход матча
31' Пуцлин 38' Игорь Пердута Вышел: Склярп, Александр 42' Гилберто Мораес Джуниор 45' Марлос
46' Тилль, Оливье Вышел: Ndiaye, Pape-Alioune 62' Гилберто Мораес Джуниор 66' Сергей Яворский Вышел: Артем Челядин 73' Марлос Вышел: Фернандо дос Сантос Педро 75' Луизао Вышел: Павел Ребенок
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
29%
Ничья
31%
Шахтер
40%
П1: 39.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 19.00 Х: 7.00 П2: 1.11
П1: 39.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 40.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 23.00 Х: 7.50 П2: 1.14
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
3
Побед
22
Игр
16
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
27.09.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
21.04.2018 - 17:00 Шахтер 4 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 2 Завершен Рома П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Рома 3 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
06.03.2021 - 17:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Шахтер В
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Главные события
Луизао
Вышел: Павел Ребенок
75'
73'
Марлос
Вышел: Фернандо дос Сантос Педро
Сергей Яворский
Вышел: Артем Челядин
66'
62'
Гилберто Мораес Джуниор ГООЛ!
Тилль, Оливье
Вышел: Ndiaye, Pape-Alioune
46'
45'
Марлос
42'
Гилберто Мораес Джуниор ГООЛ!
Игорь Пердута
Вышел: Склярп, Александр
38'
Пуцлин
31'
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
29%
Ничья
31%
Шахтер
40%
П1: 39.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 19.00 Х: 7.00 П2: 1.11
П1: 39.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 40.00 Х: 28.00 П2: 1.01
П1: 23.00 Х: 7.50 П2: 1.14
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
    66
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
    46
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
    31
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
    38
  • 7
    Луизао
    Защитник
    75
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 20
    Додо
    Защитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 19
    Гилберто Мораес Джуниор
    62 42
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
    73 45
Запасные игроки
  • 99
    Дмитрий Щербак
    Полузащитник
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 92
    Ndiaye, Pape-Alioune
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 91
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 49
    Vitao
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 59
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Луиш Кастру
Статистика матча
4
Удары мимо
4
54%
Владение мячом
46%
2
Угловые
4
15
Штрафные
9
7
Фолы
15
2
Удары в створ
5
3
Сейвы
2
1
ЖК
1
2
Офсайды
Live Zone
Трансляция
83'
Кане подкручивал от левого угла чужой штрафной, но попал в корпус Бондарю.
81'
Замена
Дентиньо вышел на замену Мораесу.
79'
Опасный момент
Трубин не пропустил в ближний при ударе от Степанюка с острого угла в левом фланге штрафной!
77'
Контроль мяча от Ворсклы наблюдаем. До штрафной далековато.
75'
Замена
Вместо Луизао на поле вышел Ребенок.
73'
Замена
Фернандо вышел на замену Марлосу.
72'
Мораес покрутился в борьбе против Якубу в центре поля, но сфолил в конечном итоге.
70'
Кулач лишился мяча при борьбе у лицевой в левом фланге штрафной против Бондаря.
68'
Додо ускорялся в правом фланге контратаки под передачу вперед, но мяч так и не догнал.
66'
Замена
Челядин вышел вместо Яворского.
66'
Мимо Якубу в левом фланге чужой штрафной Соломон прошел легко, но с острого угла пробить Ризныка не сумел.
64'
Шахтер постепенно начинает захватывать все больше пространства.
62'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передача на ход в центральную зону штрафной от Патрика вывела Мораеса один на один с голкипером, после чего последовал удар под левую штангу!
60'
Кривцов успел опередить Луизао перед своей штрафной при забросе из глубины.
57'
Повреждение у Соломона, после двух подряд попыток раскачать соперников в левом фланге чужой штрафной.
56'
Кулач подкрутил из левого фланга чужой штрафной существенно в сторону от дальней штанги.
55'
Падение Кане в левом фланге чужой штрафной было проигнорировано арбитрами.
54'
Офсайд
Альюн влез в офсайд при подключении к атаке левым флангом.
52'
Патрик показывал, что Скляр подыграл себе рукой в борьбе против него в центре поля. Арбитр так не считает.
50'
Патрик проталкивал мяч на Соломона на чужую половину, но Манор так и не смог его остановить.
48'
Ворскла с трудом выходит из-под прессинга на своей половине, но от игры в пас не отказывается.
46'
Замена
Альюн вышел вместо травмированного Тилля.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Желтая карточка
Марлос получил желтую за фол в правом фланге атаки.
45+2'
Тилль отправился на носилках прямиком в карету скорой помощи.
45+1'
Опасный момент
Ой-ой-ой! Тилль потерял сознание, после удара локтем в голову от Яворского в центре поля!
45'
Опасный момент
Пушечный удар от Кулача над воротами, после скидки от Кане внутри чужой штрафной, при простреле с правого фланга от Луизао.
44'
Опасный момент
А сколько пасов сейчас сделал Шахтер в чужой штрафной! После чего, Соломон не смог пробить с левого фланга Резника, который удачно сыграл ногами!
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мораес запросил пас от Патрика в правый фланг штрафной, он последовал, после чего Жуниор пробил в дальний низом! Мастер!
41'
Тилль с дальней дистанции в правом фланге атаки запустил мяч над воротами своим неожиданным ударом.
40'
Контроль мяча от полтавчан на чужой половине.
38'
Замена
Скляр вышел вместо Пердуты, который так и не восстановился после удара по ребрам от Соломона.
36'
Сиприано неудачно подал с левого фланга в поисках Мораеса в штрафной.
34'
Уголовой
Подача с углового на левом фланге на дальнюю штангу не была завершена полноценным ударом головой от Степаненко.
32'
Опасный момент
Штанга! Патрик со штрафного пробивал в похожем на Майкона стиле, но в правый нижний угол. Каркас ворот спас Ворсклу!
31'
Желтая карточка
Пуцлин неудачно принял мяч перед своей штрафной, после чего был вынужден любой ценой валить на газон атаковавшего его Майкона.
29'
Опасный момент
Трубин собой закрыл ворота от попытки Якубу завершить неудачный удар головой от Тилля, при подаче с правого фланга от Луизао, в район дальней штанги!
28'
Опасный момент
Майкон решил вкладывать мяч в левый нижний угол, но немного недокрутил.
27'
Луизао в опасной близости ко штрафной сбил Мораеса ударом по ногам.
25'
Опасный момент
Марлос с правой ноги решил бить с правого фланга штрафной в ближний. Ризнык не спит.
25'
Кане сбил Марлоса в центре поля.
23'
Шахтер старается грузить мяч верхом ко штрафной, но Ворсклу это совершенно не отягощает.
20'
Соломон через подачу с центра поля доставлял мяч на голову Мораеса в штрафную, но форвард так и не смог пробить.
18'
Соломон пересчитал ребра Пердуты в правом фланге атаки Ворсклы своим толчком в корпус сопернику.
16'
Дриблинг Соломона в левом фланге атаки остановлен отбором Тилля. Без фола.
13'
Додо вырезал подачу с правого фланга, но партнеров у вратарской не было.
11'
Колоссальный был момент у Шахтера, поэтому дончане продолжают нагнетать.
10'
Опасный момент
Штанга! Соломон из полукруга у чужой штрафной отправил мяч точно в основание левого каркаса ворот, после чего добивание через себя старался сделать Мораес, но, как и Патрик, тот же Солоион, и Майкон после этого, познал неудачу!
8'
Ризнык спокойно получил мяч, после провальной передачи Патрика на ход в центр штрафной.
7'
Луизао наобум выносил мяч в правый фланг атаки, поэтому Кулач не имел шансов к нему добраться.
5'
Тилль плохо поставил ногу в борьбе за мяч против Марлоса своей штрафной, поэтому сейчас прихрамывает.
3'
Уголовой
Ризнык в очередной раз неудачно сыграл ногами внутри своей штрафной, но дончане неудачно исполнили затем угловой в левом фланге.
2'
Шахтер старается контролировать мяч у центральной линии.
1'
Опасный момент
Тилль замыкал отскок от подачи с правого фланга на ближний угол вратарской, но запустил мяч над воротами!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пятов, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон, Степаненко — Марлос, Патрик, Соломон — Мораес.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Скляр, Ребенок, Щербак.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Якубу — Пердута, Пуцлин, Тилль, Луизао — Степанюк, Кане — Кулач.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и донецкий Шахтер.
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Комментарии(1)
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Кююмалайнен (Київ)
04.04.2021 в 17:59
Сливает Максимов, стоит Ворскла как по команде сверху. Слабаки!
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Анонс матча Ворскла - Шахтер 04.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 04.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Ворскла в предыдущем футбольном матче 24.10.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Шахтер можно посмотреть 04.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Олимпик - 20.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 21.03.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Ворскла - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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