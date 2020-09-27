Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 21.03.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лестер Сити.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Эвертон - 20.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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