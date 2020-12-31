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Атлетик - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 03 апреля 2021, 22:30 - Олимпийский стадион
Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
0 - 0
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49'
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ход матча
35' Дани Гарсия
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
30%
Ничья
30%
Реал Сосьедад
40%
П1: 3.68 Х: 2.26 П2: 3.14
П1: 3.75 Х: 2.00 П2: 2.60
П1: 3.68 Х: 2.26 П2: 3.14
П1: 4.06 Х: 2.06 П2: 3.35
П1: 3.75 Х: 2.00 П2: 3.50
Личные встречи
Атлетик
4
Побед
18
Игр
9
Побед
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
31.12.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 16:15 Реал Сосьедад 2 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
30.08.2019 - 22:45 Атлетик 2 - 0 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2018
03.02.2019 - 01:00 Реал Сосьедад 2 - 1 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 15:00 Сельта 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Гранада В
Кубок Испании 2019/2020
04.03.2021 - 22:00 Леванте 1 - 2 Завершен Атлетик В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
14.03.2021 - 17:15 Гранада 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2020/2021
01.03.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
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Новости команд
Главные события
Дани Гарсия
35'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
30%
Ничья
30%
Реал Сосьедад
40%
П1: 3.68 Х: 2.26 П2: 3.14
П1: 3.75 Х: 2.00 П2: 2.60
П1: 3.68 Х: 2.26 П2: 3.14
П1: 4.06 Х: 2.06 П2: 3.35
П1: 3.75 Х: 2.00 П2: 3.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 5
    Йерай Альварес
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
    35
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
  • 36
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 21
    Сильва, Дэвид
    Полузащитник
  • 20
    Начо Монреаль
    Защитник
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 8
    Лопес Унаи
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 25
    Баутиста, Йон
    Нападающий
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 18
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 9
    Фернандес Луна, Карлос
    Нападающий
  • 16
    Андер Гуевара Лайо
  • 15
    Саньян, Модибо
    Защитник
  • 12
    Муньос, Айен
    Защитник
  • 33
    Aranbarri, Aritz
    Защитник
  • 34
    Burgui, Gaizka Ayesa
    Вратарь
  • 6
    Ариц Элустондо
    Защитник
Тренеры
  • Марселино
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матча
11
Штрафные
4
4
Фолы
11
1
Блокировано ударов
3
43%
Владение мячом
57%
1
Удары мимо
3
Угловые
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
1
ЖК
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
41'
Очень осторожничают команды. Острых моментов не наблюдается.
38'
Венседор забросил на Уильямса. Мяч не дошел до форварда.
36'
Желтая карточка
Гарсия получил желтую за свой фол.
34'
Порту получает помощь медиков. Пауза в игре.
32'
Опасный момент
Классный удар Мартинеса с левого полуфланга в дальний угол! Ремиро достал сферу из-под перекладины!
28'
Муньяин разогнал атаку хозяев. Без обострения. Мяч ушел на угловой.
24'
Инфо
Статистика ударов - 1:1.
21'
Очередная атака гостей закончилась провалом. "Атлетик" грамотно обороняется.
19'
Не очень высокий темп встречи. "Сосьедад" контролирует мяч.
16'
Оярсабаль упал в чужой штрафной. Арбитр молчит.
13'
Инфо
Владение мячом - 75%/25% в пользу гостей.
11'
Опасный момент
Д. Гарсия пробил со средней дистанции! Мимо створа.
9'
Опасный момент
Подача Беренгера с правого фланга не дошла до адресата. Мяч перехвачен.
7'
Давид Сильва пытался обострить, но оборона хозяев была готова к этому.
5'
Мяч держится в середине поля. Моментов нет.
3'
Монреаль навесил в штрафную. Никто из партнеров не откликнулся на эту подачу.
1'
Свисток
Матч начался!
"Атлетик", стартовый состав: Симон - Берчиче, Мартинес, Альварес, Де Маркос - Муньяин, Венседор, Д. Гарсия, Беренгер - Р. Гарсия, Уильямс.
"Реал Сосьедад", стартовый состав: Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Монреаль - Сильва, Субименди, Мерино, Порту - Исак, Оярсабаль.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн- трансляцию финального матча Кубка Испании: "Атлетик" - "Реал Сосьедад". Начало поединка - 22:30.
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Анонс матча Атлетик - Реал Сосьедад 03.04.2021, Кубок Испании

Противостояние между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал Сосьедад, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 31.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - Реал Сосьедад можно посмотреть 03.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший поединок команды Атлетик был сыгран против Эйбар - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против "Барселона" - 21.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

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