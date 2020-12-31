Атлетик - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Анонс матча Атлетик - Реал Сосьедад 03.04.2021, Кубок Испании

Противостояние между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 03.04.2021

Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал Сосьедад, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 31.12.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)

Год основания Атлетик (Бильбао): 1898

Страна: Испания

Тренер: Гаиска Гаритано



Прошедший поединок команды Атлетик был сыгран против Эйбар - 20.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Страна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против "Барселона" - 21.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

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