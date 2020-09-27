Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 10-3-1

Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити с 12 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити

Джейми Варди отдал больше всего передач в Лестер Сити с 6 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити (10 передач)

Джонни Эванс получил больше всего желтых карточек (7) в Лестер Сити. Жоао Кансело получил 4 в Манчестер Сити.

Лестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 13 матчей на выезде

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Лестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.

Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Манчестер Сити 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Лестер Сити выигрывает первый тайм в 29% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 58% матчей.

Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 58%.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.

В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 3 гол(а).

Лестер Сити забивает 1.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.6 гола против команды Лестер Сити (в среднем).

Лестер Сити забивает 1.65 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Манчестер Сити - 3.2.

Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Манчестер Сити - 1.4.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Лестер Сити (3-1 дома и 1-0 на выезде)

Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 14 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 2 раз, 5 сыграла в ничью и 7 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 21-14 в пользу команды Манчестер Сити.

Лестер Сити не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 26 встреч, команда Лестер Сити выиграла 7 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-34 в пользу команды Манчестер Сити

Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 16-30?