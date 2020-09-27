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Лестер Сити - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 03 апреля 2021, 19:30 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 0
Обновить
40'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
32' Ндиди, Вилфред
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
25%
Ничья
33%
Манчестер Сити
42%
П1: 6.20 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 5.50 Х: 4.00 П2: 1.60
П1: 6.20 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 6.67 Х: 3.07 П2: 1.80
П1: 5.30 Х: 3.95 П2: 1.68
Интересные факты
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 10-3-1
  • Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити с 12 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити
  • Джейми Варди отдал больше всего передач в Лестер Сити с 6 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити (10 передач)
  • Джонни Эванс получил больше всего желтых карточек (7) в Лестер Сити. Жоао Кансело получил 4 в Манчестер Сити.
  • Лестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 13 матчей на выезде
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Лестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Манчестер Сити 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 29% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 58% матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 58%.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 3 гол(а).
  • Лестер Сити забивает 1.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.6 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Лестер Сити забивает 1.65 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Манчестер Сити - 3.2.
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Манчестер Сити - 1.4.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Лестер Сити (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 14 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 2 раз, 5 сыграла в ничью и 7 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 21-14 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Лестер Сити не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 26 встреч, команда Лестер Сити выиграла 7 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-34 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 34% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Лестер Сити
4
Побед
15
Игр
8
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
27.09.2020 - 18:15 Манчестер Сити 2 - 5 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
06.05.2019 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Лестер Сити
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Лестер Сити 5 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
06.03.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.03.2021 - 20:00 Бернли 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 14:00 Лестер Сити 1 - 3 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 2 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
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Новости команд
Главные события
Ндиди, Вилфред
32'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
25%
Ничья
33%
Манчестер Сити
42%
П1: 6.20 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 5.50 Х: 4.00 П2: 1.60
П1: 6.20 Х: 4.15 П2: 1.59
П1: 6.67 Х: 3.07 П2: 1.80
П1: 5.30 Х: 3.95 П2: 1.68
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
27
Тимоти Кастань
6
Джонни Эванс
3
Уэсли Фофана
11
Марк Олбрайтон
8
Юри Тилеманс
25
Ндиди, Вилфред
18
Амарти, Даниел
9
Джейми Варди
17
Перез, Айозе
14
Келечи Ихеаначо
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
14
Ляпорт, Эмерик
22
Бенжамин Менди
16
Родри
25
Фернандиньо
26
Махрез, Рияд
17
Де Брeйне, Кевин
9
Жезус, Габриэль
10
Серхио Агуэро
Стартовый состав
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
    32
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 46
    Daley-Campbell, Vontae
    Защитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 64
    Suengchitthawon, Thanawat
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
30%
Владение мячом
70%
4
Штрафные
5
5
Фолы
3
Офсайды
1
Удары мимо
2
Блокировано ударов
2
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
37'
Ихеаначо сфолил в атаке. Свободный для "лис".
34'
Марез пробил со средней дистанции! Мяч попал в Фофана.
32'
Желтая карточка
Ндиди получил желтую за фол против Де Брюйне.
28'
Опасный момент
Олбрайтон навесил со штрафного. Эдерсон забрал мяч в руки.
25'
Мяч держится в середине поля. Моментов нет.
22'
Опасный момент
Де Брюйне пробил со штрафного! Перекладина!
21'
Инфо
Статистика ударов - 1:0 в пользу "Сити".
19'
Опасный момент
Удар Агуэро из пределов штрафной после отскока! Над перекладиной!
16'
"Сити" владеет мячом и пытается растянуть оборону соперника.
13'
Через короткий пас пытаются выйти в атаку гости, но "Лестер" быстро накрывает принимающего игрока соперника.
11'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Сити".
8'
Фол против Кастаня в центре поля. Свободный для "лис".
5'
Офсайд
Мощный удар Фернандиньо с 30-ти метров! Гол! Арбитр остановил встречу и отменил взятие ворот. Офсайд.
3'
Гости завладели мячом с первых минут и пытаются развить атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель - Фофана, Эванс, Амарте - Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Кастань - Перес - Ихеаначо, Варди. Запасные: Сынгчиттхавон, Дэйли-Кэмпбелл, Менди, Мэддисон, Перейра, Прат, Томас, Уорд, Чоудхери.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон - Уокер, Диаш, Лапорт, Менди - Родри, Фернандиньо - Марез, Де Брюйне, Жезус - Агуэро. Запасные: Аке, Гюндоган, Канселу, Карсон, Силва, Стерлинг, Стоунз, Торрес, Фоден.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: "Лестер" - "Манчестер Сити". Начало поединка 19:30.
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Анонс матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" 03.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" можно посмотреть 03.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 21.03.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Эвертон - 20.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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