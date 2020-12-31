Атлетик - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 03.04.2021
Время начала матча: 22:30
История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал Сосьедад, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 31.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Марселино и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано
Прошедший поединок команды Атлетик был сыгран против Эйбар - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против "Барселона" - 21.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".
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